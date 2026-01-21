Economía

Ranking del changuito: cuánto sale la compra mensual del supermercado en cada provincia

El gasto habitual de una familia en alimentos y artículos de limpieza alcanzó casi $900.000 en diciembre en algunas zonas del país

Guardar
Llenar el changuito costó en
Llenar el changuito costó en diciembre casi $900.000 en Santa Cruz. REUTERS/Mariana Nedelcu

Llenar el changuito no cuesta lo mismo en todo el país. Al cierre de 2025, el mapa de precios arrojó fuertes diferencias en el costo de una compra mensual típica según la provincia, aun en un contexto de desaceleración de la inflación.

Según el relevamiento “Changuito Federal”, realizado por la consultora Analytica, que mide el costo de una compra mensual típica de alimentos, bebidas y artículos de limpieza para un hogar promedio, la Patagonia se ubicó entre las regiones más caras, mientras que el noreste (NEA) y el noroeste argentino (NOA) concentraron los valores más bajos.

Las subas mensuales oscilaron entre 1,3% y 3,9%, según la provincia, con un punto medio cercano al 2,6%. Este alza se produjo en línea con el nivel inflacionario de diciembre, que finalizó el año con una suba del 2,8 por ciento.

Ranking por provincias

Por diferencias en la estructura de costos, la actividad económica y la ubicación geográfica, la evolución de los precios no fue homogénea entre provincias. Mientras en algunos distritos los aumentos se ubicaron por encima del promedio, en otros las variaciones fueron más moderadas.

Las provincias patagónicas encabezaron el ranking de los changuitos más caros, impulsadas por mayores costos logísticos, menor escala y precios más elevados en productos básicos como carnes, lácteos y artículos de higiene.

El changuito más costoso se encuentra en Santa Cruz, con un valor de $890.350, seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($876.576), Tierra del Fuego ($860.986), Río Negro ($863.809) y Neuquén ($840.602).

Por el contrario, la compra más económica es dio en CABA ($796.000), el conurbano bonaerense ($795.370) y Formosa ($783.302).

Si se comparan los valores de la canasta respecto al mes anterior, los mayores aumentos absolutos se dieron en Misiones, con una suba de $46.037, San Juan ($40.688) y Santa Cruz ($39.218).

En tanto, las provincias con las subas más bajas fueron Catamarca, con un incremento de $20.294, Córdoba ($18.318) y Formosa ($4.323).

Costo versus ingreso

El informe también muestra que las brechas regionales persisten aun cuando la inflación general pierde ritmo. Es decir, aunque los precios suben menos que meses atrás, el punto de partida sigue siendo muy distinto según la ubicación geográfica.

En ese contexto, la Patagonia combina los changuitos más caros con salarios promedio más elevados. De hecho, Santa Cruz, que lidera el ranking de costo de la canasta, es también la segunda provincia con mayor salario promedio del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén.

Esto implica que los precios más altos son, en parte, compensados por remuneraciones más altas. De esta forma, el costo de llenar el changuito representa el 15,6% de dos salarios privados promedio, apenas 0,1% por encima del registro del mes pasado.

CABA tuvo el changuito más
CABA tuvo el changuito más barato del país, según el informe Changuito Federal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta situación contrasta con el caso del NEA, donde los precios son más económicos y los salarios también están un nivel más abajo. Sin embargo, en este caso, el resultado es peor. El informe arrojó que el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado, 1,1 puntos porcentuales más que el mes pasado.

Entre los productos que más aumentaron, la consultora resaltó el incremento en el rubro carnes. El corte con mayores aumentos fue el asado, con variaciones que oscilaron entre el 10% y el 15% . En el caso de la carne picada, las subas resultaron más moderadas, entre el 4% y el 8%, salvo en las provincias de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los incrementos alcanzaron alrededor del 16 por ciento.

En cuanto a las galletitas de agua, que en el mes previo habían mostrado reducciones en varias provincias mientras que en otras su precio permanecía estable, en diciembre se registró un aumento generalizado. Las subas se situaron entre el 3% y el 6%, con la excepción de Santa Cruz, donde el alza fue mayor (8,0%). Este comportamiento puede vincularse al incremento en el precio de la harina de trigo que, según reportes oficiales, se aceleró un 2,2% en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

supermercadochanguitocanasta basicainflacionultimas noticiasComprasSalariosPoder adquisitivo

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 21 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes actualizados por movilidad, junto con el bono extraordinario, a jubilados, pensionados y familias que reciben asignaciones sociales

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles

El Gobierno eliminó el aporte que debían pagar las empresas de Tierra del Fuego para acceder al régimen de promoción

Se trata del 15% que se destinaba al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina. Esta medida busca mitigar los efectos de los recientes cambios tributarios y arancelarios que degradaron la competitividad del sector

El Gobierno eliminó el aporte

Por qué el Gobierno sigue con atención la colocación de bonos de Ecuador en el mercado internacional

Se trata de la primera emisión en siete años y utilizarán los fondos frescos para recomprar deuda. Se trata de un caso testigo para Argentina, que también tiene planes para volver a colocar deuda entre inversores extranjeros

Por qué el Gobierno sigue

Visa negocia para comprar una fintech en una operación clave para el mercado de los medios de pago

El gigante de las tarjetas avanza para quedarse con Payway y extender sus servicios de pagos digitales. El antecedente de Prisma y el abuso de posición dominante

Visa negocia para comprar una

Argentina registró un superávit energético récord en 2025: el rol clave de las exportaciones y qué proyecta el Gobierno

El resultado se explicó por un récord de exportaciones de combustibles y energía y una caída interanual de las importaciones. En diciembre, el sector volvió a cerrar con saldo positivo, según los datos oficiales

Argentina registró un superávit energético
DEPORTES
El bullicioso aliento de los

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

TELESHOW
El gesto espontáneo de Moria

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

INFOBAE AMÉRICA

Israel ordenó la evacuación de

Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego

Se fueron más venezolanos de los que llegaron a Uruguay en 2025, mientras se afianza la inmigración de cubanos

Científicos crearon una mano robótica súper versátil: desmontable, simétrica y puede tener cinco o seis dedos

Las farmacias de Uruguay vendieron una tonelada más de marihuana en 2025: la variante más fuerte fue la más pedida

¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?