Cuáles son los tres países europeos que más invierten en la Argentina y cuánto dinero dejaron en el país

El stock de inversión extranjera directa de la Unión Europea en Argentina superó los USD 73.000 millones en 2025, el valor más alto desde que se tiene registro. (EFE)

La Unión Europea es el principal bloque inversor en la Argentina y, dentro de ese bloque, hay tres países concentran la mayor parte del capital radicado en el país. Detrás del interés europeo, hay nombres conocidos: bancos, automotrices, empresas de alimentos, energía y servicios que operan en distintos sectores de la economía local.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), firmado por Francisco Cuello Rosso, Guido D’Angelo y Emilce Terré, analizó en detalle la composición y evolución de la inversión europea en el país. El trabajo, publicado esta semana, concluye que la Unión Europea concentra cerca del 40% del stock total de inversión extranjera directa (IED) en Argentina, lo que la convierte en el principal origen de capitales externos. En términos absolutos, ese stock superó los USD 73.000 millones en 2025, el valor más elevado desde que se tiene registro.

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La nota aclara que, si bien la participación relativa del bloque europeo se redujo respecto de principios de siglo —cuando llegó a representar más de la mitad de la inversión extranjera total—, la inversión en términos absolutos no dejó de crecer. Esa expansión sostenida es lo que permitió a la Unión Europea mantener durante décadas su posición como el inversor externo más importante del país.

Los que más dinero tienen en Argentina

Al cierre de 2025, España lideraba el ranking de inversores europeos en Argentina con un stock de USD 25.715 millones, seguida por Países Bajos con USD 21.580 millones. Más atrás aparecen Francia (10% de participación), Alemania, Luxemburgo e Italia, que completan el grupo de los principales orígenes de capital dentro del bloque.

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En conjunto, estos seis países explican cerca del 93% del stock de inversión de la Unión Europea en Argentina, según el informe de la BCR. La concentración refleja que no se trata de una presencia europea dispersa, sino de flujos provenientes de un grupo acotado de economías con intereses productivos y financieros concretos en el país.

Detrás de los números hay empresas con presencia cotidiana en la economía argentina. Del lado español, el informe menciona a Santander, BBVA, Mapfre, Iberia, Zara, Meliá y Cabify. Entre las holandesas aparecen Unilever, Heineken y Philips. Las inversiones francesas incluyen a Louis Dreyfus Company, TotalEnergies, Eramet, Peugeot, Citroën, Michelin, Carrefour, Air Liquide, Danone y L’Oreal. Alemania, por su parte, está representada por Mercedes-Benz, Volkswagen, Bayer, BASF y Siemens.

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Cuáles son los sectores que más capital atraen

La inversión europea no se distribuye de manera uniforme entre los distintos sectores de la economía. Al cierre de 2025, la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras concentraban los mayores stocks: USD 26.037 millones y USD 18.387 millones, respectivamente. Detrás de esos dos rubros se ubican el comercio, la información y las comunicaciones, y las actividades financieras.

El informe de la BCR señala que “la relevancia de estos sectores refleja tanto el peso histórico de la actividad industrial dentro de la economía argentina, así como el creciente atractivo de los recursos naturales, particularmente en un contexto de expansión de proyectos vinculados a la minería”.

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El acuerdo Mercosur-UE como marco

El informe de la BCR fue publicado días después de la entrada en vigor del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que comenzó a regir el 1° de mayo de este año. En ese contexto, el trabajo analiza qué podría implicar el tratado para los flujos de inversión hacia la Argentina.

El acuerdo Mercosur-UE, vigente desde el 1° de mayo, abre una oportunidad para profundizar los vínculos de inversión entre ambos bloques.

Para responder esa pregunta, los investigadores recurrieron a la experiencia de otros países que firmaron acuerdos similares con el bloque europeo. Los datos del BID citados en el informe muestran que Chile registró un aumento cercano al 278% en el stock de inversión europea entre la firma de su acuerdo en 2003 y 2023. Costa Rica exhibió una expansión del 368% en diez años, y Colombia del 82% en el mismo período. Casos como los de Egipto y Sudáfrica resultaron aún más pronunciados, con crecimientos del 924% y del 1.057% desde la firma de sus respectivos acuerdos.

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La BCR concluye que el acuerdo Mercosur-UE “da estabilidad regulatoria como mayor posibilidad de integración a las cadenas de valor vinculadas al bloque”, y subraya que “la UE es el principal inversor externo del Mercosur, pero el Mercosur es el quinto destino de IED de la UE”, lo que marca una asimetría que el tratado podría ayudar a reducir.

El punto de partida: Argentina, última en la región

El contexto en el que llega el acuerdo comercial no es el más favorable en términos de captación de capitales. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2025 la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina, con apenas USD 3.134 millones netos.

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La explotación de minas y canteras, que incluye petróleo y gas, acumula un stock de inversión extranjera europea de USD 18.387 millones, el segundo más alto por sector.

El stock total de IED acumulado en la Argentina al cierre de 2025, según el Banco Central, ascendía a USD 181.037 millones. De ese total, la mayor parte corresponde a participaciones de capital de empresas extranjeras en firmas locales, mientras que el resto se divide entre distintos instrumentos de deuda con empresas vinculadas del exterior.

Dentro de ese acumulado histórico, el principal inversor individual es Estados Unidos, con USD 32.060 millones, equivalente al 18% del total. España ocupa el segundo lugar con USD 25.715 millones (14%), y Países Bajos el tercero con USD 21.580 millones (12%). Estos tres países en conjunto representan el 44% del stock total de inversión extranjera en el país. Cuando se agrupa por bloques, sin embargo, la Unión Europea desplaza a Estados Unidos y pasa a liderar el ranking, dado que los capitales de sus 27 miembros suman más de USD 73.000 millones.

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