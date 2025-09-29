Dólar tarjeta: guía para pagar en el exterior sin recargos

Transportar dinero en efectivo supone riesgos de seguridad y menores garantías frente a la operatoria digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar al extranjero implica analizar cuidadosamente el modo de afrontar gastos cotidianos y compras, dado que las formas de pago elegidas determinan el valor final de cada transacción. En 2025, la fluctuación cambiaria en Argentina vuelve prioritario definir estrategias para operar fuera de fronteras sin incurrir en cargos adicionales elevados como el recargo a cuenta de Bienes Personales y Ganancias que se cobra por el uso de plásticos para el pago en moneda extranjera.

Entre las opciones disponibles, el uso de tarjetas cobra un rol central por su practicidad y por la posibilidad de optar entre débito y crédito. Elegir una u otra influye directamente en el tipo de cambio aplicado y el impacto de recargos impositivos. Actualmente, las transacciones con tarjetas de crédito o débito en el exterior, cuando se pagan en pesos, se liquidan al conocido “dólar tarjeta”. Este tipo de cambio incorpora un recargo del 30% sobre la cotización oficial, lo que encarece cada consumo realizado desde cuentas en moneda local.

La alternativa del efectivo en moneda extranjera también existe para quienes viajan, aunque presenta restricciones. Conseguir billetes en el mercado doméstico puede ser complejo y, además, llevar grandes sumas de dinero en efectivo durante el viaje supone riesgos de seguridad y exposición ante eventuales robos o pérdidas.

Frente a esas limitaciones, la tarjeta de débito vinculada a una cuenta en dólares ganó protagonismo como salida directa para esquivar recargos extras. Esta opción permite abonar consumos en el país de destino descontando el monto en dólares de manera inmediata de la cuenta correspondiente, siempre que se haya configurado la tarjeta para operar internacionalmente.

La opción de tarjeta de débito en dólares reduce sobrecargos en compras internacionales hechas por argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar la tarjeta de débito en dólares implica algunos pasos previos clave. El primer requisito consiste en confirmar que la tarjeta sea internacional y tenga habilitados los pagos en el extranjero; este paso muchas veces requiere coordinar con el banco emisor mediante un aviso de viaje. Después, resulta obligatorio configurar la tarjeta para que los consumos y extracciones se debiten de la caja de ahorro en dólares, evitando el débito en pesos, que dispararía el cargo extra del 30%.

En 2025, el marco impositivo modificó el escenario. Hacia fines de 2024, el Gobierno eliminó el Impuesto PAÍS pero retuvo un recargo del 30% sobre las compras externas liquidadas en pesos, catalogado como adelanto de impuestos nacionales como Ganancias o Bienes Personales. Esta medida hace que muchos viajeros busquen operar directamente con dólares depositados en cuentas bancarias, opción que excluye ese recargo y ofrece previsibilidad sobre el monto real descontado.

Según la información recopilada por la agencia Noticias Argentinas, quienes cuentan con fondos en dólares afrontan menores complicaciones y pueden simplificar sus consumos fuera del país, ajustándose a regulaciones vigentes pero sin resignar capacidad de compra.

En todos los casos, el paso inicial antes de viajar es repasar la configuración de las tarjetas y cerciorarse de que la cuenta en dólares disponga de saldo suficiente para operar en el extranjero. Otro punto a tener en cuenta incluye el análisis de las comisiones aplicadas por retiros en cajeros automáticos fuera de Argentina, ya que algunas entidades financieras cobran recargos específicos.

La elección entre crédito, débito y efectivo depende de variables personales y de planificación previa, adaptándose cada opción a las condiciones normativas e impositivas. Usar la tarjeta de débito en dólares aparece como la vía más directa para eludir sobrecargos, siempre que el usuario cumpla con los requisitos de habilitación, configuración y disponibilidad de fondos.

Al analizar los métodos actuales para operar fuera de Argentina, surge que cada alternativa ofrece ventajas y desventajas que condicionan el presupuesto global del viaje. La clave reside en planificar con anticipación y elegir la modalidad más acorde a las necesidades específicas de cada usuario y a la normativa actual.