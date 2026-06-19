Economía

Hay nuevos códigos para las infracciones de tránsito: cuáles son las más comunes y qué multas se cobran en cada caso

La Agencia Nacional de Seguridad Vial confeccionó un nuevo código para clasificar las infracciones de tránsito que afectan el puntaje de la Licencia Nacional de Conducir. En total son 117 faltas. Las principales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las multas no cambiaron pero fueron clasificadas con códigos únicos para todo el país. Hablar por teléfono mientras se conduce es una de las faltas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde este viernes comienza a regir en Argentina un nuevo código para clasificar las faltas de tránsito que aplicables a la Licencia Nacional de Conducir. Así lo informó este jueves el Gobierno Nacional a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 167/2026, que establece una nomenclatura única para cada tipo de infracción.

La medida fue elaborada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en busca alcanzar una mayor homogeneidad y operatividad para el régimen de scoring de las licencias en todo el país.

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La nueva disposición establece la aprobación de códigos unívocos (únicos para cada tipo de falta), que pasarán a ser la referencia obligatoria para todos los procedimientos relacionados con el sistema de puntos y deberán ser utilizados por las autoridades de todas las jurisdicciones al momento de labrar actas de infracción.

Sin embargo, como en todas las cuestiones relacionadas al tránsito, para que esta medida sea efectiva a nivel nacional, es necesaria la adhesión de cada jurisdicción, tanto de las provincias como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Señal que regula la velocidad máxima de 130 km/h en un tramo de carretera. (@AutoWeek en X)
Las faltas de exceso de velocidad son graves y se multan con hasta 1.000 UF, unos $2.249.000

Al respecto, en el texto de la norma se remarca que la legislación vigente en materia de tránsito presenta una pluralidad de regulaciones locales que, si bien se corresponden con el esquema federal de competencias, requieren mecanismos de armonización técnica y operativa. Sin embargo, la ANSV cree que la aprobación de códigos unívocos para las infracciones operará como herramienta para facilitar la interoperabilidad entre las bases de datos y los sistemas de antecedentes de tránsito en las distintas jurisdicciones.

En la publicación del Boletín Oficial, además, se adjuntó un anexo con el detalle de las 117 infracciones, sus montos en Unidades Fijas y sus nuevos códigos. Teniendo en cuenta que como normalidad se establece en la mayoría de las jurisdicciones que cada Unidad Fija equivale a un litro de combustible premium de YPF, ese valor al día de hoy debería asociarse a $2.249. Sin embargo ese valor puede variar en cada jurisdicción. Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires, la UF es de $2.215.

Las infracciones más comunes

Mal estacionamiento
Un auto estacionado sobre la senda peatonal es una infracción leve de hasta 100 UF, equivalentes a $224.900

Con multas de entre $112.450 a $ 224.900 (50 y 100 UF)

  • Código 313: Obstruir paso de peatones u otros vehículos en bocacalle.
  • Código 406: No portar matafuegos y balizas reglamentarios.
  • Código 503: Circular sin portar comprobante de seguro vigente.
  • Código 507: Circular sin portar cédula de identificación del vehículo.
  • Código 707: Estacionar en garajes, estacionamientos.
  • Código 907: Conducir sin portar la licencia estando habilitado.
  • Código 1101: Circular sin patente.

Con multas de entre $224.900 a $674.900 (100 y 300 UF)

  • Código 405: No exhibir la documentación exigible ante el pedido de un control.
  • Código 412: No usar cinturón de seguridad.
  • Código 504: Circular sin cobertura de seguro vigente.
  • Código 505: Conducir con Licencia vencida.
  • Código 1204: No respetar los semáforos.
  • Código 1305: Circular sin revisión técnica obligatoria aprobada.

Con multas de $337.350 a $1.124.500 (150 a 500 UF)

  • Código 323: Usar dispositivos que distraen (auriculares, celular, etc.)
  • Código 329: No ceder paso a vehículo que sale de paso a nivel.
  • Código 407: Transportar más ocupantes de los permitidos o llevar niños adelante.
  • Código 410: Conducir sin casco conductor o acompañante en motos.
  • Código 1209: No ceder paso a vehículos de servicio público de urgencia.
Bebiendo en el coche. (Freepik)
Conducir con alcohol en sangré se multa con 1.000 UF, equivalentes a $2.249.000

Con multas de $337.350 a $2.249.000 (150 a 1.000 UF)

  • Código 1404: Exceso de velocidad entre 10% y 30% del máximo permitido
  • Código 1405: Exceso de velocidad superior al 30% del máximo permitido
  • Código 1501: No respetar límites reglamentarios de velocidad
  • Con multas de $463.200 a $2.316.000 (200 a 1.000 UF)
  • Código 201: Conducir con más de 0,5 g/l de alcohol en sangre.
  • Código 203: Conducir con más de 0,2 g/l de alcohol en sangre (motos).
  • Código 204: Conducir con más de 0 g/l de alcohol en sangre (profesionales).
  • Código 205: Conducir bajo efectos de estupefacientes o medicamentos.

Con multas de $674.900 a $2.249.000 (300 a 1.000 UF)

  • Código 208: Negarse a realizar prueba de alcoholemia.
  • Código 902: Conducir estando inhabilitado o con habilitación suspendida.
  • Código 1.604: Participar u organizar competencias no autorizadas.

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