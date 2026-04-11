Semana financiera: con el dólar a la baja, el BCRA compró casi USD 1.000 millones y el riesgo país cedió 10%

La evolución de los acontecimientos en Oriente Medio continuó condicionando a los mercados.

Los bonos soberanos se mostraron firmes en una semana financiera volátil, aunque con un tono más optimista después de la tregua en el conflicto bélico de Medio Oriente anunciada el martes. Aunque las acciones argentinas se mostraron con cifras mixtas.

En el mercado doméstico, la debilidad del dólar volvió a extenderse, con oferta creciente de divisas y un Banco Central que evitó un mayor declive con compras en el mercado por casi 1.000 millones de dólares.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires quedó prácticamente sin variantes, en los 2.998.770 puntos (-0,02% semanal), aunque medido en dólares el panel de acciones líderes completó una ganancia de 1,1% por la depreciación del dólar en el mercado doméstico.

El ajuste a la baja de la cotización del petróleo afectó a las acciones argentinas del sector. YPF perdió 4% en la semana, mientras que Vista Energy se hundió 8,2 por ciento. El crudo ligero de Texas cedió 2,5%, a USD 96,57 el barril para entrega en mayo, mientras que el Brent del Mar del Norte bajó 6,8%, a USD 94,26 el barril para entrega en junio.

Del lado opuesto, los papeles bancarios argentinos retomaron las ganancias en Wall Street, liderados por Grupo Galicia (+4,5%) y Banco Macro (+3,4%).

Las bolsas de Nueva York recibieron con números positivos el cese de hostilidades entre EEUU e Israel contra Irán. El panel tecnológico Nasdaq completó las cinco ruedas operativas con un avance de 4,4%; el Dow Jones de Industriales ganó 3,1% y el promedio S&P 500 subió 3,5 por ciento.

“Esta semana siguió marcada por el conflicto en Irán. En particular, el alto al fuego del 7 de abril provocó fuertes movimientos en los precios de los activos financieros, en particular del petróleo, cuyo futuro a mayo cayó por debajo de los 100 dólares el barril. Los bonos soberanos en dólares también se vieron beneficiados por esto, con toda la curva de Globales rindiendo nuevamente por debajo del 10%”, explicó Puente en un reporte.

“La semana que viene, la atención estará marcada por dos hechos. Por un lado, por la licitación del Tesoro, tanto por su resultado como por el menú de instrumentos que ofrezca. Por el otro, por la publicación del dato de inflación de marzo, que medirá el impacto del conflicto en Irán sobre los precios locales”, evaluaron desde Puente.

“El acuerdo entre Estados Unidos e Irán en la noche del martes impulsó a los activos globales en general y a los de riesgo en particular”, resumieron los analistas de IEB.

El riesgo país de JP Morgan se redujo para la Argentina en 62 unidades (-10,1%), a 553 puntos básicos, luego de haber tocado los 547 puntos en la mañana de viernes, piso desde el 5 de marzo.

“La preferencia de los inversores sería que a corto plazo la economía y las reformas vuelvan al centro de la escena, no sólo para despejar el escenario político sino también para que puedan estar acompañadas de una mejora en las expectativas sociales. Ello no sólo ayudaría a recorrer dicho camino, sino también contribuiría a la confianza frente al ciclo electoral del 2027″, consideró el economista Gustavo Ber.

Dólar en baja y fuertes compras del Central

Con algo más de oferta en el segmento de contado, en el inicio del período más fluido de liquidaciones de exportaciones del agro, el dólar mayorista quedó ofrecido a $1.370, con un descenso de 24 pesos o 1,7% en la semana. El dólar mayorista anota en el transcurso de 2026 un descenso de 85 pesos o 5,8 por ciento.

El Banco Central fijó un techo de su esquema de bandas cambiarias en los $1.671,07, que dejó al tipo de cambio oficial a 301,07 pesos o 22% de ese límite de libre flotación una holgada brecha que no se observaba desde el 24 de junio de 2025 (22,5%), casi diez meses atrás.

El dólar al público descontó 20 pesos o 1,4% desde el viernes anterior, a $1.395 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un mínimo desde el 26 de marzo. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.399,42 para la venta y $1.349 para la compra.

El BCRA efectuó compras por un total de USD 963 millones, tras acaparar la mayor parte del volumen de negocios en las sesiones de jueves y viernes, cuando abundó la oferta y se debilitó la demanda. Las reservas internacionales brutas de la entidad se incrementaron USD 1.004 millones en la semana, a 45.431 millones de dólares.

Según la cotización del dólar futuro en los contratos para diciembre se espera que el dólar termine el año en $1.627, lo que implica una proyección incluso inferior a la banda cambiaria presente.

El dólar blue se sostuvo a $1.390 para la venta, piso desde el 10 de septiembre de 2025, siete meses atrás. El dólar informal restó 15 pesos o 1,1% semanal, que se amplía a 140 pesos o 9,1% desde que empezó 2026.

“Si el riesgo país no baja a 400 puntos, de manera tal de alargar la duration de los vencimientos, en la medida que nos acerquemos al final del mandato de Milei, la presión sobre el tipo de cambio va a crecer", expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“Pensando en esto, no estamos diciendo que va haber una fuerte devaluación pero sí que estamos en un veranito cambiario que el Gobierno tiene que usar para dar predictibilidad sobre los vencimientos futuros para que no haya presión cambiaria. En este sentido, creemos que, ante una inflación que no cede y las dificultades de colocar deuda, tenemos que pensar en un dólar en torno a $1.700 para fin de año, ya que es sano para lo financiero”, señaló Morales.

El BCRA flexibilizó el jueves 9 algunas restricciones vigentes en el mercado cambiario en busca de avanzar en la normalización de negocios, que hace años está sometido a estrictos controles en línea con la intención del presidente libertario Javier Milei de limitar los controles sobre la actividad económica.