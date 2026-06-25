Economía

Cuánto cuesta hacer la compra mensual de alimentos y bebidas en cada provincia

Los valores varían significativamente según la ubicación geográfica, con la Patagonia entre las regiones más costosas y el Área Metropolitana de Buenos Aires entre las más accesibles

Guardar
Google icon
El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país

El precio de llenar el changuito de alimentos y bebidas varía significativamente según la provincia en la que se realice la compra. A fines de mayo, el costo superó los $1.013.000 en Santa Cruz, mientras que en el conurbano bonaerense fue de $886.730. Los valores surgen de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, que analizó precios online y permitió identificar profundas diferencias entre las distintas regiones del país.

En Santa Cruz, llenar el changuito requiere destinar $1.013.092, el monto más alto registrado en la Argentina durante el período relevado. Chubut ocupa el segundo puesto con $1.001.181, seguido por Río Negro con $994.315. Tierra del Fuego también muestra un valor elevado, con $981.913. La Patagonia concentra los precios más altos del país.

PUBLICIDAD

En contraste, el conurbano bonaerense presenta el menor costo para adquirir la misma canasta de bienes, con $886.730. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica apenas por encima, con $889.818. La Rioja y Santa Fe completan el grupo de provincias con precios más bajos, con $887.125 y $886.758 respectivamente.

El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país (Captura de video)
El costo de la compra mensual de alimentos y bebidas varía según la provincia y supera el millón de pesos en gran parte del país (Captura de video)

Diferencias de precios según la región

El estudio de Analytica muestra una marcada brecha entre el sur del país y el centro-norte. Mientras que las provincias patagónicas se mantienen por encima de los $980.000, otras regiones presentan montos cercanos a los $900.000. Neuquén registra $939.213 y San Luis $919.425. En el norte, Salta tiene un valor de $917.652, y Santiago del Estero alcanza los $915.238.

PUBLICIDAD

Jujuy y Catamarca presentan costos similares, con $913.480 y $913.099, respectivamente. San Juan, Chaco y Córdoba se mantienen en el rango de $912.000 a $912.578. Tucumán y Misiones cierran el grupo con $911.023 y $912.236.

Provincias como Corrientes y La Pampa se ubican en torno a los $910.454 y $908.114. Formosa muestra $902.719, y el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo el conurbano) llega a $899.991.

Santa Cruz registra el changuito más caro de la Argentina con $1.013.092, según el relevamiento de Analytica EFE/Juan Ignacio Roncoroni
Santa Cruz registra el changuito más caro de la Argentina con $1.013.092, según el relevamiento de Analytica EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Impacto en el poder adquisitivo

La diferencia de precios entre provincias impacta directamente en el poder de compra de los hogares. Aunque los salarios pueden variar según la región, la brecha de más de $120.000 entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense representa una carga significativa para los consumidores del sur.

La consultora Analytica subraya que el relevamiento se basa en precios online de supermercados y almacenes. Esta metodología permite reflejar el costo promedio realista de una compra mensual de alimentos y bebidas, sin contemplar promociones puntuales ni compras mayoristas.

El ranking elaborado por Analytica señala que la dispersión de precios no responde únicamente a la distancia geográfica, sino también a la estructura de costos y a la logística del transporte y distribución en cada región. En algunas provincias del noroeste y noreste, el costo del changuito se asemeja a los valores del centro del país.

La Patagonia concentra los precios más altos de alimentos y bebidas, con Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego entre los valores más elevados EFE/Juan Ignacio Roncoroni
La Patagonia concentra los precios más altos de alimentos y bebidas, con Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego entre los valores más elevados EFE/Juan Ignacio Roncoroni

El relevamiento de Analytica, realizado a fines de mayo, no contempla promociones ni descuentos puntuales. Por tanto, los valores pueden variar si se consideran compras en mayoristas, ferias o almacenes de barrio. Sin embargo, el informe ofrece una referencia clara para comparar el impacto de la inflación en las distintas provincias argentinas.

