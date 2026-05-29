Cuánto cobran las niñeras por hora en junio 2026

En junio de 2026 las niñeras encuadradas en el régimen de casas particulares tienen un salario mínimo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En junio de 2026, las niñeras —encuadradas dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de casas particulares— tienen un valor mínimo por hora de $3.862,18 con retiro y de $4.295,26 sin retiro, según lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Los montos forman parte de un esquema de actualizaciones escalonadas dispuesto por el Ministerio de Capital Humano, con subas acumulativas que se extenderán hasta julio.

Los incrementos impactan sobre todas las categorías del sector doméstico y también modifican el adicional por zona desfavorable. A la vez, parte de las sumas no remunerativas acordadas en meses anteriores comenzó a incorporarse al salario básico, lo que alteró la composición de los recibos de sueldo sin representar necesariamente un aumento en el ingreso total percibido.

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El valor mínimo por hora de una niñera alcanza los $3.862,18 con retiro y los $4.295,26 sin retiro según la escala salarial vigente para junio de 2026 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobran las niñeras en junio 2026

Las niñeras y los cuidadores de adultos se ubican en la categoría de asistencia y cuidado de personas, que fija los siguientes salarios mínimos para junio:

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensuales

Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensuales

Para quienes trabajan una jornada de cuatro horas diarias durante cinco días a la semana, los valores aproximados para junio son $308.974 mensuales con retiro y $343.621 mensuales sin retiro. Estos montos se calculan a partir del valor por hora vigente y una jornada mensual promedio.

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Los valores oficiales funcionan como piso legal: por debajo de esas cifras no puede abonarse ningún servicio de cuidado infantil, ya sea a tiempo parcial o completo. En la práctica, las tarifas efectivas suelen ubicarse por encima de los mínimos, sobre todo cuando la niñera tiene formación en primera infancia, idiomas o primeros auxilios, o cuando el trabajo implica el cuidado de bebés, varios niños o turnos nocturnos.

Según datos relevados por la plataforma Babysits, la tarifa promedio de una niñera en Argentina en 2026 ronda los $4.150 por hora, con variaciones según la ciudad. En Buenos Aires el promedio llega a $4.731, mientras que en Córdoba se ubica en $3.771 y en Rosario en $3.717. Neuquén registra las tarifas más altas del país, con un promedio de $5.360 por hora, en parte por el adicional por zona desfavorable que rige en esa provincia.

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La escala salarial de empleadas domésticas en junio de 2026 contempla categorías diferenciadas con montos mínimos para tareas generales, tareas específicas, supervisores y caseros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánto cobran las empleadas domésticas en junio 2026, según la categoría

El régimen de casas particulares organiza los salarios en cuatro categorías principales. Cada una tiene valores diferenciados según si el personal trabaja con retiro —es decir, regresa a su domicilio al finalizar la jornada— o sin retiro, cuando reside en el hogar donde presta servicios.

Para tareas generales —limpieza, lavado, planchado y mantenimiento—, el mínimo por hora quedó en $3.600,66 con retiro y $3.862,18 sin retiro. El salario mensual mínimo es de $441.729,02 con retiro y $488.326,19 sin retiro.

La categoría de tareas específicas, que incluye actividades como cocina especializada u otras labores que requieren conocimientos particulares, fija el mínimo en $4.083,26 por hora con retiro y $4.453,26 sin retiro. En términos mensuales, los valores son $499.868,28 y $553.536,65, respectivamente.

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Los supervisores registran los ingresos más altos del esquema: $4.297,33 por hora con retiro y $4.683,64 sin retiro, con salarios mensuales de $536.080,78 y $594.214,11.

Los caseros, que desempeñan sus tareas y residen en el lugar de trabajo, tienen un esquema particular: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensuales.

Para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), se aplica un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los mínimos de cada categoría, porcentaje que fue actualizado en el marco del mismo acuerdo.

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En julio de 2026 entrará en vigencia un incremento adicional del 1,4% sobre los salarios mínimos y se incorporará el 50% restante de sumas no remunerativas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se calcula el aguinaldo para niñeras

El personal de casas particulares —incluidas las niñeras— recibirá en junio la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), con fecha límite de pago el 30 de junio. El beneficio alcanza tanto a quienes tienen salario mensual como a quienes prestan servicios por hora o jornada, siempre que la relación laboral esté registrada conforme al régimen vigente.

La fórmula legal establece que el SAC equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre anterior al pago. Para calcularlo, se toma el sueldo mensual más alto del período, se multiplica por la cantidad de meses trabajados y se divide ese resultado por 12.

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Para una niñera con contratación mensual sin retiro que percibió $541.255,35 durante el semestre, el aguinaldo de junio ascendería a unos $270.627. Si la relación laboral comenzó después de enero o la trabajadora acumuló menos de seis meses en el puesto, el SAC se abona en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

La resolución vigente establece valores hasta julio de 2026, mes en el que la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares volverá a reunirse para evaluar la evolución salarial y el contexto inflacionario. El ajuste de julio contempla un incremento adicional del 1,4% sobre los mínimos de cada categoría, y también se incorporará el 50% restante de las sumas no remunerativas que habían sido diferidas desde abril.

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