El dólar hizo una pausa en su ascenso, pero mantiene una suba de casi 5% en junio

El dólar, en sus precios más altos del año.

Con un importante volumen de USD 622,6 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista descontó dos pesos (-0,1%) este jueves, a $1.477 para la venta, tras haber anotado su nivel más alto desde el 3 de noviembre este miércoles. El tipo de cambio oficial hizo así una pausa en su racha alcista que le permitió sumar 51 peso o 3,6% desde el 12 de junio.

En lo que va del mes, el dólar mayorista anota un ascenso de 69 pesos o 4,8%, mientras que en el recorrido de 2026 el incremento se ajusta a 22 pesos o un 1,5 por ciento.

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“La baja de hoy interrumpió una seguidilla de siete ruedas consecutivas con subas del dólar mayorista. Con solo una rueda por delante para terminar esta semana el tipo de cambio mayorista acumula una suba de 16 pesos, lejos del aumento de 33 pesos registrado en toda la semana anterior”, indicó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El BCRA estableció un techo para su esquema cambiario en los $1.799,21: el dólar mayorista quedo a 322,21 pesos o 21,8% de dicho límite para la libre flotación.

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“Más allá de ligeros vaivenes, el dólar mayorista continúa merodeando los $1.480 tras el último reacomodamiento, mientras los operadores debaten sobre el potencial papel del fixing del dollar-linked TZV26 en dicha dinámica", afirmó el economista Gustavo Ber.

El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento. A su vez el blue siguió operado sin variantes a $1.530, máximo desde el 2 de enero.

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En cuanto al dólar futuro, la mayoría de los contratos en la plataforma A3 Mercados negociaron con mínima baja. La posición más negociada, para fin de junio cedió 4,50 pesos o 0,3%, a $1.479, frente a un techo de las bandas cambiarias previsto en 1.803,03 pesos.

“La demanda de cobertura es baja, el interés abierto ronda los USD 3.601 millones y la posición neta del BCRA en futuros es casi nula. Los bonos dólar-linked, además, operan con primas acotadas y paridades debajo de 100%, lo que refleja que resulta más barato cubrirse con instrumentos que con el spot”, consideró Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

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En cuanto a datos, el Indec publicó la balanza de pagos del primer trimestre de 2026, que mostró una mejora significativa en el déficit de cuenta corriente.

“La balanza de pagos del primer trimestre del año mostró una mejora significativa respecto del mismo período del año anterior. La cuenta corriente registró un déficit de USD 1.651 millones, una corrección importante frente al rojo de USD 5.191 millones del primer trimestre de 2025″, puntualizó un informe de Cohen Aliados Financieros.

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“La cuenta financiera arrojó un ingreso neto de capitales de USD 2.398 millones, impulsado por la inversión directa (USD 1.291 millones) y por el REPO del BCRA con bancos internacionales por USD 3.000 millones. Las reservas internacionales subieron USD 958 millones en el trimestre, hasta USD 42.052 millones al cierre de marzo, y la deuda externa bruta alcanzó USD 321.783 millones”, acotaron desde Cohen.

El Tesoro anunció los términos de la licitación de este viernes, en la que enfrenta vencimientos por 16,2 billones de pesos.

“En el segmento en dólares, el Tesoro ofrece el Bonar 2028, al que le restan apenas USD 366 millones para alcanzar su límite máximo de emisión de USD 2.000 millones. Como resultado, la emisión de la primera vuelta estará limitada a USD 266 millones, con la posibilidad de ampliar la colocación en hasta USD 366 millones adicionales en la segunda vuelta, que se realizará el lunes. Si ambas rondas se adjudican en su totalidad, el bono alcanzará su tope de emisión”, señalaron los expertos de Max Capital.

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En cuanto al ingreso de divisas, se conoció que Pluspetrol protagonizó una nueva emisión corporativa bajo ley de Nueva York por USD 450 millones a 11,25 años de plazo, con un rendimiento de 7,875% anual. “En junio, las empresas emitieron USD 1.500 millones bajo ley local y ley de Nueva York. Desde noviembre de 2025, las emisiones corporativas y provinciales acumulan USD 15.800 millones”, puntualizó Max Capital.

Por otro lado, los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, al 22 de junio último, muestran que las colocaciones en efectivo aumentaron en USD 32 millones, hasta alcanzar 39.329 millones de dólares.

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