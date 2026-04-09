La industria cervecera en alerta: menos ventas, más costos y problemas en la cadena de pagos

La cerveza sin alcohol registra ventas en alza, impulsadas por nuevas tecnologías y tendencias de consumo más saludables

El sector cervecero argentino atraviesa una disminución en el consumo y enfrenta incrementos sostenidos en tarifas, salarios y alquileres. Grandes, pequeñas y medianas empresas reportan dificultades debido a la baja demanda y el alza de costos fijos. La industria vivió una temporada de verano poco favorable y no logró recuperar las pérdidas acumuladas desde 2025. Empresarios advierten sobre la falta de crédito, el impacto en la cadena de pagos y la competencia con otras bebidas.

Martín Boan, ingeniero químico y fundador de Be Malt, indicó en Infobae en Vivo Al Amanecer que “la economía está en un momento difícil donde hay que trabajar muchísimo puertas adentro en la fábrica, en tratar de reducir costos y revisarlo en forma continua”.

Explicó que el acceso al crédito se redujo de manera significativa: “No hay crédito para la industria privada o para la persona de a pie. Lo que es comprar en cuotas son tasas irrisorias. Entonces hay que financiarse con capital privado”.

El empresario destacó que algunas materias primas dependen del tipo de cambio oficial, aunque ese valor se matuvo estable en el último periodo. “No es un dólar caro, está incluso un poco bajo”, dijo Boan, aunque aclaró que los aumentos principales se registran en servicios, especialmente mano de obra y alquileres, que varían según cada caso particular.

La industria cervecera argentina enfrenta una fuerte caída del consumo y un aumento sostenido de los costos operativos (AP)

Impacto de los costos y logística en el sector cervecero

Boan señaló la importancia de cuidar la energía y mencionó el efecto del aumento en combustibles: “El principal problema que yo veo ahora es el aumento del combustible, el aumento del gasoil, que pega en la logística”. Subrayó que la logística juega un papel central en la industria alimentaria y advirtió que la creciente competitividad y nivel de profesionalización exigen diversificar y optimizar los recursos internos.

El empresario afirmó: “Hay que diversificar, hay que trabajar el doble y cuidar muy bien los números. Hay colegas que les está yendo bien pues están absorbiendo el volumen de otros”. En este panorama, algunos productores sostienen sus ventas, mientras que otros no logran superar la temporada negativa. El sector observa una mayor rotación de empresas, cierres y reconversiones en la estructura productiva, tanto en grandes ciudades como en el interior del país.

La cadena de pagos, según Boan, muestra señales de tensión: las empresas deben acompañar a sus mejores clientes y mantener una cartera equilibrada para afrontar el escenario adverso. Aseguró que la clave radica en la gestión constante: “Hoy tenes que tener muy buen producto, muy buena logística, muy buena calidad, muy buen precio. Si no, estás fuera”.

Empresas cerveceras atraviesan dificultades por la falta de acceso al crédito y tasas elevadas para la financiación Reuters/Peter Cziborra

Cambios en el consumo y hábitos de los argentinos

De acuerdo con Boan, la caída más pronunciada en el sector se da en las ventas a bares, mientras que aumentan las ventas en el canal domiciliario mediante botellas y latas y a pequeños comercios. “Está bajando el volumen en lo que es bares y está aumentando el consumo en forma domiciliaria”. Este cambio refleja nuevas tendencias de consumo, donde los clientes priorizan reuniones en el hogar y buscan alternativas de menor costo por fuera de la gastronomía tradicional.

El empresario, que también posee experiencia como gastronómico, describió la transformación del sector: los nuevos modelos de negocio apuestan por locales más pequeños y de alta rotación, incluso con atención en la vereda y propuesta de bajo costo. Boan detalló: “Locales más chicos, alta rotación y todo al paso. Así cambia el modelo”.

El auge de la cerveza artesanal en años anteriores atrajo a muchos inversores por los altos márgenes, pero esa rentabilidad se redujo notablemente y el escenario actual es de mayor competencia. “Tuvimos un ciclo de que teníamos una rentabilidad extremadamente alta que era ilógica a nivel mundial, lo que hizo que ingresen muchos actores al sector”, explicó Boan.

La competencia proviene además de otros segmentos, especialmente del vino, que ofrece precios bajos en el mercado argentino y representa una alternativa importante para los consumidores. “Hoy encontrás vinos con precios que si sumás la botella, el corcho y la etiqueta, no sé cómo hacen”, comentó el empresario.

El aumento en combustibles y tarifas impacta de forma directa en la logística y estructura de costos del sector cervecero

Tendencias: auge de cerveza sin alcohol y conciencia de salud

Otro fenómeno es el crecimiento de la cerveza sin alcohol, que según Boan registra incrementos de ventas de más de dos dígitos y responde a avances en la tecnología de elaboración. “Hoy las cervezas sin alcohol son extremadamente ricas, nada que ver con hace veinte años atrás. Es un cambio que se viene”, aseguró.

Al mismo tiempo advirtió sobre una tendencia hacia la baja en el consumo de alcohol en general, tanto en Argentina como a nivel mundial, acompañada por una mayor conciencia sobre la salud y el cuidado personal. “Hay más conciencia de salud y menos dinero en el bolsillo a nivel mundial. La clase media está un poquito golpeada”, explicó.

El empresario insistió en que el contexto internacional influye sobre el mercado local y la fuerza del sector depende de la capacidad de adaptarse. El impacto del aumento del precio del petróleo se refleja en los costos y termina por afectar al consumidor final, quien busca alternativas acordes a su poder adquisitivo.

La industria cervecera argentina, en un contexto de ajustes y cambios de hábitos, enfrenta desafíos en materia de rentabilidad, innovación y gestión de recursos para sostener su posición en una economía cada vez más exigente y en transformación.

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