Economía

Expectativas de contratación de las empresas: cuáles son los sectores más optimistas y qué habilidades buscan

La economía a dos velocidades impacta de lleno en las proyecciones del mercado laboral, que muestra signos de desaceleración respecto al primer trimestre del año

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Grupo de jóvenes estudiantes sentados en escritorios individuales con computadoras en un espacio de oficina moderno, enfocados en sus pantallas.
El 33% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con proyecciones dispares entre sectores, la Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el tercer trimestre se ubica en +6%, lo que representa una desaceleración de 4 puntos porcentuales respecto a los primeros meses del año. En la comparación interanual, se mantiene relativamente estable, con un leve avance.

El reporte elaborado por ManpowerGroup revela que el 33% de los empleadores encuestados planea aumentar sus dotaciones de personal, el 29% disminuirlas, el 36% no espera realizar cambios y el 2% restante no sabe si los realizará. En el primer grupo predominan las organizaciones con entre 250 y 999 empleados.

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“Los resultados muestran un mercado laboral que entra en una etapa de mayor prudencia. Las expectativas de contratación siguen siendo positivas, pero el optimismo que vimos a comienzos de año pierde impulso y da lugar a una lógica más conservadora”, analizó Luis Guastini, director regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.

“Hoy predomina la estabilidad, con decisiones de contratación más definidas y un dinamismo que se concentra en sectores puntuales, mientras gran parte de las organizaciones adopta una postura de espera antes de acelerar sus planes de incorporación de talento”, agregó.

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Los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el tercer trimestre en 9 de las 11 actividades económicas relevadas. El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales lidera las intenciones de contratación con una ENE de +30%, seguido por Automotriz (+25%) y Tecnología y Servicios de TI (+22%).

Luego se encuentran Construcción y Bienes Raíces (+18), Hotelería y Turismo (+14), Información (+6), Comercio y logística (+6), Manufactura (+5) y Sector Público, Salud y Servicios Sociales (+4).

Por el contrario, Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos reporta las expectativas más débiles (-8%), seguido por Finanzas y Seguros (-2%).

Vista aérea de una línea de ensamblaje en una fábrica de autos con vehículos semiterminados, trabajadores y maquinaria en un entorno industrial con líneas naranjas
Los empleadores esperan incrementar sus nóminas durante el tercer trimestre en 9 de las 11 actividades económicas relevadas (Infobae)

Desde Manpower señalan que a diferencia del primer trimestre del 2026, las previsiones de incorporación de personal se debilitaron en 7 de los 11 sectores industriales relevados.

Guastini dijo en diálogo con Infobae: “La conclusión más importante es que los desempeños reflejan lo que ocurre con la economía en general: hay sectores muy dinámicos, como minería y oil & gas, mientras que otros atraviesan una recuperación lenta y, por ende, muestran mayor cautela en sus movimientos de personal. Es el caso del comercio y la industria, que permanecen afectados por la caída del consumo, la falta de crédito y salarios que no acompañan a la inflación”.

Asimismo, aseguró que la caída en Finanzas y Seguros se vincula con que los bancos están poniendo foco preservar la cadena de pagos y la salud de la cartera financiera en general, en lugar de expandirse y captar nuevos clientes. Los principales motivos de esa coyuntura son el aumento de la morosidad y las altas tasas de interés, lo cual configura un panorama donde no hay muchos productos para ofrecer.

El ejecutivo contó también que el sector manufacturero enfrenta una etapa readecuación, donde muchas firmas combinan importación y producción. Observa que el mercado laboral no registra despidos masivos, sino una salida gradual de trabajadores del empleo formal hacia ocupaciones más precarias, con un creciente protagonismo del monotributo.

Por otra parte, afirmó Guastini, el sector de tecnología de la información, que venía reportando una demanda laboral contenida, empieza a exhibir un repunte, debido a la reactivación de proyectos.

Sin embargo, “lo que probablemente cambie es el perfil buscado, con una preferencia creciente por profesionales especializados por sobre los perfiles junior. Este fenómeno se explica, en gran medida, por el impacto de la inteligencia artificial, que afecta principalmente a los roles de entrada, llevando a las empresas a priorizar candidatos con mayor experiencia y calificación”, sostuvo.

Vista de un escritorio de madera con una alta pila de expedientes en carpetas manila, documentos, un bolígrafo negro, gafas, clips y notas adhesivas.
Según Guastini, la IA está impactando en la demanda de posiciones junior (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos geográficos, el NOA presenta las perspectivas más positivas, junto a la Patagonia y el AMBA. En contraposición, Cuyo y la región Pampeana registran las proyecciones menos alentadoras.

Si se compara con los primeros tres meses del año, se observa un deterioro en el indicador en 5 de las 6 regiones, con la caída más pronunciada en la zona Pampeana.

A nivel global, los 12 países americanos relevados evidencian aumentos en las expectativas de contratación para el tercer trimestre. En el primer lugar se posiciona Puerto Rico, que arrojó una ENE de +48%, seguido por Estados Unidos (+45%), Brasil (+37%) y Costa Rica (ENE +36%). Argentina es el país con las proyecciones menos optimistas de la región, dado que muestra una ENE de +6%.

Como agregado, el informe destaca que la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo se posicionan como las competencias blandas más valoradas por los empleadores, con un 75% dispuesto a pagar un diferencial salarial por ella. En segundo lugar aparece el profesionalismo y la ética laboral con un 70%, seguido por la adaptabilidad con un 69% y el pensamiento crítico junto con la resolución de problemas con un 68%.

En cuanto a las habilidades técnicas más buscadas, Ventas y Marketing y Atención al Cliente lideran el ranking con un 65% cada una. Las siguen Operaciones y Logística con un 63% y Manufactura y Producción con un 60%.

Otro dato relevante es que los empleadores identificaron cuáles son los factores que incrementan la productividad: aumento salarial, herramientas de IA para procesos automatizados y tareas diarias, presencialidad, flexibilidad horaria, más capacitación, entre otros.

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