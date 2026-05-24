Economía

Salvador di Stéfano: “Los dólares ya no son objeto de deseo, todos los que compraron perdieron plata”

Según el analista, cuyo último libro fue presentado por Luis Caputo, el país atraviesa un “cambio de régimen” al que todos los sectores deben adaptarse. Pronosticó un fuerte crecimiento del PBI y de las exportaciones y aconsejó al gobierno resolver los problemas políticos, aunque desechó el “riesgo kuka”

Guardar
Google icon
Captura - SALVADOR DI STEFANO - ECONOMISTA – Infobae en Vivo

Salvador di Stéfano, analista económico, cuyo último libro, “Cambia la música”, fue presentado a mediados de abril por el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el PBI argentino crecerá en 2026 por la suba del petróleo y la mayor producción de soja pero aconsejó al gobierno que resuelva los problemas políticos, aunque desechó el “riesgo kuka” y la posibilidad de que en 2027, por motivos electorales, pueda ocurrir una crisis cambiaria.

“Tenés que vender los dólares porque ya no son objeto de deseo: sin embargo los argentinos tiene USD 170.000 millones guardados y el año pasado compraron 45.000 millones. Todos los que compraron dólares, perdieron plata”, enfatizó Di Stéfano, entrevistado en el programa “No vale arrugar”, por radio Splendid.

PUBLICIDAD

Según el analista, lo que hay por delante es un aumento asegurado e “importante” del PBI por el aumento del petróleo y de la producción de soja. Además, atribuyó una reciente desaceleración económica y el repunte de la inflación hasta marzo a la suba del precio del petróleo internacional y el consecuente aumento de los costos logísticos “para todos” que produjo una ralentización coyuntural de la actividad.

Si bien dijo que el PBI va a crecer, el analista aclaró que “al comerciante del conurbano que dice que la está pasando mal yo le tengo que creer”. Sucede, explicó, que la Argentina atraviesa un cambio de régimen económico. “Con la inflación elevada, vos podías poner un comercio con poco capital y eso te alcanzaba para vivir, hoy que la inflación bajó, un comercio necesita una dotación de capital mayor para sostener alquiler, el salario del dueño y el de los empleados. Al cambiar el régimen económico cambian los factores de toda la economía. Un kiosco que era rentable con una inflación del 100% anual, con 30% no es rentable. En Europa no existen los kioskos, no hay negocios chicos, porque la inflación es tan baja que tenés negocios de más escala. Sí podés tener un bar chico, porque ahí ofrecés un servicio”, fundamentó.

PUBLICIDAD

En Europa no existen los kioskos, no hay negocios chicos, porque la inflación es tan baja que tenés negocios de más escala. Sí podés tener un bar chico, porque ahí ofrecés un servicio

Di Stéfano planteó las transformaciones y adaptaciones al cambio de régimen económico” del siguiente modo. “La estructura económica del conurbano va a cambiar. ¿Va a haber más desempleo informal? Sí. ¿Va a haber más precarización? Sí. ¿Esto necesitamos hacerlo? Sí. Tuviste muchos años de inflación y devaluación de la moneda y los negocios se hicieron en ese espejo. Hoy el proceso que vive la economía argentina es difícil por dos cosas: el año pasado el mercado puso en jaque al programa de gobierno, y el programa terminó saliendo positivamente porque el presidente ganó las elecciones. Hoy estás tratando de rearmar el programa económico y en medio del rearmado te la desgracia de la guerra y la suba del petróleo y de los combustibles internamente. El gobierno ya está encima de los problemas para poder readaptarse y mostrar un camino económico más amigable para todos los sectores de la economía, no solo para los ganadores”.

Ilustración que representa una balanza desequilibrada con granos y dólares en el lado de la oferta, y un colchón de dólares y el Banco Central en el lado de la demanda, bajo la bandera argentina.
Di Stéfano descartó problemas con el dólar: el BCRA está comprando reservas y este año la exportación aportará USD 100.000 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando se le señaló el “ruido político” que genera la interna libertaria, Di Stéfano lo reconoció, pero descartó que pueda tener impacto económico. ”El Banco Central está limpio de todos los pasivos: no tenés las Leliqs, los pases, los puts que tenía anteriormente. En el activo tiene reservas que van creciendo. Este año vamos a tener USD 100.000 de exportación. Si tenés un BCRA sólido, lo más probable es que no haya devaluación, que no haya crisis”, fundamentó.

De todos, aclaró, “si estuviera en el gobierno le diría a Milei que trate de no tener problemas políticos”. Al respecto, se preguntó si el gobierno está trabajando para que el 19 de julio, cuando termine el Mundial de Fútbol, que empieza el 10 de junio, tener resueltos los problemas políticos. “Del punto de vista económico, los problemas son de adaptación de buena parte de la población, en especial del conurbano, al nuevo régimen económico”.

