La fuerte advertencia viral del Gobierno de Neuquén a los que viajan con el sueño de un empleo Vaca Muerta: “No sobra trabajo”

El Ministro de Trabajo de Neuquén dijo que no sobra trabajo en su provincia

En momentos en el que los sectores económicos que más dependen del empleo urbano atraviesan dificultades y poco después de que el dato desocupación al cierre de 2025 sorprendiera al alza, la búsqueda de empleo de calidad en blanco y bien pago por parte de los argentinos es constante. En ese contexto, la actualidad del pujante yacimiento Vaca Muerta aparece como un imán que atrae las esperanzas de aquellos que están dispuestos a migrar para conseguir ese objetivo. Pero el gobierno de la provincia de Neuquén, uno de los pocos distritos del país en los que crece el empleo, tiene malas noticias para ellos: el trabajo no abunda.

En palabras del ministro de Trabajo provincial, Lucas Castelli, “no sobra trabajo en Neuquén”. El fenómeno migratorio hacia Neuquén por la promesa de empleo en Vaca Muerta no es nuevo, pero se intensificó en los últimos meses ante la caída del empleo privado registrado en la mayor parte del país. El boom de mensajes y consultas sobre envíos de currículum y oportunidades laborales tiene a las autoridades provinciales en estado de alerta. Castelli, en un video publicado en redes sociales, respondió con énfasis a quienes llegan desde diferentes puntos del país que no hay trabajo de sobra. La frase funcionó como advertencia directa para quienes consideran mudarse a la provincia con la expectativa de conseguir empleo inmediato en hidrocarburos, turismo o comercio.

El ministro explicó que la provincia lidera el ranking nacional de empleo registrado desde hace más de dos años, lo que genera una percepción de bonanza continua. Sin embargo, enfatizó que la realidad es compleja. “Nos enorgullece liderar el ranking de empleo registrado en todo el país. Hace ya más de dos años que lo venimos realizando y eso habla de que el modelo neuquino realmente funciona, algo que nos pone sumamente orgullosos”, afirmó. Esa percepción de bonanza, sin embargo, no se traduce en una disponibilidad ilimitada de puestos laborales.

El ministro de Trabajo de Neuquén, Lucas Castelli

El crecimiento de la actividad en Vaca Muerta y otros sectores productivos no modificó la política de prioridad para los residentes históricos de la provincia. El Ministerio de Trabajo diseñó estrategias para dar prioridad a los neuquinos que esperan una oportunidad en distintas ramas, desde hidrocarburos hasta turismo y comercio. Castelli remarcó que el objetivo de las políticas públicas es garantizar que quienes residan desde hace tiempo en la provincia accedan primero a los nuevos empleos generados por la matriz productiva local.

La migración interna hacia Neuquén tiene antecedentes históricos. El propio Castelli recordó que su familia llegó a la provincia en los años ochenta, atraída por el dinamismo económico regional. “Mis padres vinieron en los 80 a echar raíces a esta hermosa provincia pujante, a desarrollarse profesionalmente, a tener familia”, relató. Aun así, el funcionario subrayó la necesidad de ordenar el crecimiento y evitar que la llegada de trabajadores de otras provincias sature el mercado laboral local.

La postura oficial toma fuerza en un contexto nacional donde la cantidad de empresas privadas disminuyó en casi todas las jurisdicciones, salvo Neuquén, y donde la desocupación muestra tendencias preocupantes en los grandes aglomerados urbanos. El gobierno provincial utiliza datos de empleo registrado y de crecimiento empresarial como argumento para explicar el atractivo de la región, pero insiste en que la demanda supera la oferta real de puestos.

Añelo, en Neuquén, atrae migraciones internas de peronas sin trabajo que buscan un lugar en el desarrollo de Vaca Muerta (Neuquén)

La administración provincial, encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, sostiene el mismo enfoque. Figueroa abordó la cuestión laboral en recientes declaraciones en Infobae en Vivo y subrayó que la prioridad sigue puesta en los neuquinos. El mandatario también vinculó la cuestión laboral con la necesidad de evitar presiones sociales y urbanas por el crecimiento desordenado de la población. “Neuquén crece a partir de las migraciones internas de nuestro país. No es la primera vez”, afirmó el ministro, quien recordó los antecedentes de las décadas del 80 y 90, cuando oleadas de trabajadores de otras regiones poblaron la provincia en busca de oportunidades.

El gobierno de Neuquén reconoce el atractivo de la provincia para quienes buscan trabajo, pero remarca la importancia de mantener el orden y priorizar a quienes ya residen en el territorio. La administración busca evitar efectos negativos en los servicios públicos, la vivienda y la infraestructura social que podría provocar una migración masiva no planificada. Castelli enfatizó la importancia de garantizar oportunidades laborales para los neuquinos que llevan tiempo esperando una chance en los sectores más dinámicos de la economía local.

Las políticas activas del gobierno provincial incluyen cupos y prioridades en los procesos de selección de personal de empresas que operan en el yacimiento y en otras actividades económicas relevantes. El objetivo declarado es proteger la inserción laboral de los habitantes históricos y evitar tensiones sociales derivadas de la llegada de nuevos migrantes sin garantías de empleo inmediato. El mensaje es claro: la expectativa de encontrar trabajo en Neuquén no siempre se corresponde con la realidad del mercado.

La administración provincial comunica de manera directa y constante la situación del mercado laboral para desalentar expectativas desmedidas. El propio ministro Castelli utiliza sus redes sociales para responder consultas y aclarar que la oferta de empleo, aunque superior a la de otras provincias, no alcanza para absorber el flujo de interesados que llegan desde otras regiones. “Venimos diseñando distintas políticas públicas que es para darle la prioridad a aquellos neuquinos y aquellas neuquinas que están esperando una oportunidad en distintas fuentes laborales”, detalló.

El gobernador de Neuquén justificó la abstención en la votación de la Ley de Glaciares y expresó la necesidad de un mayor análisis antes de acompañar cualquier legislación. Además, se explayó sobre el presente de su provincia y el futuro de Vaca Muerta

El escenario actual en Neuquén incluye una economía dinámica gracias a la explotación de Vaca Muerta, el crecimiento del turismo y el comercio, pero también enfrenta desafíos derivados del aumento de la demanda laboral. Los datos de empleo registrado y la evolución de la cantidad de empresas privadas en la provincia muestran una realidad más favorable que la media nacional, aunque no exenta de dificultades. El gobierno provincial utiliza estos indicadores para justificar su política de prioridad local y para advertir sobre la imposibilidad de garantizar empleo para todos los migrantes que llegan en busca de mejores condiciones.

La comunicación oficial apunta a evitar falsas expectativas y a ordenar el crecimiento demográfico. El gobierno considera que solo un manejo responsable de la migración puede sostener el desarrollo económico y social de Neuquén sin generar tensiones ni sobrecargas en los servicios públicos. Castelli insistió en que la provincia necesita crecer de manera ordenada y con garantías para quienes ya forman parte de la comunidad.

El gobernador Figueroa también trató el tema de la disponibilidad de empleo en la provincia en una entrevista reciente. Allí reiteró que la prioridad sigue siendo para los neuquinos y que la administración seguirá adelante con políticas que protejan el acceso al trabajo local frente a la llegada de nuevos migrantes. La visión oficial insiste en que el crecimiento de Neuquén debe estar acompañado por una gestión responsable de los recursos y de las oportunidades, para evitar desequilibrios que afecten la calidad de vida de los habitantes.