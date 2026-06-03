Pese a las subas de los últimos meses, la nafta súper sigue siendo más barata en la Argentina que en los países vecinos

La nafta súper se comercializó en mayo a 1,54 dólares por litro, frente a los 2,20 que pagaron los conductores en Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los combustibles en la Argentina acumulan fuertes aumentos en los últimos meses debido la suba del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, pero el proceso de corrección no alcanzó todavía para equiparar los valores que se pagan en la mayoría de los países vecinos.

Un relevamiento de la consultora Montamat & Asociados sobre los valores en surtidor con impuestos muestra que, en mayo de 2026, la nafta súper y el gasoil locales quedaron por debajo de lo que abonan los conductores en Chile, Perú y Uruguay. La única excepción en la comparación regional es Brasil, donde los precios son similares o más bajos que en Argentina.

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Argentina y Brasil, los más baratos de la región

Según el reporte, la nafta súper se comercializó en Argentina a un promedio de 1,54 dólares por litro en mayo, un valor más alto que en Brasil, que registró 1,34 dólares. Por encima de ambos países se ubicaron Chile y Perú, con 1,78 y 1,75 dólares por litro respectivamente. Uruguay encabezó el ranking regional con el valor más alto: 2,20 dólares por litro, un 43% más que el precio local.

En abril, la nafta súper en Argentina había promediado 1,53 dólares por litro, apenas por encima de Brasil (1,34), mientras que Chile y Perú registraron 1,75 dólares cada uno, y Uruguay 2,06 dólares. La comparación entre ambos meses muestra que los precios subieron en todos los países analizados, pero la posición relativa de Argentina no se modificó: sigue siendo el segundo mercado más barato de la región después de Brasil.

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La tendencia no es nueva. El relevamiento de la consultora, con datos desde febrero de 2022, muestra que Argentina y Brasil han operado históricamente como los mercados con precios más bajos en nafta súper dentro de la región, mientras que Uruguay se mantuvo de manera sostenida como el país con combustibles más caros.

El gasoil, también por debajo del promedio regional

En el caso del gasoil, el panorama es similar aunque con algunas diferencias en el ordenamiento. En mayo, la Argentina registró un precio de 1,63 dólares por litro, por encima de Brasil (USD 1,45) y Uruguay (USD 1,44), pero por debajo de Chile (USD 1,72) y Perú (USD 1,93).

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Un dato que se desprende de la evolución histórica, es que el gasoil en Argentina mostró una mayor volatilidad que la nafta súper a lo largo de los últimos años, con caídas pronunciadas en algunos tramos y recuperaciones posteriores, aunque siempre dentro de una banda que lo mantuvo competitivo frente a Chile y Perú.

El precio local frente al costo de importación

Más allá de la comparación regional, el análisis, difundido por el sitio especializado Surtidores, incorpora otro eje de análisis: la relación entre el precio en surtidor y la llamada paridad de importación, es decir, lo que le costaría al país traer esos combustibles desde el exterior para abastecer el mercado interno.

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En el caso de la nafta súper, el precio promedio de mayo en Argentina (1,54 dólares por litro) quedó por debajo de la paridad de importación, que se ubicó en 1,72 dólares. Esa diferencia refleja que, de necesitar recurrir al mercado internacional para cubrir la demanda local, el costo sería superior al que hoy pagan los automovilistas en las estaciones de servicio.

Para el gasoil, la brecha es todavía más amplia. El precio local de 1,63 dólares por litro se compara con una paridad de importación de 1,90 dólares, lo que implica que el valor interno está aproximadamente un 14% por debajo del costo de reposición externo.

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Producción local y saldo energético

El contexto productivo es relevante para entender por qué esa brecha no genera tensiones de abastecimiento. La producción petrolera argentina alcanzó en abril los 893.000 barriles diarios, el registro más alto de la historia, con cerca del 68% proveniente de desarrollos no convencionales impulsados por Vaca Muerta. Ese crecimiento permitió que el país redujera de manera significativa sus compras de gasoil al exterior y ampliara sus exportaciones.

La producción petrolera argentina alcanzó en abril los 893.000 barriles diarios, el registro más alto de la historia, con casi el 68% proveniente de desarrollos no convencionales. (Reuters)

El resultado se refleja en la balanza energética: en abril, el sector generó un superávit de 1.402 millones de dólares, mientras que el acumulado de los primeros cuatro meses del año alcanzó los 3.281 millones de dólares. Argentina aparece así, junto con Brasil y Guyana, entre los países que más contribuyen al crecimiento de la oferta petrolera fuera de la Opep.

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La producción de gas natural se mantiene en torno a los 140 millones de metros cúbicos diarios, aunque aún no superó los máximos registrados el año pasado. En paralelo, el barril de Medanito se negoció durante mayo entre 90 y 95 dólares en el mercado doméstico, mientras que la referencia exportable promedió los 103 dólares, una diferencia que marca el atractivo que hoy tienen las ventas externas de crudo argentino.