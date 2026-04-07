La recaudación fiscal cayó 7,5% en el primer trimestre y anticipan más presión para las cuentas públicas

La caída en la recaudación afectó principalmente a los tributos vinculados al comercio exterior y la Seguridad Social

La recaudación impositiva en el primer trimestre de 2026 registró una caída de 7,5% con respecto al mismo período del año pasado en términos reales, es decir, descontado el efecto de la inflación. El dato “consolida un flojo arranque del año en esta materia”, según un reporte de Outlier que al mismo tiempo advierte acerca de las presiones que recaerán sobre la recaudación en los próximos meses. El informe de la consultora destaca que la merma en la recaudación se basó en tres impuestos claves para los ingresos públicos: las retenciones (DEX), los aranceles a las importaciones y a la Seguridad Social.

Según el análisis de Outlier, la recaudación tributaria nacional de marzo de 2026 totalizó $16 billones, lo que representó un incremento nominal del 26% respecto del mismo mes de 2025. Sin embargo, la inflación estimada para el mes fue de 2,9%, alcanzando una tasa interanual de 31,9%. De este modo, la recaudación nacional cayó poco menos de 4,5% en términos reales respecto a marzo del año anterior. El documento remarca: “Si bien la caída es en magnitud menor a la vista en enero y febrero, hay que considerar que, en primer lugar, marzo de 2026 tuvo tres días hábiles más que marzo de 2025, y que en segundo lugar marzo de 2025 fue un mes muy flojo en términos de recaudación y actividad económica”.

El acumulado del primer trimestre muestra una caída interanual real de 7,5%. Outlier subraya que “el correspondiente guarismo en términos del PBI nominal estimado para 2026 fue de 4,4%, medio punto debajo del registro comparable de 2025, pero 0,4 pp arriba del de 2024”.

La consultora advierte que “el dato, más que como proxy de actividad, debe interpretarse como un adelanto del desempeño de los ingresos del SPNNF (sector público nacional no financiero) y de la presión que sufrirá el frente fiscal durante dicho mes”. La caída real interanual se concentra en tres tributos que nutren los ingresos del SPNNF: retenciones o Derechos de Exportación (DEX), aranceles a las importaciones y Seguridad Social. Outlier puntualiza: “Estos son Derechos de Exportación, Aranceles a las importaciones y la Seguridad Social”.

En el caso de los Derechos de Exportación, la baja nominal interanual de marzo fue de casi 15% real, lo que dejó el acumulado del primer trimestre un 39% por debajo del mismo período del año anterior en términos reales. El informe explica: “Está claro que la reducción de las alícuotas de DEX de la segunda mitad del año pasado juega un rol, pero, dada la magnitud de la caída y que en sentido contrario operaron la cosecha récord de trigo y la suba de los precios externos, es difícil asignarle a ese factor la mayor responsabilidad”. A este factor se suma el adelantamiento de ventas a fines de septiembre de 2025, cuando se buscó sumar reservas mediante una ventana de eliminación transitoria de los DEX.

Los aranceles a la importación también evidenciaron una baja real interanual del 12% en marzo, dejando el primer trimestre casi 15% por debajo del mismo tramo de 2025. En este tributo “hay menores alícuotas y menos importaciones”. El informe sostiene: “El punto de comparación de marzo fue menos exigente”.

En cuanto a la Seguridad Social, el descenso interanual fue de poco más de 2,5% real en marzo. El acumulado del primer trimestre de 2026 cerró 4% abajo respecto al mismo período de 2025. Entre los factores identificados figura el retroceso de los salarios reales en el sector formal durante el segundo semestre de 2025 y el inicio de 2026, junto con la actualización de los tramos y deducciones del impuesto a los ingresos personales.

El desempeño del IVA resultó heterogéneo. La recaudación de IVA total en marzo bajó 2,7% real interanual, con una caída más marcada en el IVA DGA (aduanero), que retrocedió 9,7% real interanual, mientras que el IVA DGI permaneció prácticamente estable (0,5% interanual). El acumulado del primer trimestre del IVA total mostró una caída interanual cercana al 10%, atribuida principalmente al comportamiento del IVA DGA. El informe señala: “En este último caso jugaron a favor los tres días hábiles más y el punto de comparación menos exigente, marzo de 2025”.

El impuesto al cheque registró en marzo un alza interanual de casi 5% tras dos bajas mensuales consecutivas. El acumulado trimestral, sin embargo, terminó 1,3% abajo en términos reales respecto del mismo período de 2025.

Outlier profundiza en la dinámica trimestral ajustada estacionalmente. “Si lo que se observa son los acumulados trimestrales de la serie con ajuste estacional, el dato es que el primer trimestre consolidó buena parte de la caída que habíamos visto durante el segundo semestre de 2025”, señala el reporte. El primer trimestre mostró un alza de 0,3% trimestral frente a una caída de 1,1% en el cuarto trimestre de 2025, aunque los dos trimestres previos también registraron retrocesos significativos.

El informe advierte que parte de la baja en los Derechos de Exportación podría revertirse con la nueva cosecha, ya que “esto es la parte relacionada con ventas adelantadas para aprovechar ventanas transitorias, no aquella que se debe a menores alícuotas”.