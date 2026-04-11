“Busco compañía para comprar”: el mensaje en redes que expuso la cantidad de empresas locales sin herederos que quieran continuarlas

El interés por empresas en marcha impulsa negociaciones en sectores tradicionales de la economía real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Karina Rasic, ex heredera de Cresta Roja, compartió en su cuenta de X: “Busco una empresa en marcha en Argentina para comprar, que no tenga herederos interesados en continuarla. Rubro alimentos sería mi preferido, pero si hay ofertas las escucho. Quiero algo en real economy”. Rasic formó parte de la avícola, hoy en manos del grupo propietario de Granja Tres Arroyos.

La publicación, lejos de pasar inadvertida, se viralizó y dejó al descubierto un fenómeno que crece en el mercado: la venta de empresas familiares por falta de recambio generacional y el renovado interés de inversores por la economía real.

Rasic, actual directora de Make Businesses Flow -una consultora especializada en la optimización contable y financiera de startups y pyme-, dijo a Infobae que la falta de continuidad familiar en muchas firmas abre oportunidades para inversiones y reestructuraciones. Destacó: “Estoy buscando empresas para invertir, para mí y para otros inversores”, y describió un escenario en el que abundan compañías tradicionales cuyos fundadores se acercan a la jubilación dispuestos a continuar.

Busco una empresa en marcha en Argentina para comprar, que no tenga herederos interesados en continuarla. Rubro alimentos seria mi preferido pero si hay ofertas las escucho. Quiero algo en real economy. — Karina Rasic - Finanzas 🇦🇷🇪🇸🇫🇷 (@karinarasic) April 6, 2026

La repercusión fue inmediata. Rasic recibió mensajes de todo el país, provenientes de empresarios que buscan delegar la administración hasta contadores con carteras de clientes interesados en vender. “La mayoría supera los 60 años y busca retirarse. Además, hoy el dólar está planchado y la inflación creciendo, la gente está cansada”, resumió el estado de ánimo en el sector.

Según la empresaria, la combinación de presión impositiva, trabas al acceso a divisas y el desgaste tras años de gestión genera oportunidades para quienes cuentan con capital y visión de largo plazo.

La combinación de presión impositiva, trabas al acceso a divisas y el desgaste tras años de gestión genera oportunidades para quienes cuentan con capital y visión de largo plazo (Rasic)

El mercado argentino acompaña a una tendencia global. Según el último informe de Bain & Company, las fusiones y adquisiciones (M&A) crecieron cerca del 40% en 2025, alcanzando el segundo mayor valor histórico a nivel mundial. El reporte destaca que el 80% de los ejecutivos espera que el ritmo se mantenga o aumente en 2026, con un fuerte dinamismo tanto de grandes grupos como de inversores individuales.

Más de la mitad de las compañías consultadas planea desprenderse de activos, orientando sus ventas a liberar capital, concentrarse en el negocio principal o resolver la falta de relevo generacional.

Argentina replica estos movimientos con operaciones recientes que reconfiguraron sectores clave. El caso de la tradicional heladería Abuela Goye, adquirida por Esteban Wolf, el empresario dueño de Guapaletas, Chocorisimo y Persicco. La transacción, que muestra el traspaso de marcas históricas a nuevos dueños, incluyó la marca, los locales y toda su operación.

La Serenísima quedó en el centro de una reconfiguración accionaria impulsada por sus socios históricos

Un proceso similar ocurrió con Mastellone, dueña de la marca La Serenísima. Arcor y Danone avanzaron a fines de marzo en un acuerdo para reconfigurar el control accionario de la compañía a través de Bagley Argentina, en una operación que implicó el traspaso de la participación que aún estaba en manos de la familia fundadora y de un fondo de inversión.

Recientemente, sucedió algo comparable con Loma Negra. Luego de más de dos décadas en manos extranjeras (había sido vendida al grupo Camargo Correa en 2005), se confirmó que un fondo de inversión liderado por Marcelo Mindlin, presidente y CEO de Pampa Energía, asumió el control.

El informe de Bain & Company, el éxito resalta que el éxito de estas operaciones depende de integrar rápidamente los activos, explotar sinergias y definir una estrategia de transformación.

