Ranking de inflación: cuáles fueron las provincias argentinas con mayor suba de precios en el primer trimestre

La inflación nacional del primer trimestre de 2026 (9,4%) se ubicó 0,8 puntos porcentuales por encima del 8,6% registrado en el mismo periodo del año anterior. (El HuffPost)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó recientemente que la inflación de marzo alcanzó el 3,4%, lo que consolidó una variación acumulada del 9,4% para el primer trimestre de 2026 a nivel nacional. Sin embargo, el comportamiento de los precios no fue uniforme en todo el territorio. Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, basado en datos oficiales de las direcciones de estadística provinciales y del organismo nacional, reveló que varias jurisdicciones del norte y del oeste del país superaron el promedio general, mientras que la Patagonia registró las cifras más bajas del periodo.

Es importante señalar que en la actualidad solo 10 jurisdicciones relevan su inflación propia mediante institutos locales de estadística. Las demás provincias no cuentan con medición oficial independiente y se rigen por los indicadores regionales que publica mensualmente el Indec o bien, por mediciones privadas. Esta diferencia en la disponibilidad de datos permite un análisis detallado únicamente sobre este grupo de jurisdicciones que mantienen estructuras de relevamiento oficiales activas.

El IPC por provincia

De acuerdo con el relevamiento de la consultora, Jujuy se posicionó como la provincia con la inflación más alta del país durante el primer trimestre de 2026. La provincia del noroeste registró una suba acumulada del 10,2%, ubicándose 0,8 puntos porcentuales por encima de la media nacional. En segundo lugar se situó Tucumán, con una variación del 9,6 por ciento. Ambas provincias del norte encabezan el listado de distritos con mayor presión sobre los precios en el inicio del año, seguidas de cerca por Mendoza y San Luis, que igualaron el promedio nacional con un 9,4 por ciento.

En el escalón siguiente se ubicó Santa Fe, con una inflación acumulada del 9,3% entre enero y marzo. Por debajo de la línea del promedio nacional aparecen los distritos de la zona central y el sur. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un 8,9% en el trimestre, seguida por Neuquén con un 8,8% y Córdoba con un 8,4 por ciento.

Los niveles más bajos de incremento de precios se detectaron en Chaco, con un 8,3%, y especialmente en Río Negro, que con un 7,3% fue la jurisdicción con menor inflación acumulada en lo que va del año.

El contraste con el primer trimestre de 2025

Al analizar el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) respecto al mismo periodo del año anterior, se observa una dinámica dispar en las jurisdicciones relevadas. En el primer trimestre de 2025, la inflación nacional acumulada había sido del 8,6%, lo que significa que el registro actual de 2026 se sitúa 0,8 puntos porcentuales por encima de lo ocurrido un año atrás. Este incremento en la presión inflacionaria se refleja en la mayoría de los distritos analizados, pero no en todos.

En Jujuy, la inflación del primer trimestre de 2025 había alcanzado el 9,6%, lo que muestra un ascenso de 0,6 puntos en la comparativa interanual para el mismo lapso. Tucumán, por su parte, pasó de un 8,8% el año pasado al 9,6% actual. El caso de Mendoza es uno de los más notorios, ya que la cifra ascendió del 6,7% en 2025 al 9,4% en el presente ciclo. San Luis también registró una suba, pasando del 8,2% al 9,4 por ciento. Santa Fe, en cambio, mostró una leve reducción en sus indicadores, bajando del 9,5% registrado en los primeros tres meses de 2025 al 9,3% en 2026.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires también presentó una aceleración, con un acumulado que pasó del 8,6% en 2025 al 8,9% este año. Un comportamiento inverso se registró en Neuquén, donde el indicador descendió desde el 10,9% registrado el año pasado al 8,8% actual. Córdoba mostró un descenso de medio punto, bajando del 8,9% al 8,4%, mientras que en Chaco la variación fue del 8,7% al 8,3%. Por último, Río Negro, a pesar de ser la provincia con menor inflación acumulada este año, registró un incremento respecto al 6,2% que había marcado en el primer trimestre de 2025.

Qué explica la aceleración de la inflación

La aceleración de 0,5 puntos porcentuales registrada en marzo a nivel nacional, que pasó del 2,9% en febrero al 3,4%, tuvo un impacto directo en el cierre del trimestre para todas las provincias. Según los datos del Indec, el rubro que más presionó sobre el indicador general fue Educación, con un incremento del 12,1% vinculado al inicio del ciclo lectivo. Este fenómeno estacional afecta de manera transversal a todas las jurisdicciones, aunque con distinto peso según las canastas locales.

Otro factor determinante en la configuración de los precios provinciales fue el rubro Transporte, que subió un 4,1% a nivel país debido a los ajustes en combustibles, servicios públicos y pasajes aéreos. Las provincias del interior suelen tener una mayor sensibilidad a los costos logísticos y de traslado, lo que explicaría en parte por qué distritos alejados de los centros de producción, como los del noroeste argentino, mantienen niveles de inflación por encima de la media nacional.

El informe oficial detalló que los precios regulados mostraron un incremento del 5,1%, impulsados por las tarifas de servicios públicos y transporte. Por el contrario, el IPC núcleo, que excluye elementos estacionales y regulados, se ubicó en el 3,2%, levemente por debajo del nivel general de marzo.

Hacia adelante, las proyecciones reflejadas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) sugieren una posible desaceleración para el mes de abril. No obstante, la disparidad observada en este primer trimestre confirma que la dinámica de precios en las 10 jurisdicciones con medición propia responde tanto a factores macroeconómicos nacionales como a particularidades de sus mercados locales y esquemas de tarifas regionales.

Con un acumulado interanual que ya alcanza el 32,6%, el foco de las administraciones provinciales continúa puesto en la evolución de los precios regulados y el impacto de los costos logísticos en el consumo masivo.