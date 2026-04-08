Economía

Locos por Starlink: por qué Argentina es el país donde más creció la internet de Elon Musk y cuál es el nuevo servicio que lanzarán

La empresa ya superó los 700.000 usuarios en el país y crece a ritmo récord. La alta adopción, que incluso reemplaza a la conectividad fija, abre la puerta a nuevos negocios en los que el país es pionero

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(Starlink)
Pensado para zonas remotas, el servicio encontró en la Argentina un uso masivo que no estaba en los planes (Starlink)

Desde su llegada al país en abril de 2024, la Argentina se convirtió en el mercado donde Starlink más creció a nivel global, según datos de la propia compañía. Con más de 700.000 usuarios y un ritmo de expansión del 2% semanal, el servicio de internet satelital de Elon Musk encontró en el país una demanda que no solo superó las expectativas, sino que además terminó redefiniendo su uso.

Starlink llegó al país luego de una desregulación clave que impulsó el Gobierno y habilitó el desembarco del servicio en el país. Sin embargo, la tecnología había sido pensada originalmente para zonas remotas o con baja conectividad. El comportamiento del mercado local fue distinto al esperado.

Hoy, el 70% de las conexiones de Starlink en el país son residenciales y, en muchos casos, reemplazan al proveedor tradicional. Esa masificación empieza a mostrar límites. En áreas de alta densidad como el AMBA, Córdoba y Vaca Muerta, la red ya opera con niveles de congestión que obligan a la compañía a administrar la demanda mientras acelera el despliegue de más satélites.

Hoy en día Starlink tiene un 25% de share en América Latina. Para fin de año, la empresa espera superar el millón de clientes en la Argentina, que es uno de los mejores países del mundo en términos de penetración del servicio, según puntualizaron fuentes cercanas a la empresa. De hecho, fue decisión de la compañía probar un nuevo producto en el país.

Según pudo saber Infobae, a partir de mayo, estará a la venta en la Argentina un paquete que permite llevar wifi al auto a partir de su dispositivo portátil y un adaptador de corriente. La apuesta apunta a capitalizar un mercado con baja conectividad vehicular y cobertura móvil irregular, donde la necesidad de conexión constante abre una oportunidad concreta de expansión.

Elon Musk, el dueño de Starlink, Starship y Tesla (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)
Elon Musk, el dueño de Starlink, Starship y Tesla (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

El movimiento también busca corregir un desvío en el uso del producto. El equipo Starlink Mini, diseñado para movilidad, terminó consolidándose como solución fija por precio y rendimiento. Con el nuevo esquema, la compañía intenta reencauzar ese hábito y avanzar hacia un modelo en el que la conectividad deje de estar atada al hogar y pase a acompañar al usuario en movimiento.

Comparación de precios entre Estados Unidos y la Argentina

A diferencia de otros mercados, uno de los factores que explica la rápida adopción en la Argentina es la relación precio-calidad. Por un lado, la conexión a internet es más estable y la rapidez está -casi- garantizada. Por el otro, el costo del hardware es más bajo que en Estados Unidos, por ejemplo, donde el kit ronda los USD 350, mientras que en el mercado local versiones como el equipo Mini llegaron a ubicarse por debajo de los $250.000 e incluso bajaron a cerca de $142.500 en promociones recientes.

La diferencia también se replica en los abonos mensuales. En Estados Unidos, los planes residenciales se ubican entre USD 80 y USD 120 por mes, con opciones más caras para uso móvil, mientras que en la Argentina los valores se ajustan al poder adquisitivo local con esquemas más accesibles y promociones para ampliar la base de usuarios. El precio base del servicio que, además, es ilimitado en el país, ronda los 38.000 pesos.

La estrategia responde a una lógica clara. La compañía adapta sus precios según cada mercado para acelerar la adopción y ganar escala. En países como la Argentina, donde la conectividad terrestre presenta limitaciones y la demanda es alta, ese diferencial de precio se vuelve un factor clave para explicar el crecimiento acelerado del servicio.

(Starlink)
El equipo no requiere la instalación de un epecialista, por lo que el costo del servicio es aún más bajo (Starlink)

Actualmente, los equipos se comercializan a través de retailers como Frávega, Mercado Libre, Naldo, On City y la cadena de supermercados La Anónima.

Starlink mandará más satélites al espacio

El crecimiento acelerado que tuvo la empresa en el país expuso el principal límite del servicio. Dado que la capacidad de la red depende directamente de la cantidad de satélites en órbita y del ancho de banda disponible en cada zona, en mercados como la Argentina, donde la adopción fue más rápida de lo previsto, esa ecuación empezó a tensarse.

De hecho, existen filas de espera para acceder al servicio, -y costos extra- ya que la empresa busca garantizar una conexión estable para todos los usuarios. Entonces, cuantos más usuarios se concentran en una misma celda, menor es la velocidad disponible, independientemente del aparato que se utilice.

Para mitigar ese cuello de botella, la compañía avanza con el despliegue de una nueva generación de satélites, con mayor capacidad de transmisión. Según explican fuentes con conocimiento de la materia, cada uno de estos equipos puede multiplicar varias veces la capacidad de los actuales, lo que permitiría descomprimir las zonas más saturadas y sostener el crecimiento de la base de usuarios.

En ese esquema, el desarrollo del cohete Starship aparece como una pieza central. El nuevo cohete de 123 metros de alto, diseñado para ser completamente reutilizable y reducir drásticamente los costos de lanzamiento, permitirá poner en órbita una mayor cantidad de satélites en menos tiempo. El vehículo es la mayor apuesta de Elon Musk para, luego, realizar misiones que lleguen a la Luna y a Marte.

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