El éxito resalta que el éxito de estas operaciones depende de integrar rápidamente los activos, explotar sinergias y definir una estrategia de transformación (Bain & Company)

En este contexto, Rasic observa posibilidades de inversión aún en contextos adversos y apunta a sectores vinculados a la economía real.

“Tengo una idea en la cabeza que tiene que ver con Vaca Muerta. Servicios básicos que van a necesitar, puede ser alimentos, artículos de limpieza, algún tipo de producto para abastecer empresas que trabajan ahí”, explicó. La empresaria advierte que no existe un plazo fijo para cerrar una operación: “Si tenés una oportunidad, la aprovechás. Mucha gente se está desprendiendo de los negocios”.

La cementera olavarriense cambió de manos tras más de dos décadas, en una operación que refleja el nuevo mapa empresario

Entre el retiro y el interés inversor

“Para mí los que crean una empresa en Argentina son héroes. Admiro al empresario argentino. Te persigue ARCA, no te dejan importar, cambiar dólares, pero hay oportunidades”, sostuvo Rasic.

La empresaria detalló que la situación mundial contribuye a este proceso: “Si nadie toma o compra las empresas, dejan de existir. Porque quienes las manejan ya están en edad de retiro y no hay quien las continúe. Además de que tienen una carga impositiva. Si tenés la plata para comprarla, hay mucho camino para recorrer”.

El análisis de Bain & Company remarca que el sector de alimentos se mantiene activo en fusiones y adquisiciones a nivel global, con operaciones que buscan escala, diversificación y acceso a mercados complementarios. Rasic percibe señales de recuperación en algunos rubros: “Muchos sectores ven una recuperación en marzo. Se está empezando a dar la subida, esta es la oportunidad para comprar una empresa”.

Si nadie toma o compra las empresas, dejan de existir. Porque quienes las manejan ya están en edad de retiro y no hay quien las continúe (Rasic)

“Hay gente interesada en invertir en Argentina. Ven esa oportunidad. Se ve una recuperación”, concluyó Rasic, aunque reconoce que el contexto sigue siendo desafiante y que el proceso de recuperación será paulatino para gran parte de las compañías tradicionales.

El mercado de fusiones y adquisiciones gana volumen

El dinamismo de las fusiones y adquisiciones también se reflejó en el país. Según un informe de PwC, en 2025 se concretaron al menos 105 transacciones de M&A en la Argentina, por un monto estimado de USD 7.165 millones.

Este volumen representó no solo el tercer mayor registro en los últimos diez años, sino también la consolidación de una tendencia: por primera vez desde 2020, la mayoría de los compradores fueron actores locales, que representaron el 57% de las operaciones. Así, los empresarios argentinos recuperaron protagonismo en la reconfiguración de los negocios y en la adquisición de activos estratégicos en un entorno aún desafiante.

Operaciones de compra y venta de compañías ganan ritmo en el mercado local, con mayor presencia de inversores argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe destaca que, aunque la segunda mitad del año estuvo marcada por la volatilidad preelectoral, el flujo de transacciones superó por primera vez desde 2019 el umbral de los 100 acuerdos anuales, lo que confirma un mayor apetito por parte de inversores domésticos. La tendencia, conocida en el sector como la “argentinización” de multinacionales, y representa la revalorización del conocimiento y la experiencia local para desenvolverse en el país.

El informe de PwC también resalta el crecimiento en el tamaño de las operaciones: en 2025 hubo seis transacciones por encima de los USD 500 millones, el registro más alto en al menos 15 años, y 13 operaciones superiores a los USD 100 millones.

En 2025 hubo seis transacciones por encima de los USD 500 millones, el registro más alto en al menos 15 años, y 13 operaciones superiores a los USD 100 millones (PwC)

El sector de alimentos y agroindustria estuvo particularmente activo, con la mayor cantidad de negocios desde 2019 y una gran diversidad de segmentos involucrados, desde producción primaria hasta industrias de valor agregado.

De cara a 2026, PwC anticipa un escenario aún más favorable para la actividad de M&A. Factores como la consolidación de la normalización económica, el avance en reformas estructurales y la expectativa de mayor flexibilidad cambiaria podrían impulsar nuevas operaciones de compra y venta de empresas. Además, se prevé que el proceso de privatizaciones y las inversiones asociadas al RIGI generen oportunidades en sectores clave como energía, minería, puertos e infraestructura.