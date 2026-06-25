Cuánto cuesta hacer la compra mensual de alimentos y bebidas en cada provincia

El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país

El precio de llenar el changuito de alimentos y bebidas varía significativamente según la provincia en la que se realice la compra. A fines de mayo, el costo superó los $1.013.000 en Santa Cruz, mientras que en el conurbano bonaerense fue de $886.730. Los valores surgen de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, que analizó precios online y permitió identificar profundas diferencias entre las distintas regiones del país.

En Santa Cruz, llenar el changuito requiere destinar $1.013.092, el monto más alto registrado en la Argentina durante el período relevado. Chubut ocupa el segundo puesto con $1.001.181, seguido por Río Negro con $994.315. Tierra del Fuego también muestra un valor elevado, con $981.913. La Patagonia concentra los precios más altos del país.

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En contraste, el conurbano bonaerense presenta el menor costo para adquirir la misma canasta de bienes, con $886.730. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica apenas por encima, con $889.818. La Rioja y Santa Fe completan el grupo de provincias con precios más bajos, con $887.125 y $886.758 respectivamente.

El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país (Captura de video)

Diferencias de precios según la región

El estudio de Analytica muestra una marcada brecha entre el sur del país y el centro-norte. Mientras que las provincias patagónicas se mantienen por encima de los $980.000, otras regiones presentan montos cercanos a los $900.000. Neuquén registra $939.213 y San Luis $919.425. En el norte, Salta tiene un valor de $917.652, y Santiago del Estero alcanza los $915.238.

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Jujuy y Catamarca presentan costos similares, con $913.480 y $913.099, respectivamente. San Juan, Chaco y Córdoba se mantienen en el rango de $912.000 a $912.578. Tucumán y Misiones cierran el grupo con $911.023 y $912.236.

Provincias como Corrientes y La Pampa se ubican en torno a los $910.454 y $908.114. Formosa muestra $902.719, y el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo el conurbano) llega a $899.991.

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Santa Cruz registra el changuito más caro de la Argentina con $1.013.092, según el relevamiento de Analytica EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Impacto en el poder adquisitivo

La diferencia de precios entre provincias impacta directamente en el poder de compra de los hogares. Aunque los salarios pueden variar según la región, la brecha de más de $120.000 entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense representa una carga significativa para los consumidores del sur.

La consultora Analytica subraya que el relevamiento se basa en precios online de supermercados y almacenes. Esta metodología permite reflejar el costo promedio realista de una compra mensual de alimentos y bebidas, sin contemplar promociones puntuales ni compras mayoristas.

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El ranking elaborado por Analytica señala que la dispersión de precios no responde únicamente a la distancia geográfica, sino también a la estructura de costos y a la logística del transporte y distribución en cada región. En algunas provincias del noroeste y noreste, el costo del changuito se asemeja a los valores del centro del país.

La Patagonia concentra los precios más altos de alimentos y bebidas, con Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego entre los valores más elevados EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El relevamiento de Analytica, realizado a fines de mayo, no contempla promociones ni descuentos puntuales. Por tanto, los valores pueden variar si se consideran compras en mayoristas, ferias o almacenes de barrio. Sin embargo, el informe ofrece una referencia clara para comparar el impacto de la inflación en las distintas provincias argentinas.

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La diferencia entre el costo del changuito en Santa Cruz y en el conurbano bonaerense supera los $126.000. Esta brecha resalta la necesidad de monitorear las políticas de precios, la logística y la estructura de costos en el país.

El relevamiento de Analytica evidencia que, a pesar de las diferencias regionales, el costo promedio de una compra de alimentos y bebidas ronda el millón de pesos en la mayoría de las provincias. El informe permite dimensionar el peso que tiene este gasto en el presupuesto familiar y la importancia de seguir la evolución de los precios en cada jurisdicción del país.

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