En cambio, prosiguió, “el interior está creciendo como nunca; Rosario tiene 52% de empleo, la cosecha fue récord, estuve en Jujuy y Salta y los proyectos de minería son similares a todo lo que vale la tierra en Jujuy y Salta y todo lo clavado y plantado ahí arriba. Una revolución así en la cordillera no la hemos visto nunca. Necesitamos un proceso de adaptación a este nuevo régimen económico”.

Políticamente y de cara a 2027 el analista desechó el “riesgo kuka”. La clave, dijo, es adaptarse al nuevo régimen económico. Hasta el campo, señaló, tendrá que adaptarse porque “no sabe trabajar sin retenciones”. Cuando se las saquen, advirtió, caerán la producción de maní y de maíz y aumentará la de soja, pues los planteos anteriores se hacían en función de los diferencias en los niveles de retención a la exportación. “Se va a modificar el mapa de negocios del país”, pronosticó. E insistió en descartar remezones cambiarios por motivos electorales. “No veo ningún tipo de problema con el dólar, piensen más en qué inversión productiva se puede hacer para que deje intereses.”, concluyó.

Temas Relacionados

Salvador di StéfanoDólarCambio de régimenRiesgo kukaRuido políticoInflaciónPBIÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El trabajo free-lance en una nueva era: qué perfiles se buscan en el mundo y cómo manejan sus dólares los argentinos

El trabajo independiente dejó de ser una opción marginal y es ya una tendencia global que redefine cómo se contrata, cómo se cobra y cómo se construye una carrera

El trabajo free-lance en una nueva era: qué perfiles se buscan en el mundo y cómo manejan sus dólares los argentinos

Carne vacuna: exportaciones récord y precios que subieron casi 70% en un año anticipan el menor consumo en dos décadas

Con una oferta más ajustada por la caída de la faena, la demanda interna por habitante bajó a 47,3 kilos anuales y el sector proyecta un nuevo descenso y exportaciones crecientes

Carne vacuna: exportaciones récord y precios que subieron casi 70% en un año anticipan el menor consumo en dos décadas

El FMI elogió al Gobierno, pero enciende luces amarillas: incertidumbre electoral, fatiga social y percepción de corrupción

Fue la mejor semana de indicadores económicos. La oferta de dólares es récord y la actividad está en máximos, pero aún no se siente en los bolsillos de la mayoría. Meses clave para recuperar la confianza perdida

El FMI elogió al Gobierno, pero enciende luces amarillas: incertidumbre electoral, fatiga social y percepción de corrupción

Clima de Negocios: la increíble historia del unicornio de internet argentino que sobrevivió a todo y cómo planea seguir creciendo

De la compra frustrada de un ticket de avión hace casi 30 años, a un potencial valor de mercado de USD 6.000 millones. Después de varias crisis que la pusieron al borde de desaparecer, Despegar se convirtió en la mayor travel tech de América Latina y ahora redefine su futuro de la mano de un gigante holandés

Clima de Negocios: la increíble historia del unicornio de internet argentino que sobrevivió a todo y cómo planea seguir creciendo

Radiografía de los “millonistas”: casi la mitad de los asalariados formales gana menos de un millón de pesos al mes

Una investigación del Instituto Gino Germani analiza la situación de quienes, aún con empleo registrado, tienen ingresos mensuales que no superan la línea de pobreza

Radiografía de los “millonistas”: casi la mitad de los asalariados formales gana menos de un millón de pesos al mes

DEPORTES

River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

River Plate y Belgrano se enfrentarán por el título del Torneo Apertura en Córdoba: hora, TV y formaciones

Con la presencia de Cuti Romero tras su viaje a la Argentina, Tottenham venció a Everton y se salvó del descenso en la Premier League

El contrapunto entre Diego Milito y Gustavo Costas tras su salida de Racing que generó el enojo de los hinchas

Roland Garros: Thiago Tirante y Marco Trungelliti debutaron con triunfo y Tomás Etcheverry sufrió una sorpresiva eliminación

Andrew Giuliani, el hombre de confianza de Trump que enfrenta el desafío político y logístico del Mundial 2026 en medio de tensiones globales

TELESHOW

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

Adrián Suar sorprendió a Mirtha Legrand en vivo con una propuesta que la emocionó: “Soy centenaria”

La hija de Sergio Denis se emocionó al contar cómo se enteró del accidente de su padre

INFOBAE AMÉRICA

Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios

Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios

Solicitan a la OEA incluir la situación de Nicaragua en su Asamblea General

Cáncer colorrectal y de mama: los tres ensayos clínicos que apuntan a optimizar su tratamiento

Cámara de Comercio considera designación de Ilya Espino de Marotta en el Canal de Panamá como “histórica para una tarea de Estado”

Estudiante indígena representará Costa Rica en campamento científico en Estados Unidos