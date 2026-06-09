Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 9 de junio

El dólar al público es ofrecido a $1.465 en el Banco Nación, un máximo desde el 4 de febrero. El blue se paga a $1.445. El BCRA compró USD 71 millones en el mercado

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido este martes a $1.465 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 4 de febrero de este año. En lo que va de junio el dólar minorista se encareció en 35 pesos o 2,4 por ciento. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.464,30 para la venta y $1.412,35 para la compra.

13:08 hsHoy

El Gobierno sale a ofrecer cobertura cambiaria mientras busca evitar una suba de tasas y estirar los plazos de la deuda

En un contexto de suba del tipo de cambio, analistas detectaron la mano del Banco Central en el mercado de dólar futuro. El Tesoro se prepara para renovar vencimientos por más de $5 billones

Según analistas, el BCRA intervino en el mercado de dólar futuro para ofrecer cobertura cambiaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según analistas, el BCRA intervino en el mercado de dólar futuro para ofrecer cobertura cambiaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de la jornada, los inversores pusieron el foco en el dato pendiente: el menú de Letras que el Tesoro ofrecerá en la licitación de mañana, donde vencerán más de 5 billones de pesos.

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13:08 hsHoy

El Gobierno sale a ofrecer cobertura cambiaria mientras busca evitar una suba de tasas y estirar los plazos de la deuda

En un contexto de suba del tipo de cambio, analistas detectaron la mano del Banco Central en el mercado de dólar futuro. El Tesoro se prepara para renovar vencimientos por más de $5 billones

Según analistas, el BCRA intervino en el mercado de dólar futuro para ofrecer cobertura cambiaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Según analistas, el BCRA intervino en el mercado de dólar futuro para ofrecer cobertura cambiaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de la jornada, los inversores pusieron el foco en el dato pendiente: el menú de Letras que el Tesoro ofrecerá en la licitación de mañana, donde vencerán más de 5 billones de pesos.

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13:08 hsHoy

Jornada financiera: el riesgo país se mantuvo debajo de los 500 puntos y el Banco Central volvió a comprar dólares

El rebote de Wall Street impulsó una leve recuperación de acciones y bonos argentinos. El S&P Merval subió 0,9%. El dólar avanzó a $1.465 en el Banco Nación y el BCRA adquirió USD 71 millones en el mercado

Wall Street recuperó la tónica positiva.
Wall Street recuperó la tónica positiva.

Las acciones estadounidenses repuntaron este lunes, con los títulos tecnológicos al frente de una amplia recuperación, tras la dura sesión del viernes. Esta tendencia favorable ayudó a apuntalar de forma moderada la cotización de bonos y acciones argentinos. En la plaza cambiaria el dólar retomó la suba, en un marco de compra de divisas a manos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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13:08 hsHoy

El BCRA compró USD 71 millones en el mercado

El Banco Central absorbió este lunes USD 71 millones a través de su intervención cambiaria del día, para anotar un saldo a favor de USD 508 millones en lo que va de junio. Las reservas internacionales brutas de la entidad restaron USD 69 millones, a 47.798 millones de dólares.

13:08 hsHoy

Cosecha récord, boom minero y emisiones de deuda: por qué el BCRA compró más de USD 10.000 millones en 100 días

La autoridad monetaria cumplió una de las principales metas propuestas para este año, de la mano de un flujo de divisas inesperado

Las reservas brutas alcanzaron los USD 48.400 millones, la marca más elevada desde mediados de octubre de 2019. REUTERS/Agustin Marcarian
Las reservas brutas alcanzaron los USD 48.400 millones, la marca más elevada desde mediados de octubre de 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

A finales de 2025, el Gobierno anunció la intención de comprar USD 10.000 millones para fortalecer las reservas del BCRA, con la posibilidad de ampliar la meta a USD 17.000 millones bajo un escenario más optimista.

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13:08 hsHoy

El dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo precio máximo desde febrero

El tipo de cambio mayorista avanzó a $1.446,50, en una sesión con baja del monto de negocios. Al público subió a $1.465 para la venta en el Banco Nación

En 2026 el dólar mantiene una pérdida de $8,50 o 0,6%. (REUTERS/Sam Mircovich)
En 2026 el dólar mantiene una pérdida de $8,50 o 0,6%. (REUTERS/Sam Mircovich)

El dólar volvió a operar con ganancias en todos los segmentos del mercado. En la plaza mayorista ganó seis pesos o 0,4%, a $1.446,50, el precio más alto desde el 4 de febrero. El tipo de cambio oficial anota en junio un alza de 38,50 pesos o 2,7 por ciento.

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