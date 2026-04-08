Una delegación encabezada por Caputo viaja a Washington para asistir a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial

La semana que viene el ministro de Economía, Luis Caputo, el viceministro, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, participarán de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

La semana que viene, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Washington D.C., Estados Unidos, para asistir a las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Un marco que genera expectativa por la posibilidad de un nuevo encuentro con la titular del organismo internacional, Kristalina Georgieva, a la espera de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo, cuyas negociaciones comenzaron en febrero pasado y son las que destraban el desembolso pendiente por USD 1.000 millones.

Fuentes oficiales del Ministerio de Economía confirmaron a Infobae que la comitiva que viajará va a estar integrada por Caputo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. Aunque por el momento no se conoce cuándo partirán a Estados Unidos, como tampoco si lo harán en conjunto. Las reuniones de primavera se desarrollan desde el próximo lunes 13 de abril hasta el sábado 18.

Un dato es que el martes 14 de abril, el ministro Caputo va a participar en Argentina del evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham). Por lo que se descarta que se encuentre durante la jornada inaugural de las reuniones de primavera, el lunes 13 de abril, aunque no por ello que asistan otros integrantes de la comitiva oficial.

Las reuniones de primavera son un marco propicio para que el ministro Caputo pueda mantener una reunión bilateral o un encuentro informal con Georgieva. Ante la consulta de Infobae a fuentes de Economía, no descartaron la posibilidad al responder que la semana que viene se va a dar a conocer la agenda de la comitiva en Estados Unidos.

Segunda revisión

Las expectativas por la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo se acrecentaron en los últimos días. Es que las negociaciones por la segunda revisión comenzaron en febrero cuando una misión del organismo internacional visitó Buenos Aires, Argentina. Y luego, a finales de ese mes, una delegación encabezada por el viceministro Daza viajó a Estados Unidos para continuar con las negociaciones.

La semana que viene Economía va a dar a conocer la agenda de la comitiva en Estados Unidos.

Fue en ese entonces que fuentes del Ministerio de Economía hicieron saber a Infobae que las intenciones eran cerrar las conversaciones a nivel técnico de la segunda revisión del acuerdo en esa instancia y que luego continuara por los pasos burocráticos del organismo.

Y si bien hoy el equipo económico no necesita con urgencia que se apruebe la revisión para acceder al desembolso pendiente de USD 1.000 millones, ya que el Banco Central viene con un buen ritmo de compra de reservas internacionales (más de USD 4.500 millones en lo que va del año), el hecho de que las negociaciones se prolonguen desde febrero genera ruido sobre posibles exigencias del Fondo en el programa económico.

La meta de reservas

La aprobación de la segunda revisión implicará que el Fondo le conceda un nuevo waiver (dispensa) al equipo económico por haber incumplido la meta de acumulación de reservas internacionales durante el 2025, a pesar de que las mismas se modificaron en la primera revisión.

Antes de la primera revisión, el BCRA debía finalizar el cuarto trimestre del 2025 con reservas netas positivas por USD 2.400 millones, pero luego la meta se cambió a USD 2.600 millones negativos. A pesar de ello, el equipo económico no logró cumplirla, en gran parte por la política cambiaria que se autoimpuso de no comprar reservas hasta que toque el piso de la banda, pero también -en menor medida- por las que vendió para contener el dólar en la previa de las elecciones legislativas.

A principios de abril, el Banco Central ya cumplió más del 45% de la meta de compra de reservas de este año.

Aunque a esta instancia, el BCRA llega con una mejor performance. Es que desde el 1.° de enero, comenzó la “nueva fase” del programa económico y con ello, las bandas comenzaron a ajustarse por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la entidad que conduce Santiago Bausili ya superó el 45% de la meta que se fijó para este año. Hasta la fecha, miércoles 8 de abril, el BCRA compró USD 4.581 millones, aunque las reservas internacionales brutas continúan en el terreno de los USD 44.000 millones. Es que gran parte de las reservas que se compraron no se acumularon por pago de vencimientos en moneda extranjera.

Para este año, tras la finalización de la primera revisión, se fijó que al final del primer trimestre de 2026, las reservas internacionales netas del BCRA deben estar en USD -3.100 millones (antes USD 900 millones). Para el fin del segundo trimestre en USD 1.600 millones (antes USD 5.100 millones) y en diciembre en USD 8.400 millones (antes USD 10.400 millones).

Las intenciones del ministro Caputo eran cambiar el cronograma de las metas, que en lugar de ser trimestrales sean anuales para que no se vean afectadas por cuestiones estacionales. “Para mí decir vamos a comprar más o menos dólares en tal fecha sería arrogante, eso incluso lo hablamos con el Fondo. Normalmente, tenemos que poner metas trimestrales, y nosotros le decimos: ‘Podemos poner metas trimestrales, pero lo lógico sería una meta anual, porque yo, realísticamente, no puedo decirles con certeza que puedo comprar más en esta fecha que en esta’. Porque por ahí los exportadores retienen o adelantaron exportaciones y después cancelan, no podés saber. Si podés tener una estimación sobre cuánto vas a comprar”, sostuvo en una entrevista.

El hecho de que las metas de acumulación de reservas se cambien de trimestrales a anuales, de lograrse, le daría un mayor margen a Caputo. “Para una economía como la de Argentina, que tiene alta volatilidad cambiaria y en la capacidad de oferta y compra de reservas por parte del Banco Central, una meta anual te da mayor flexibilidad. No estás todo el tiempo dando examen y eso mejora las expectativas porque sacas de la cancha el cumplimiento o no. Obviamente, cuando te acerques a fin de año, donde tienes que mostrar si cumpliste la meta, esas expectativas van a empezar a mirar el número”, aseguró el presidente de Analytica, Ricardo Delgado.