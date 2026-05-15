Economía

A cuánto puede llegar el dólar en junio sin la intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

El Indec reportó que la inflación de abril fue del 2,6 por ciento. Ese dato determina la actualización automática del techo de la banda dentro de la cual el Banco Central no interviene con ventas de divisas en el mercado

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La banda cambiaria superior se ubicará en más de $1.800 a fines de junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación de abril fue de 2,6%, lo que implicó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al mes previo y fijó el nuevo techo para las bandas cambiarias de junio. Con este dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se determina hasta dónde puede llegar el dólar mayorista antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir para evitar saltos bruscos en la cotización.

Desde principios de año, el esquema implementado por el equipo económico establece que el tope del tipo de cambio mayorista se ajusta cada mes en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Dado que la actualización se realiza con los datos más recientes disponibles, existe un desfase de dos meses entre la inflación informada y el ajuste efectivo.

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A partir de los números oficiales y el valor de cierre de abril, el límite superior para la banda cambiaria hacia fines de junio se ubicará cerca de los 1.806,45 pesos. Ese valor irá cambiando a lo largo del año, en la medida en que la evolución inflacionaria continúe en aumento, como se observó en meses previos.

En caso de que el dólar mayorista supere los $1.806,45 al cierre de junio, el Banco Central tendría que intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para devolver la cotización al rango permitido. El objetivo central de este sistema es evitar saltos en el tipo de cambio, facilitar la acumulación de reservas y mantener el control sobre el frente externo.

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De todas formas, se estima que tanto el Ministerio de Economía como el BCRA actuarían antes de que el dólar mayorista alcance ese límite, ya que una suba superior a $415 incrementaría la presión inflacionaria. El tipo de cambio se ubica actualmente en los $1.391 y el techo de la banda cambiaria en $1.729,14, lo que implica una diferencia de 24,3 por ciento.

infografia

El Gobierno concentra sus esfuerzos en desacelerar el aumento de precios y, con una política monetaria y fiscal restrictiva, busca llevar la inflación por debajo del 2% en el corto plazo, aunque ese objetivo se presenta complejo.

Sigue la compra de dólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 87 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, apoyado en acuerdos con instituciones privadas y organismos estatales. Este miércoles, la entidad compró USD 140 millones y el acumulado de adquisiciones en 2026 superó los 8.000 millones de dólares.

Desde que arrancó el nuevo esquema monetario, en enero, el BCRA acumuló 8.016 millones de dólares. Abril fue el mes con mayor actividad, con compras que alcanzaron los 2.769 millones de dólares. Desde el inicio del programa, solo se registró una jornada sin compras, el 2 de enero. En los días más recientes, el monto de divisas adquiridas mostró una recuperación tras una primera semana de mayo con promedios diarios por debajo de los 100 millones de dólares.

El avance respecto a la meta anual de compras se ubica en 80,16 por ciento. De todos modos, la demanda de dólares por parte del Tesoro para enfrentar vencimientos de deuda limitó el incremento neto de reservas durante el primer trimestre.

Para sostener la dinámica de compras, el BCRA emitió pesos sin realizar esterilización, mientras el Tesoro absorbió excedentes mediante la colocación de deuda en pesos, con el objetivo de reducir presiones sobre el tipo de cambio y la inflación.

Las proyecciones oficiales para 2026 estiman un saldo neto de compras entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, dependiendo del ingreso de divisas y la demanda local de pesos. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, destacó que estos dos factores serán determinantes para el balance final del año.

Al término de la última rueda, las reservas internacionales cerraron en USD 46.194 millones, tras una caída diaria de USD 337 millones explicada por la baja de los precios de los activos en cartera y pagos a organismos internacionales, según fuentes del BCRA.

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