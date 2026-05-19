Economía

¿Fenómeno local?: una provincia registró un fuerte crecimiento de la industria y el comercio en 2025

La mejora registrada por el Instituto de Estadísticas santafecino contrasta con un contexto nacional de debilidad de ambos sectores. Expectativas para 2026

Guardar
Google icon
El mayor dinamismo se concentró en la fabricación de vehículos automotores y motores, con un crecimiento de 62,7%, y otros equipos de transporte, con 32,9% según la Andi - crédito iStock
La industria manufacturera santafecina creció 12,4% en 2025 y se ubicó entre los sectores de mayor expansión de la economía provincial. (iStock)

Mientras distintos indicadores nacionales muestran un escenario de fragilidad para la industria y un estancamiento prolongado en sectores vinculados al mercado interno, la economía de Santa Fe cerró 2025 con una recuperación impulsada por el agro, la industria y el comercio. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la actividad económica provincial creció 6,2% el año pasado y encadenó dos años consecutivos de expansión, algo que no ocurría desde 2015.

Dentro de ese desempeño, dos datos sobresalieron por encima del promedio general: la industria manufacturera avanzó 12,3% y el comercio 8,4%, de acuerdo con las estimaciones elaboradas por la entidad rosarina en base a información del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC). Ambos sectores crecieron por encima del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial y se consolidaron como dos de los principales motores de la actividad santafecina.

PUBLICIDAD

El resultado contrasta con distintos indicadores nacionales que reflejaron dificultades para buena parte del entramado industrial argentino. En las últimas semanas, informes privados y relevamientos sectoriales señalaron que la actividad fabril todavía atraviesa una etapa de debilidad, con caída de la demanda, menor utilización de capacidad instalada y presión creciente de las importaciones en varios rubros manufactureros.

El peso de la industria y el comercio en Santa Fe

La BCR destacó que el crecimiento santafecino estuvo “anclado en los tres más importantes del entramado económico santafecino: agro, industria y comercio”. Según el informe, esos sectores representan en conjunto el 64% de la economía provincial. La industria explica el 28% del PBG y el comercio otro 22%, mientras que el agro aporta el 14%.

PUBLICIDAD

Interior de un centro comercial moderno con varios niveles. Se ven personas caminando, tiendas, escaleras mecánicas, ascensores de cristal y una cafetería con gente sentada.
El comercio avanzó 8,3% en Santa Fe durante 2025, por encima del crecimiento promedio de la actividad económica provincial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento remarcó además que “la distancia respecto de los demás sectores es considerable”, en referencia al peso relativo que tienen esas actividades sobre el resto de la estructura económica provincial.

En ese marco, el avance industrial de 2025 se ubicó casi el doble por encima del crecimiento promedio de la economía santafecina. El comercio, por su parte, también mostró un desempeño superior al nivel general de actividad.

De acuerdo con la BCR, “es probable que incida positivamente el buen desempeño de la industria oleaginosa en el valor del último año”, aunque aclaró que no existe información desagregada por rama industrial y que, por lo tanto, puede haber diferencias importantes entre sectores fabriles.

La provincia tiene un perfil productivo fuertemente vinculado al complejo agroindustrial y a la actividad exportadora. En otro informe difundido este año, la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que Santa Fe exportó en 2025 productos por USD 16.182 millones, con un incremento interanual superior al 5%. Según la entidad, los complejos agroindustriales explicaron “9 de cada 10 dólares generados” por las ventas externas provinciales.

El contraste con la situación nacional

El desempeño de Santa Fe aparece en contraste con la situación de parte de la industria a nivel nacional. En los últimos meses, distintos informes privados describieron un escenario de recuperación desigual, con sectores que todavía no logran recomponer niveles de actividad previos a la caída de 2024.

En particular, uno de los ejes que surgió en los análisis nacionales fue el deterioro de ramas vinculadas a la construcción, el mercado interno y la producción manufacturera tradicional. También se señalaron dificultades por la caída del consumo, el encarecimiento financiero y la mayor competencia de bienes importados.

