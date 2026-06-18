¿La Argentina dejará de ser un mercado aislado?: se conoció un informe clave de MSCI que miran todos los inversores

MSCI mantuvo sin cambios un informe clave sobre la Argentina. (REUTERS/Thomas White)

La publicación del informe anual de Morgan Stanley Capital International (MSCI) generaba una fuerte expectativa entre analistas e inversores, en un contexto donde se aguarda otro momento clave para la plaza local: la próxima semana se analizará si corresponde iniciar una consulta pública para una eventual reclasificación de Argentina. Sin embargo, el reporte difundido hoy confirmó que no hubo cambios en la evaluación del país respecto a las dos ediciones anteriores.

El informe, titulado Global Market Accessibility Review, detalló que persisten barreras y limitaciones para inversores extranjeros en varios aspectos del mercado local, así como algunas condiciones que continúan restringiendo el acceso de capital internacional.

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El análisis evaluó a los países según criterios como grado de apertura a la inversión extranjera, restricciones a los flujos de capital, funcionamiento operativo, acceso a distintos instrumentos financieros y solidez del entorno institucional.

MSCI advirtió que, si bien en abril de 2025 se flexibilizaron algunos controles de capital y se permitió a los inversores extranjeros repatriar nuevas ganancias provenientes de inversiones en acciones, “esto sigue sujeto a condiciones documentales”. El reporte detalló que las utilidades obtenidas con anterioridad continúan bajo restricciones y “no pueden ser repatriadas libremente”.

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En cuanto al mercado cambiario, señaló que “no existe un mercado de divisas en el exterior y existen limitaciones en el mercado cambiario local”, detallando que las operaciones deben estar vinculadas directamente a transacciones de valores. Adicionalmente, el documento precisó que “toda la documentación debe presentarse en español” para el registro de inversores y la apertura de cuentas.

Las principales evaluaciones del MSCI

El informe de MSCI expone cada una de las condiciones vigentes para inversores internacionales en el mercado argentino:

Derechos iguales para inversores extranjeros : la información empresarial no siempre está disponible en inglés.

Restricción al flujo de capitales : la flexibilización de restricciones en abril de 2025 permitió repatriar nuevas ganancias, pero esto depende de la presentación de documentación y las utilidades previas siguen sujetas a restricciones.

Liberalización del mercado cambiario : ausencia de mercado de divisas en el exterior y restricciones locales, como la obligación de vincular operaciones cambiarias a transacciones de valores.

Registro de inversores y apertura de cuentas : toda la documentación debe ser presentada en español.

Regulaciones de mercado : no todas las normativas están disponibles en inglés.

Flujo de información : la información detallada del mercado bursátil no siempre se divulga en inglés.

Compensación y liquidación : no existe la figura de custodio nominal y las facilidades de sobregiro permanecen prohibidas.

Operaciones : la competencia entre agentes de bolsa es limitada, lo que puede traducirse en costos de negociación más altos.

Transferibilidad : se permiten operaciones fuera de mercado, aunque existen restricciones.

Disponibilidad de instrumentos de inversión : las limitaciones sobre el uso de datos bursátiles restringen la oferta de instrumentos.

Estabilidad institucional: el informe menciona intervenciones gubernamentales que han puesto en duda la estabilidad de la economía de “libre mercado”, incluso en lo que respecta a la actividad de inversores extranjeros.

Este reporte constituye un examen técnico y cualitativo que se realiza cada año para identificar los obstáculos operativos que enfrentan los inversores institucionales extranjeros, y funciona como una auditoría previa antes de la revisión anual de clasificación de mercados.

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“El informe del MSCI de hoy no implica que la semana que viene no se anuncie un período de consulta para una posible reclasificación. No ayuda, pero no descartemos nada”, aclaró Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.

Morgan Stanley proyectó ingreso de flujos por USD 4.500 millones a la Argentina en caso de una eventual reclasificación. (REUTERS/Lucas Jackson)

El reporte clave para Argentina

Los próximos días resultan determinantes para el proceso de revisión de la calificación de la Argentina por parte de MSCI, ya que el 23 de junio está prevista la publicación del Market Classification Review.

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Actualmente, la economía argentina figura en la categoría más baja del sistema, conocida como “Standalone Market”. En esta clasificación se encuentran también países como Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago en América Latina, y otros como Malta, Bosnia, Palestina, Nigeria, Zimbabue, Líbano y Ucrania en otras regiones, todos señalados por atravesar crisis o por su escasa integración financiera internacional.

El 23 de junio se evaluará si se inicia la consulta pública de los inversores que podría abrir la puerta a un cambio de estatus para el país con una decisión final recién prevista para 2027.. La concreción de los requisitos técnicos y el respaldo de la comunidad inversora internacional son condiciones necesarias antes de cualquier modificación de categoría, lo que podría favorecer la llegada de capitales y alterar la percepción de riesgo sobre Argentina.

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El procedimiento de revisión que aplica MSCI se caracteriza por su exhaustividad y está basado en pautas técnicas y de accesibilidad para los inversores. El objetivo de la administración local es que el país recupere el rango de “mercado emergente”, al que ya pertenecen Brasil, Chile, Colombia, México y Perú dentro de la región.

Para lograrlo, Argentina debe demostrar avances en la apertura a inversores extranjeros, regulaciones más claras, mayor liquidez y capitalización en sus empresas. Aun así, persisten restricciones cambiarias para las compañías y, antes de alcanzar el estatus de emergente, existe una instancia intermedia: la de “mercado de frontera”.

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El avance hacia una eventual reclasificación implicaría que numerosos fondos de inversión comenzarían a modificar la composición de sus carteras para ajustarse a la presencia de Argentina en los índices internacionales. Según estimaciones, una eventual inclusión en la categoría de mercado fronterizo otorgaría al país una participación cercana al 5% en ese segmento.

Un reporte de Morgan Stanley calcula que la entrada de capitales internacionales para la compra de acciones argentinas podría alcanzar los USD 4.500 millones, dado que varios fondos globales deberían sumar títulos locales para reflejar la integración de Argentina en los índices.

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No obstante, desde la entidad advierten que el proceso no será inmediato. “Argentina ha realizado las reformas necesarias para aspirar a una mejor clasificación y regresar al grupo de mercados emergentes. Sin embargo, estimamos que esto recién podría concretarse a fines de 2027 o, eventualmente, en 2028”, señalaron desde el organismo financiero.