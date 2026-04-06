Economía

Loma Negra: Mindlin y fondos globales toman el control de la mayor cementera del país e invertirán USD 110 millones

La compañía, que estaba en manos de la la brasileña InterCement y en medio de una restructuración judicial, pasó a manos de un consorcio liderado por el fundador de Pampa Energía

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loma negra

Finalmente, se concretó el cambio de manos de Loma Negra, la mayor cementera de la Argentina. La transacción, que marca el retorno del control a manos locales tras dos décadas bajo capitales brasileños, se dio tras la reestructuración judicial de su accionista controlante, InterCement Participações (ICP).

Según la carta que Loma Negra envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV), sus nuevos principales accionistas serán Latcem LLC (38,7%), liderada por Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, Redwood Capital Management (26,7%) y Moneda Patria Investments (24%).

En este marco, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital de USD 110 millones, que permitirá, según consignó el nuevo directorio de InterCement, consolidar la solidez financiera de la compañía, acelerar los planes de mantenimiento e inversión, y mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de atención al mercado.

Junto con el nombramiento del nuevo directorio, Marcelo Mindlin asume como presidente de InterCement y de Loma Negra, mientras que Sergio Faifman fue ratificado como CEO de ambas compañías, dando continuidad a la gestión.

El acuerdo, homologado por la justicia brasileña y el 99,99% de los acreedores en octubre de 2025, permitirá a la compañía encarar una nueva etapa, reforzada por un aumento de capital superior a R$ 2.800 millones y la incorporación de financiamiento aportado por los nuevos dueños para sustentar la transición. Tal como fue acordado en el proceso de reestructuración, toda la deuda de la compañía quedó reestructurada a 2031, con un cupón del 6,5% en dólares, y un perfil sin vencimientos en los próximos cinco años. En la Argentina, InterCement continuará siendo el accionista mayoritario de Loma Negra.

Tras la concreción del traspaso accionario, Marcelo Mindlin afirmó: “Tras muchos años de estrés financiero que incluyó un complejo proceso legal de reestructuración judicial, hoy la compañía cuenta con una estructura de capital sólida que le permitirá enfocarse en el crecimiento. Este proceso marca un punto de inflexión para InterCement y le permite encarar una nueva etapa con una visión de crecimiento de largo plazo”.

La reestructuración de InterCement y el retorno a control argentino

La operación se concretó tras más de dos años de crisis financiera del grupo brasileño, con deudas superiores a los USD 2.000 millones y un proceso de recuperación judicial iniciado entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

Marcelo Mindlin yacimiento El Mangrullo de Pampa Energía
Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía

La reestructuración a la que accedió en el marco de este instrumento, incluyó la emisión de 1.286 millones de nuevas acciones en ICP, suscritas por acreedores que optaron por capitalizar parte de la deuda. Entre los nuevos accionistas, Latcem LLC, de Mindlin, pasó a controlar el 38,7% de ICP; Redwood Capital Management, el 26,7%; Moneda, el 24%; y Cigna Health and Life Insurance Company, el 4,9%. Los restantes títulos quedaron en manos de otros actores de menor tamaño.

La participación directa de InterCement Trading e Inversiones Argentina S.L. en Loma Negra —el 52,14% de las acciones con derecho a voto— permanece sin cambios, ya que su control quedó resguardado en el marco del acuerdo judicial. No existen, de acuerdo al comunicado enviado a la CNV, pactos de gobierno entre los nuevos socios ni sobre las sociedades subordinadas, incluida la cementera argentina.

La decisión judicial que habilitó la reestructuración fue dictada en diciembre de 2025 por el Juzgado de Quiebras y Recuperaciones Judiciales del Estado de San Pablo. En esa instancia, Latcem —vehículo empresarial creado por Mindlin junto a los fondos internacionales—, fue designada para conducir el traspaso, al tiempo que Mover Participações, la última controlante final de ICP, renunció a su derecho de preferencia y todas sus acciones se cancelaron. También se renovó íntegramente el directorio de ICP.

La planta de Loma Negra, en Olavarría
La planta de Loma Negra, en Olavarría

El grupo Mover (ex Camargo Correa), anterior dueño de InterCement, es una de las mayores cementeras de Brasil y llegó a contar con importantes activos en la Argentina, como Ferrosur Roca y, en el pasado, Alpargatas S.A., creadora de la marca Topper.

La asamblea de acreedores valoró la inyección de fondos de los nuevos socios, destinada a reforzar el capital de trabajo y garantizar una transición ordenada. Como parte de la operación, InterCement queda con una estructura de capital fortalecida, libre de vencimientos relevantes en los próximos cinco años. La empresa es responsable del 14% del mercado cementero brasileño, con el 52% de las acciones de Loma Negra en su poder.

Por su parte, Loma Negra conserva su posición de liderazgo en el sector argentino, donde ostenta una participación cercana al 45% del mercado. El último balance de la compañía, divulgado por Infobae, reportó ingresos netos por ventas de USD 154 millones durante el tercer trimestre, con una caída interanual del 12,1% y una reducción del 35,1% en utilidades, que llegaron a USD 36 millones. Su deuda neta asciende a USD 206 millones.

Los nuevos controlantes: Mindlin, Redwood y Moneda

El traspaso devuelve Loma Negra a capitales argentinos por primera vez desde 2005, cuando la familia Fortabat vendió la empresa a Camargo Correa por unos USD 1.000 millones. En 2018, la empresa debutó en bolsa con la venta del 49% de su capital accionario, captando USD 953 millones mediante esa colocación.

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía, se posiciona ahora como actor clave. A través de Latcem, Mindlin logró la adquisición tras haberse hecho con el 60% de la deuda de InterCement en el Banco Itaú, transacción que le permitió transformarse en acreedor mayoritario y facilitar el swap por acciones. Mindlin, además de liderar la mayor generadora eléctrica de Argentina, es propietario de SACDE y co-controlante de Orígenes Seguros.

Redwood Capital Management, uno de los mayores fondos globales de gestión de activos, administra más de USD 10.000 millones y ha invertido en mercados latinoamericanos, especialmente en Brasil y Argentina. Moneda Patria Investments, filial de Patria Investments, administra USD 48.000 millones y se especializa en activos alternativos y financiamiento corporativo, con un foco relevante en América Latina.

Fundada en 1926 por Alfredo Fortabat y expandida bajo la conducción de Amalita Fortabat desde 1976, Loma Negra cuenta con plantas en varias provincias argentinas y es una de las marcas industriales nacionales más reconocidas. Concluye ahora una etapa iniciada hace 19 años, tras dos décadas de capitales brasileños, que deja a la cementera nuevamente bajo control argentino.

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