Economía

Cuándo debe pagarse el aguinaldo para las empleadas domésticas y cómo se calcula

Se acerca la fecha en que los empleadores deben abonar el Sueldo Anual Complementario, con una condición específica que diferencia al sector del resto de los trabajadores

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La normativa establece que el SAC se paga en dos cuotas al año (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el cierre del primer semestre de 2026, los empleadores de personal de casas particulares deben abonar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo.

El pago correspondiente al mes de junio para el sector doméstico se rige por las mismas condiciones que el régimen general de trabajadores registrados, aunque difieren en un punto central.

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La normativa establece que el SAC se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. Para la primera cuota, la fecha límite de acreditación es el 30 de junio.

A este plazo se suma un período de gracia de cuatro días hábiles, que extiende la fecha máxima para el depósito hasta el 7 de julio, brindando margen para que los empleadores regularicen su situación y eviten incurrir en infracciones.

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Pero para el personal de casas particulares, el régimen es más estricto: el SAC debe abonarse en la última jornada laboral de junio, sin posibilidad de prórroga, según dicta la Ley 26.844, que regula el trabajo en casas particulares.

Imagen de archivo de una empleada del hogar durante su jornada laboral. (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)
Para la primera cuota del SAC, la fecha límite de acreditación es el 30 de junio (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS)

Cuando el empleador no paga el aguinaldo en los plazos establecidos, incurre en mora de manera automática desde el primer día posterior al vencimiento, sin que sea necesario un aviso previo del trabajador. Además, debe abonar intereses correspondientes al tiempo de demora. El trabajador tiene la posibilidad de exigir el pago enviando un telegrama laboral gratuito a través del Correo Argentino.

El monto que corresponde abonar por aguinaldo equivale al 50% del salario mensual más alto percibido por la trabajadora o trabajador durante el semestre evaluado, es decir, desde enero hasta junio.

Se toma como referencia la remuneración más elevada de ese periodo, independientemente de si en ese mes se incluyeron conceptos como horas extra, bonos o cualquier otra suma que haya incrementado el ingreso habitual.

En los casos en los que la relación laboral comenzó después de enero o cuando la prestación de servicios haya sido inferior a los seis meses, el SAC se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Para calcular el importe correspondiente, se debe dividir el salario mensual más alto por doce y multiplicar ese resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados durante el semestre.

La obligación de liquidar el aguinaldo en tiempo y forma alcanza a todos los empleadores del sector de casas particulares. La falta de cumplimiento del pago puede derivar en reclamos y sanciones administrativas. El depósito debe realizarse bajo las mismas condiciones que el salario mensual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La falta de cumplimiento del pago puede derivar en reclamos y sanciones administrativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los salarios correspondientes al mes de junio se determinan a partir de la actualización dispuesta por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fijó aumentos progresivos para el período comprendido entre abril y julio de 2026.

Luego del último acuerdo paritario, los trabajadores del sector recibirán un aumento de 1,5% en junio, lo que impactará en el monto del aguinaldo.

Los supervisores que trabajan con retiro perciben $4.297,33 por hora y $536.080,78 mensuales, mientras que quienes no cuentan con retiro reciben $4.683,64 por hora y $594.214,11 al mes.

El personal dedicado a tareas específicas cobra $4.083,26 por hora y $499.868,28 mensuales si trabaja con retiro, y $4.453,26 por hora junto con $553.536,65 al mes en caso de no tener retiro.

Para los caseros, el salario mensual es de $488.326,19 y la remuneración por hora asciende a $3.862,18.

En el sector de asistencia y cuidado de personas, el personal con retiro obtiene $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales, mientras que sin retiro el monto se eleva a $4.295,26 por hora y $541.255,35 al mes.

Por último, el personal encargado de tareas generales recibe $3.600,66 por hora y $441.729,02 mensuales con retiro, y $3.862,18 por hora y $488.326,19 al mes sin retiro.

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