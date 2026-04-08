Economía

Euforia en las bolsas europeas y baja del precio del petróleo en respuesta al anuncio de tregua en Medio Oriente

Los mercados bursátiles de Europa subían casi un 4% y trajeron alivio a los inversores tras varias semanas de tensión

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El índice DAX de Alemania se disparó un 4,6%. REUTERS/staff
El índice DAX de Alemania se disparó un 4,6%. REUTERS/staff

Las bolsas europeas subían casi un 4% en promedio luego de que el alto el fuego de dos semanas en Medio Oriente desencadenó un repunte de alivio en los mercados globales, lo que avivó las esperanzas de que el suministro de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz pudiera reanudarse pronto.

Los mercados energéticos también respondieron rápidamente, con los futuros del petróleo crudo Brent cayendo un 15% por debajo de los 100 dólares el barril, lo que supuso un respiro tras semanas de precios elevados del petróleo. Su cotización en el mercado de futuros tocó USD 95 por barril, muy lejos del pico de 118,35 dólares.

El índice bursátil paneuropeo STOXX 600 subía un 3,6%, hasta los 611,73 puntos, y se encaminaba hacia su mejor sesión en un año, si el impulso actual se mantiene.

Los mercados regionales también siguieron la tendencia positiva, con el índice DAX alemán subiendo un 4,6%, mientras que el FTSE 100 de Londres sumaba un 2,3%. El Ibex 35 de Madrid registró en la apertura un alza superior al 3 por ciento.

La reacción del mercado fue inmediata después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán, menos de dos horas antes de que venciera el plazo que había dado a Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz —por donde transita el 20% del petróleo mundial— o enfrentarse a ataques devastadores contra su infraestructura civil.

Más allá del alivio inmediato, los inversores esperan ver si la tregua puede allanar el camino hacia una solución duradera.

Las bolsas europeas han estado sometidas a una intensa presión desde que estalló la campaña militar de EEUU e Israel contra Irán el 28 de febrero, y la fuerte dependencia del continente de las importaciones de petróleo a través de ese paso, en gran parte bloqueado, ha agravado la situación.

En España, el índice Ibex 35 subió más de 3% en la apertura de las operaciones. REUTERS/Susana Vera
En España, el índice Ibex 35 subió más de 3% en la apertura de las operaciones. REUTERS/Susana Vera

Las acciones de sectores vinculados al turismo, la industria y la banca avanzaban entre un 5% y un 7%, ya que suelen considerarse los principales beneficiarios de la baja de los costos energéticos y de la caída de los rendimientos de los bonos.

Por su parte, el sector energético perdía un 4,2% tras la caída de los precios del crudo.

Los inversores centrarán su atención en los datos de ventas minoristas y de precios al productor de la zona euro, que se publicarán hoy, y que podrían ofrecer más información sobre el impacto económico de la reciente volatilidad del mercado energético.

Según consignó Reuters, los inversores quieren comprobar si el alto el fuego desemboca en una salida más amplia antes de tomar grandes posiciones. La realidad de que aún no hay una resolución definitiva y de que la tregua puede ser frágil hace que los mercados sean especialmente sensibles a titulares y novedades en las negociaciones.

Los analistas no esperan que los precios de la energía vuelvan a los niveles previos al estallido de la guerra, por los daños sufridos por la infraestructura energética de la región. “La atención seguirá en los acontecimientos en Ormuz, si efectivamente el tráfico se reanuda y los flujos de crudo se van normalizando, permitiendo nuevas desescaladas en los precios. De momento, hoy celebración y alivio”, dijeron los analistas de Bankinter. Señalaron que, ante el cambio de escenario geopolítico, “las expectativas de recortes de tasas en EEUU vuelven a la escena: de una probabilidad de prácticamente 0 a descontar un recorte de -25pb en 2026”.

Por el lado de los mercados agrícolas, los futuros del trigo de Chicago caían casi un 3% el miércoles, mientras que el maíz perdía alrededor de un 1% después de conocerse el alto el fuego entre EEUU e Irán.

El mercado del trigo se enfrentaba a una presión adicional debido a la mejora de las condiciones meteorológicas en EEUU y a las expectativas de un aumento de la producción rusa.

“La situación geopolítica ha estado afectando a los precios del trigo durante el último mes aproximadamente, y las subidas también se han visto impulsadas por las condiciones meteorológicas en EEUU”, dijo Dennis Voznesenski, analista de Commonwealth Bank. “La caída de los precios de hoy parece bastante repentina y es consecuencia del anuncio del alto el fuego”, agregó.

Con información de Reuters

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