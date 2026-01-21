Ranking del changuito: cuánto sale la compra mensual del supermercado en cada provincia

Llenar el changuito costó en diciembre casi $900.000 en Santa Cruz. REUTERS/Mariana Nedelcu

Llenar el changuito no cuesta lo mismo en todo el país. Al cierre de 2025, el mapa de precios arrojó fuertes diferencias en el costo de una compra mensual típica según la provincia, aun en un contexto de desaceleración de la inflación.

Según el relevamiento “Changuito Federal”, realizado por la consultora Analytica, que mide el costo de una compra mensual típica de alimentos, bebidas y artículos de limpieza para un hogar promedio, la Patagonia se ubicó entre las regiones más caras, mientras que el noreste (NEA) y el noroeste argentino (NOA) concentraron los valores más bajos.

Las subas mensuales oscilaron entre 1,3% y 3,9%, según la provincia, con un punto medio cercano al 2,6%. Este alza se produjo en línea con el nivel inflacionario de diciembre, que finalizó el año con una suba del 2,8 por ciento.

Ranking por provincias

Por diferencias en la estructura de costos, la actividad económica y la ubicación geográfica, la evolución de los precios no fue homogénea entre provincias. Mientras en algunos distritos los aumentos se ubicaron por encima del promedio, en otros las variaciones fueron más moderadas.

Las provincias patagónicas encabezaron el ranking de los changuitos más caros, impulsadas por mayores costos logísticos, menor escala y precios más elevados en productos básicos como carnes, lácteos y artículos de higiene.

El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz, con un valor de $890.350, seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($876.576), Tierra del Fuego ($860.986), Río Negro ($863.809) y Neuquén ($840.602).

Por el contrario, la compra más económica es dio en CABA ($796.000), el conurbano bonaerense ($795.370) y Formosa ($783.302).

Si se comparan los valores de la canasta respecto al mes anterior, los mayores aumentos absolutos se dieron en Misiones, con una suba de $46.037, San Juan ($40.688) y Santa Cruz ($39.218).

En tanto, las provincias con las subas más bajas fueron Catamarca, con un incremento de $20.294, Córdoba ($18.318) y Formosa ($4.323).

Costo versus ingreso

El informe también muestra que las brechas regionales persisten aun cuando la inflación general pierde ritmo. Es decir, aunque los precios suben menos que meses atrás, el punto de partida sigue siendo muy distinto según la ubicación geográfica.

En ese contexto, la Patagonia combina los changuitos más caros con salarios promedio más elevados. De hecho, Santa Cruz, que lidera el ranking de costo de la canasta, es también la segunda provincia con mayor salario promedio del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén.

Esto implica que los precios más altos son, en parte, compensados por remuneraciones más altas. De esta forma, el costo de llenar el changuito representa el 15,6% de dos salarios privados promedio, apenas 0,1% por encima del registro del mes pasado.

CABA tuvo el changuito más barato del país, según el informe Changuito Federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación contrasta con el caso del NEA, donde los precios son más económicos y los salarios también están un nivel más abajo. Sin embargo, en este caso, el resultado es peor. El informe arrojó que el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, 1,1 puntos porcentuales más que el mes pasado.

Entre los productos que más aumentaron, la consultora resaltó el incremento en el rubro carnes. El corte con mayores aumentos fue el asado, con variaciones que oscilaron entre el 10% y el 15% . En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16 por ciento.

En cuanto a las galletitas de agua, que en el mes previo habían mostrado reducciones en varias provincias mientras que en otras su precio permanecía estable, en diciembre se registró un aumento generalizado. Las subas se situaron entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (8,0%). Este comportamiento puede vincularse al incremento en el precio de la harina de trigo que, según reportes oficiales, se aceleró un 2,2% en diciembre de 2025.