La diferencia entre el costo del changuito en Santa Cruz y en el conurbano bonaerense supera los $126.000. Esta brecha resalta la necesidad de monitorear las políticas de precios, la logística y la estructura de costos en el país.

El relevamiento de Analytica evidencia que, a pesar de las diferencias regionales, el costo promedio de una compra de alimentos y bebidas ronda el millón de pesos en la mayoría de las provincias. El informe permite dimensionar el peso que tiene este gasto en el presupuesto familiar y la importancia de seguir la evolución de los precios en cada jurisdicción del país.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Precios Alimentos ArgentinaSanta CruzConsumo MasivoPoder AdquisitivoInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Creció la cantidad de porteños con más de un empleo: cuánto ganan y cuántas horas trabajan por semana

Según el Idecba, 206.000 porteños combinaron más de una ocupación en el primer trimestre del año, un 4,8% más que en el mismo período de 2025

Creció la cantidad de porteños con más de un empleo: cuánto ganan y cuántas horas trabajan por semana

Cuando la tecnología cumple su verdadero rol social: el acceso gratuito y universal a la firma digital

El nuevo esquema permite tramitar el certificado con validez legal sin turnos ni hardware específico, tras una actualización normativa que habilita completar el circuito de manera remota y desde cualquier lugar

Cuando la tecnología cumple su verdadero rol social: el acceso gratuito y universal a la firma digital

Desafío pendiente, activar la continuidad e inversión productiva de las pymes

Así como el RIGI busca construir la Argentina exportadora de las próximas décadas, podría evaluarse la creación de un régimen específico orientado a inversiones pyme que no debería replicar mecánicamente el esquema destinado a grandes proyectos sino teniendo en cuenta diferentes necesidades y montos

Infobae

La revancha de los grupos locales: por qué la salida de multinacionales fortalece el mercado argentino

El retiro de compañías extranjeras libera activos, marcas y canales comerciales que son absorbidos por operadores nacionales, en un contexto de mayor convergencia de precios y un repunte de fusiones y adquisiciones en varios rubros

La revancha de los grupos locales: por qué la salida de multinacionales fortalece el mercado argentino

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 25 de junio de 2026

El organismo previsional deposita los haberes de junio junto con la primera cuota del sueldo anual complementario a quienes integran este tramo, según el calendario oficial definido por la terminación del documento

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 25 de junio de 2026

DEPORTES

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Paraguay-Australia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ecuador-Alemania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

“Está temblando”: el pánico se apoderó del Estadio Universitario de Caracas durante un terremoto en un partido de beisbol

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 25 de junio, partidos, resultados y la definición de los grupos

TELESHOW

Denise Dumas recuperó a su gata en una alcantarilla tras 10 días de búsqueda: el abrazo que cerró la angustia

Denise Dumas recuperó a su gata en una alcantarilla tras 10 días de búsqueda: el abrazo que cerró la angustia

En Gran Hermano festejaron el cumpleaños de Lionel Messi y el mensaje llegó hasta sus padres: “Ellos lo agradecen”

Marcelo Tinelli homenajeó a Messi en su cumpleaños: el recuerdo del día que Leo pateó penales en ShowMatch

Quién son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada de esta semana

Jorgelina Aruzzi recordó su primer trabajo como repositora de un supermercado antes ser actriz: “Me despidieron al mes”

INFOBAE AMÉRICA

“Mucha gente durmió en parques y autopistas”: el miedo a las réplicas mantiene en alerta a Caracas

“Mucha gente durmió en parques y autopistas”: el miedo a las réplicas mantiene en alerta a Caracas

América Latina se tiñe de azul

Bajo la sombra de la guerra: la continua erosión de la clase media iraní

Italia solicitará a la Unión Europea la activación del Mecanismo de Protección Civil para asistir a Venezuela tras los terremotos

Líderes mundiales ofrecieron ayuda humanitaria y equipos de rescate a Venezuela tras los devastadores terremotos