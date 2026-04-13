Central Puerto compró una petrolera y desembarcará por primera vez en Vaca Muerta

Central Puerto desembarcó en Vaca Muerta tras la compra de una petrolera con activos en la cuenca neuquina REUTERS/Alexander Villegas

La mayor generadora eléctrica privada de la Argentina, Central Puerto, anunció la compra del 100% de Patagonia Energy, propietaria de dos áreas clave en Vaca Muerta. La inversión marcó el desembarco de la empresa en una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más importantes del mundo.

Según informó la firma, el desembolso permitirá la integración de sus actividades y extenderá su alcance, desde la producción energética, hasta la explotación directa de petróleo y gas. Esta estrategia responde al objetivo central del grupo, que apunta a armar un negocio energético más completo, con presencia en toda la cadena, y a reforzar el desarrollo industrial argentino.

La transacción, detallada en la comunicación que la empresa envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), implica la transferencia total de Patagonia Energy & Resources Ltd (PERL), sociedad establecida en el Reino Unido, así como de su subsidiaria local, Patagonia Energy S.A. (PESA).

En tanto, Central Puerto se quedó con las áreas Aguada del Chivato y Aguada Bocarey, zonas que abarcan unos 27.181 acres (alrededor de 110 kilómetros cuadrados) en la cuenca neuquina y cuya concesión era titularidad de Patagonia Assets Limited.

A raíz de este movimiento, Central Puerto no solo ingresó en el sector de hidrocarburos sino que también pasó a ser un nuevo actor dentro de la escena del petróleo y el gas en la cuenca neuquina, una región de alta productividad reconocida mundialmente por su potencial geológico.

La cuenca neuquina es una de las regiones con mayor potencial de petróleo y gas no convencional

De acuerdo con la empresa, la integración de activos petroleros permitirá complementar y reforzar su principal actividad en la generación eléctrica, al sumar nuevas competencias en explotación y desarrollo energético. “Hoy entramos en el sector de Oil&Gas con la convicción de que la diversificación es la clave para potenciar el crecimiento del grupo y contribuir al desarrollo energético de la Argentina”, destacaron fuentes de la firma.

Diversificación del negocio

En línea con su estrategia de expansión, el año pasado Central Puerto renovó la concesión de la central hidroeléctrica Piedra del Águila, en la región del Comahue, tras pagar USD 245 millones en el proceso de privatización de represas impulsado por el Gobierno.

Ese proceso incluyó también las centrales Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados, que en conjunto generaron ingresos por unos USD 700 millones para el Estado. Con esta adjudicación, la compañía aseguró la operación de Piedra del Águila por los próximos 30 años.

La empresa —cuyos principales accionistas son la familia Miguens-Bemberg, Eduardo Escassany y Guillermo Reca— viene avanzando en un proceso de diversificación que apunta a ampliar su presencia dentro del sector energético. Con una capacidad instalada que combina generación térmica, hidroeléctrica y renovable, Central Puerto es el mayor generador eléctrico privado del país y en los últimos años comenzó a extender su alcance hacia nuevos negocios, como hidrocarburos y minería.

Apuesta por la minería

También el año pasado y con una inversión de USD 60 millones, la empresa se convirtió en el principal accionista (con una participación del 9,9%) de AbraSilver Resource Corp, una minera que cotiza en la Bolsa de Canadá y es titular de los proyectos Diablillos, de oro y plata, en Salta y La Coipita, de cobre, en San Juan.

Central Puerto avanza también con inversiones en oro, plata y cobre como parte de su diversificación

El proyecto Diablillos es uno de los desarrollos más relevantes de dichos metales en Argentina. En este marco, Central Puerto completó una colocación privada alcanzando un total de USD 58,5 millones en financiamiento, destinados a acelerar el avance del proyecto, con el objetivo principal de realizar el Estudio de Factibilidad (FS) y comenzar con construcción de la planta.

Posteriormente, también amplió su participación en la industria del litio con la adquisición de una importante participación accionaria en la empresa 3C Lithium, propietaria del proyecto Tres Cruces en Catamarca.