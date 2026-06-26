Economía

“Se terminó la avivada”: CABA endureció las multas y sanciones por falsificar carteles para personas con discapacidad

La Ciudad implementó un nuevo régimen para combatir el uso indebido de espacios exclusivos que prevé penalidades económicas más elevadas, la suspensión de la licencia de conducir, denuncias penales

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El gobierno porteño endureció las multas contra quienes falsifiquen carteles para personas con discapacidad.
El gobierno porteño endureció las multas contra quienes falsifiquen carteles para personas con discapacidad. (GCBA)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) endureció las sanciones para quienes se apropian ilegalmente de los espacios reservados para personas con discapacidad. Desde ahora, falsificar o adulterar los carteles de estacionamiento reservado será motivo de multas económicas elevadas, denuncia penal y suspensión de la licencia de conducir.

El anuncio fue realizado oficialmente por el jefe de Gobierno, Jorge Macri. “Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal. Tienen 20 días para regularizar cualquier situación. Después de ese plazo, bánquense las consecuencias legales. Ley y orden”, declaró.

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La medida responde a una problemática creciente en la ciudad, donde se detectaron permisos falsos, adulterados o vencidos y carteles en nombre de personas fallecidas. Según datos del gobierno porteño, más de 400 carteles irregulares fueron retirados en lo que va del año. El objetivo de la iniciativa es garantizar que los beneficios de accesibilidad lleguen a quienes realmente los necesitan y evitar la apropiación indebida del espacio público.

La Secretaría de Tránsito de la Ciudad reforzará los controles sobre la cartelería en la vía pública. El nuevo protocolo de actuación establece la remoción inmediata de cualquier señalización irregular y la radicación de una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de detectarse falsificación o adulteración. Antes de que se inicie una causa penal, las personas involucradas tendrán la posibilidad de presentar un descargo. Además, se instruirá a las áreas competentes para suspender la licencia de conducir del infractor, como medida preventiva.

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Un video documenta la remoción de señalización y postes de estacionamiento en la vía pública. Trabajadores con chalecos de alta visibilidad utilizan una amoladora para cortar una estructura metálica en la acera. Las señales retiradas incluyen un letrero de 'RESERVADO Vehículo AR 203 DQ 5 mts.' y un símbolo de movilidad reducida. Las piezas son cargadas en un vehículo de trabajo. Otro operario realiza tareas de limpieza en el asfalto. El material registra un operativo de despeje de espacios en la calle.

La normativa incorpora un criterio de responsabilidad económica directa. Quienes sean responsables de la colocación o adulteración de carteles deberán afrontar todos los costos derivados del operativo, incluida la remoción de la señalización y la pintura del cordón. De esta forma, la Ciudad busca desalentar la instalación de carteles falsos y reforzar el respeto a los derechos de personas con discapacidad.

Multas y sanciones económicas El comunicado oficial detalla el esquema de sanciones para quienes infrinjan las nuevas disposiciones:

  • Multas de hasta $200.000 para quienes exhiban certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con los requisitos oficiales.
  • Multas de hasta $100.000 por instalar señales de tránsito sin autorización, modificar o destruir señalización vial.
  • Pago de todos los costos operativos derivados de la remoción del cartel y la pintura del cordón.
  • Suspensión preventiva de la licencia de conducir del infractor.
  • Denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal en caso de falsificación o adulteración.
  • Inhabilitación temporal para solicitar nuevos permisos de estacionamiento reservado.

El endurecimiento de las sanciones llega tras constatarse reiterados casos de manipulación fraudulenta de señales viales para reservar espacios exclusivos en la vía pública. Esta práctica, además de constituir una infracción, afecta de manera directa a los vecinos con discapacidad que necesitan de estos lugares para movilizarse.

El gobierno porteño también anunció el envío a la Legislatura de un proyecto para modificar el Código Contravencional y tipificar como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.

Macri enfatizó que la decisión forma parte de una política más amplia de ordenamiento del espacio público: “En lo que va del año ya fueron removidos más de 400 carteles para vehículos que ocupaban de manera irregular espacios de estacionamiento reservado”. Además, remarcó la importancia de la transparencia en el uso de los beneficios de inclusión urbana.

El protocolo establece que, ante la detección de una irregularidad, el infractor será notificado y contará con 20 días corridos para regularizar la situación a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) o por correo electrónico a reservaespacio@buenosaires.gob.ar. Vencido ese plazo, la Ciudad avanzará con las sanciones administrativas y penales previstas.

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