A nivel nacional, distintos informes advirtieron sobre un escenario de debilidad del consumo y menor demanda en sectores ligados al mercado interno. (Reuters)
A nivel nacional, distintos informes advirtieron sobre un escenario de debilidad del consumo y menor demanda en sectores ligados al mercado interno. (Reuters)

En Santa Fe, incluso los propios relevamientos fabriles mostraron señales mixtas hacia el cierre del año pasado. Un informe de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) indicó que la producción manufacturera provincial cayó 9,8% interanual en diciembre y advirtió sobre una menor demanda interna, aumento de importaciones y retroceso en indicadores como consumo energético industrial y empleo fabril.

Sin embargo, el balance anual de la economía provincial terminó mostrando un crecimiento acumulado significativo, impulsado principalmente por el complejo agroindustrial, la actividad comercial y ramas manufactureras vinculadas a la producción primaria.

La diferencia también aparece al observar el peso relativo que Santa Fe ganó dentro de la economía argentina. Según la BCR, el aporte provincial al Producto Interno Bruto nacional pasó de 10,1% en 2024 a 10,4% en 2025. La entidad sostuvo que se trató de “un notorio incremento” luego del impacto que había tenido la sequía de 2023 sobre la economía regional.

La industria santafecina aumentó su participación nacional

El informe también analizó la incidencia provincial dentro de algunos sectores económicos argentinos. Allí volvió a aparecer el peso de Santa Fe en la industria y el comercio.

De acuerdo con la BCR, la industria manufacturera santafecina representó en 2025 el 15,9% del total nacional del sector, mientras que el comercio mayorista y minorista explicó el 15,3% del total argentino. En ambos casos, la provincia incrementó su participación respecto de 2024.

La Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el desempeño de la industria oleaginosa incidió positivamente en la actividad manufacturera provincial.
La Bolsa de Comercio de Rosario señaló que el desempeño de la industria oleaginosa incidió positivamente en la actividad manufacturera provincial.

La entidad remarcó además el papel del agro dentro del entramado económico provincial y nacional. Santa Fe explicó el 17,3% de la actividad argentina vinculada a agricultura, ganadería, caza y silvicultura durante el año pasado.

El comportamiento de esos sectores fue clave para sostener el crecimiento provincial luego del impacto de la sequía histórica de 2023. Ya durante 2024, distintos indicadores habían mostrado una recuperación de la actividad santafecina, impulsada por la mejora de la producción agrícola y la normalización de exportaciones.

Las señales hacia 2026

Pese al crecimiento anual, la propia BCR advirtió que la evolución mensual de la economía provincial mostró cierta desaceleración durante buena parte de 2025.

El informe señaló que, según el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Santa Fe (ICA-SFE), “la economía provincial alcanzó un máximo relativo en febrero de 2025, permaneciendo el resto del año en un nivel levemente inferior”.

La entidad explicó que, mientras el PBG refleja el promedio anual de actividad, el indicador mensual muestra que el ritmo de crecimiento perdió intensidad después del primer trimestre.

Aun así, la Bolsa de Comercio de Rosario planteó una perspectiva favorable para este año. “La expectativa de que la economía provincial marque su tercer año consecutivo de crecimiento económico es una hipótesis razonable”, sostuvo el documento.

Entre los factores mencionados aparecen la campaña agrícola 2025/26 y la expectativa de un movimiento récord en el nodo portuario del Gran Rosario, tanto en recepción de granos como en embarques. Según la entidad, la producción agrícola tuvo “un excelente desempeño en la región central y norte del país”, lo que podría seguir traccionando la actividad económica santafecina durante este año.

