Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 9 de junio

El dólar volvió a operar con ganancias en todos los segmentos del mercado. En la plaza mayorista ganó seis pesos o 0,4%, a $1.446,50 , el precio más alto desde el 4 de febrero. El tipo de cambio oficial anota en junio un alza de 38,50 pesos o 2,7 por ciento.

A finales de 2025, el Gobierno anunció la intención de comprar USD 10.000 millones para fortalecer las reservas del BCRA , con la posibilidad de ampliar la meta a USD 17.000 millones bajo un escenario más optimista.

El Banco Central absorbió este lunes USD 71 millones a través de su intervención cambiaria del día, para anotar un saldo a favor de USD 508 millones en lo que va de junio. Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 69 millones, a 47.798 millones de dólares.

Las acciones estadounidenses repuntaron este lunes, con los títulos tecnológicos al frente de una amplia recuperación, tras la dura sesión del viernes. Esta tendencia favorable ayudó a apuntalar de forma moderada la cotización de bonos y acciones argentinos . En la plaza cambiaria el dólar retomó la suba , en un marco de compra de divisas a manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Al cierre de la jornada, los inversores pusieron el foco en el dato pendiente: el menú de Letras que el Tesoro ofrecerá en la licitación de mañana , donde vencerán más de 5 billones de pesos.

Al cierre de la jornada, los inversores pusieron el foco en el dato pendiente: el menú de Letras que el Tesoro ofrecerá en la licitación de mañana , donde vencerán más de 5 billones de pesos.

El dólar al público es ofrecido este martes a $1.465 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de febrero de este año. En lo que va de junio el dólar minorista se encareció en 35 pesos o 2,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.464,30 para la venta y $1.412,35 para la compra.

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