Jornada financiera: las bolsas operaron dispares, a la espera de una prórroga del ultimátum de Trump a Irán

Los agentes de mercado, muy pendientes de los acontecimientos en Oriente Medio.

Las bolsas internacionales operaron este martes de “menor a mayor” y tras un recorrido muy negativo con el arranque de los negocios, los indicadores de Wall Street se recuperaron hasta un cierre neutro, mientras que el precio del petróleo norteamericano pasó de una fuerte suba a cerrar en baja, a pesar de de la intimación efectuada por el presidente de los EEUU, Donald Trump, al régimen iraní para que se libere la circulación de buques por el estratégico Estrecho de Ormuz esta misma noche.

Trump exigió al gobierno de Teherán que permita la navegación antes de las 20:00 horas de Washington (21 horas de la Argentina, y las 0 horas GMT del miércoles) y amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán antes de las 4:00 GMT del miércoles (la una de la mañana en Argentina) en caso de incumplimiento. Estas advertencias impactaron en las expectativas del mercado y contribuyeron a la suba de las cotizaciones del crudo.

Los contratos futuros del Brent del Mar del Norte cotizaron con una clara baja de 3%, a USD 106,40 el barril para entrega en junio, y el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos tocó un máximo en cuatro semanas sobre USD 116, para concluir con caída de 1%, a USD 113,30 el barril para entrega en mayo.

El WTI suele cotizar con un descuento respecto al Brent, pero el contexto de tensión llevó a que los contratos de entrega más temprana alcanzaran precios superiores. El contrato de referencia del WTI corresponde a mayo, mientras que el del Brent está fijado para junio, lo que generó una distorsión en los valores habituales del mercado. Según explicó Reuters, este fenómeno reflejó la urgencia por asegurar barriles de entrega inmediata en un escenario de incertidumbre.

Los índices de Wall Street finalizaron mixtos: el S&P 500 y el promedio tecnológico Nasdaq subieron 0,1%, y el Dow Jones de Industriales resignó 0,2%, mientras que el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó 1,1% en pesos, a 2.972.629 puntos.

Las acciones norteamericanas rebotaron sobre el final de la operatoria después de que Pakistán propusiera una prórroga de dos semanas al plazo fijado por Trump, ofreciendo una posible salida a las hostilidades que se intensificaron este martes. Por la mañana, el presidente norteamericano se había mostrado inflexible, al expresar que por Truth Social: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá“.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares en Nueva York se imponían las pérdidas, encabezadas por Bioceres (-6,9%), Cresud y Grupo Galicia (-2,5%).

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operan mixtos, mientras que el riesgo país de JP Morgan -que mide el diferencial de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes- recortó una unidad, para la Argentina, en los 610 puntos básicos.

Mariano Sardáns, CEO de FDI, advirtió que “se está subestimando un escenario de conflicto prolongado de 6 a 12 meses sin resolución clara. Si se mantiene el bloqueo del Estrecho de Ormuz entraríamos en un shock de petróleo estructural que podría generar estanflación global y recesión en 2027″

“Hoy el mercado ve ‘ruido geopolítico’. Podríamos estar frente al riesgo de que sea el catalizador que rompa el ciclo de liquidez fácil que venimos viviendo desde 2023″, agregó Sardáns.

“Con dicho escenario externo de fondo, el cual potencia la aversión al riesgo global, es que los activos domésticos no tienen más remedio que acompañar, a excepción de las acciones energéticas que una vez más intentan amortiguarlo de la mano de un petróleo que sigue elevado”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Los operadores siguen esperando que se despejen a corto plazo los ruidos políticos recientes, y así el foco pueda regresar a la agenda económica, y de reformas, aún cuando las miradas pudieran estar más puestas en los consumidores, pilar en el nivel de respaldo al Gobierno”, acotó el titular del Estudio Ber.

Desde Puente señalaron que “el desarrollo del conflicto bélico en Medio Oriente representa un foco relevante de inestabilidad geopolítica, que añade volatilidad e incertidumbre al haber ocasionado una escalada en los costos energéticos a nivel global. Con este panorama luce adecuado priorizar la selectividad en acciones de calidad y buenos fundamentos financieros. Es importante estar atentos a los mejores puntos de entrada actuales en activos de renta variable de calidad, más aún considerando las correcciones recientes”.

El dólar permaneció estable

Con un monto operado de USD 438,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista restó marginales 50 centavos, a $1.392,50 para la venta.

“Durante el día, el tipo de cambio osciló dentro de un rango acotado, marcando un mínimo intradiario en la zona de $1.392,50 y un máximo de $1.397. La dinámica fue mayormente lateral, con escasa volatilidad. El volumen operado mostró una recuperación respecto de la jornada previa, con un incremento del 14%”, sintetizó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

En lo que va de 2026 el dólar mayorista -la plaza donde interviene el BCRA y se pactan las operaciones de comercio exterior- resta 62,5 pesos o 4,3%, frente a una inflación acumulada en torno al 10 por ciento.

El BCRA fijó la banda superior de su esquema cambiario en los $1.666,30, que dejó al dólar mayorista a 273,80 pesos o 19,7% de ese límite para la libre flotación.

El dólar al público finalizó por tercer día operativo a $1.415 para la venta en el Banco Nación. El billete minorista conserva una baja de 65 pesos o un 4,4% en 2026. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.418,78 para la venta y $1.369,28 para a compra.

El Banco Central compró en el mercado USD 93 millones -el 21,2% de la oferta de contado-, para ampliar a USD 199 millones el saldo positivo en abril.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 194 millones, a USD 44.442 millones, con el aporte del ascenso de 1,1% en la cotización del oro, que integra los activos.

El precio del dólar blue se redujo en cinco pesos o 0,4%, en los $1.395 para la venta. La divisa informal es negociada debajo de los 1.400 pesos por primera vez desde el 10 de septiembre de 2025, cuando cotizó a 1.390 pesos.

En los contratos de dólar futuro el dólar exhibió leves subas en un rango de 0,1% a 0,4%, y la posición más operada, para fin de abril, subió dos pesos y quedó a 1.414 pesos.