Temas Relacionados

Santa FeActividad económicaComercioIndustriaConsumoPBGMercado internoExportacionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Luis Caputo: “Este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”

El ministro de Economía diferenció la gestión libertaria de la de Cambiemos, vaticinó un holgado triunfo electoral de Milei en 2027 y defendió el modelo económico

Luis Caputo: “Este gobierno hizo exactamente lo opuesto al de Macri en términos de política económica”

Horacio Marín, presidente de YPF: “A partir de 2028, el objetivo es que el Estado y los accionistas cobren dividendos”

El CEO de la petrolera ratificó en diálogo con Infobae en Vivo que busca distribuir las utilidades de la compañía entre sus accionistas en dos años y dio detalles sobre el megaproyecto por USD 25.000 millones para el desarrollo de Vaca Muerta

Horacio Marín, presidente de YPF: “A partir de 2028, el objetivo es que el Estado y los accionistas cobren dividendos”

“Si la inflación no baja de 2%, las recuperaciones van a seguir siendo esporádicas”: la advertencia del economista Federico Pastrana sobre los salarios

El director de C-P Consultora analizó en Infobae al Regreso cómo las paritarias y las sumas fijas no logran revertir la caída salarial, mientras la pauta oficial limita cualquier recuperación sostenida frente al avance de los precios

“Si la inflación no baja de 2%, las recuperaciones van a seguir siendo esporádicas”: la advertencia del economista Federico Pastrana sobre los salarios

El presidente del BCRA dijo que no es prioritario levantar el cepo cambiario para las empresas

Santiago Bausili afirmó que el esquema que impide a las personas jurídicas atesorar dólares “podría quedar así”

El presidente del BCRA dijo que no es prioritario levantar el cepo cambiario para las empresas

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 9% en Wall Street y volvió a aumentar el riesgo país

El “gurú” financiero" Stanley Druckenmiller fortaleció su portafolio con activos argentinos e impulsó la suba, encabezada por YPF y Vista Energy. El S&P Merval ganó 4%. Los bonos operaron mixtos y el riesgo país avanzó a 543 puntos. El BCRA compró USD 153 millones en el mercado

Jornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 9% en Wall Street y volvió a aumentar el riesgo país

DEPORTES

La postura que tomó el Inter Miami de Lionel Messi ante la inesperada grieta entre la hinchada y los jugadores

La postura que tomó el Inter Miami de Lionel Messi ante la inesperada grieta entre la hinchada y los jugadores

La sorprendente decisión del Cruzeiro que involucró a River Plate a horas de enfrentar a Boca Juniors por la Libertadores

La sorprendente reflexión de Lautaro Martínez cuando le preguntaron sobre su futuro: “No volverán a saber de mí”

La entrevista más jugada de Aryna Sabalenka: “¿La gente realmente me odia tanto?"

“¡Estoy ahí, todo salió bien!”: el video con la alocada reacción de Neymar al enterarse de su convocatoria al Mundial 2026

TELESHOW

Leonardo Sbaraglia, protagonista del nuevo film de Pedro Almodóvar: “Trabajar con él no se puede creer, te juro que te pellizcás”

Leonardo Sbaraglia, protagonista del nuevo film de Pedro Almodóvar: “Trabajar con él no se puede creer, te juro que te pellizcás”

In memoriam de los Martín Fierro 2026: Luis Brandoni, Héctor Alterio y el recuerdo a las figuras más queridas

Wanda Nara rompió en llanto al ganar como conductora en el Martín Fierro: “Soy una mujer que tiene leucemia”

El emotivo homenaje a Enrique Macaya Márquez en los Martín Fierro 2026

El comentario de Marley a Santiago del Moro en el Martín Fierro que terminó en un abrazo: “Después dicen que no lo saludo”

INFOBAE AMÉRICA

Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz

Ataques contra instituciones públicas, saqueos y destrozos: las protestas contra Rodrigo Paz desataron caos en La Paz

Estados Unidos impidió el ingreso de 84 buques comerciales con destino a Irán desde el inicio del bloqueo en Ormuz

El régimen de Irán arrestó a más de 4.000 personas por cargos vinculados a la guerra con Estados Unidos e Israel

El café salvadoreño es elegido por tercer año como grano oficial en campeonato noruego

Vladimir Putin llega a China tras la visita de Trump para reforzar la cooperación estratégica y energética con Xi Jinping