Economía

El costo argentino golpea a la industria: casi 5 de cada 10 insumos cuestan más que en Brasil, Chile y Paraguay

La brecha con los países de la región se mantiene y en algunos casos se amplía. Un informe privado advierte que la competitividad local sigue condicionada por distorsiones estructurales

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un análisis de Fundación Mediterránea relevó que casi el 60% de los insumos industriales es más caro en el mercado local que en Brasil, Chile y Paraguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un contexto en el que la competitividad es uno de los principales desafíos para la producción industrial, un análisis de la Fundación Mediterránea relevó que en el 44% de las comparaciones de precios los insumos resultan más baratos en el exterior que en la Argentina. El estudio, que abarcó cerca de 80 relevamientos entre el país y mercados de referencia como Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, muestra así una desventaja relevante en costos, aunque no generalizada al conjunto de los insumos.

El informe revela que Paraguay mantuvo una posición destacada en el ranking regional de costos, con el 57% de los insumos más baratos respecto de la Argentina. En tanto, Brasil -principal socio comercial del país- amplió su competitividad, incrementando de 47% a 59% la proporción de insumos con precios más bajos que en el mercado argentino.

Chile, por su parte, también amplió la diferencia —del 57% al 64%— a pesar de la suba de precios en dólares en su economía. En tanto, Estados Unidos y Uruguay permanecen como las economías más caras de la muestra: solo el 24% y el 20% de los insumos, respectivamente, resultaron más económicos que en la Argentina.

La paridad de costos entre los países analizados muestra cambios frente a 2025, cuando Paraguay había alcanzado hasta un 73% de insumos más baratos y ahora redujo esa ventaja al 57%. Paralelamente, Brasil y Chile consolidaron su perfil competitivo, lo que demuestra que las diferencias de precios no solamente se mantienen, sino que además pueden profundizarse pese a movimientos de precios y a la desaceleración inflacionaria en Argentina.

Comparación por productos

Según la Fundación Mediterránea, la metodología abarcó comparaciones específicas para cada sector: industria manufacturera, construcción, alimentos, servicios generales y tecnología. Este enfoque reveló que los desajustes de precios impactan transversalmente en casi toda la economía.

Por ejemplo, la electricidad solo es más barata en uno de los países comparados (Paraguay), mientras que en el caucho —insumo esencial para la fabricación local— la Argentina figura como el más caro frente a los países vecinos. Asimismo, se detectó que mientras el azúcar se posiciona entre los pocos productos alimentarios con ventaja de precio local -la Argentina se autoabastece y hasta exporta el producto-, la harina ya supera el valor en la mayoría de los mercados relevados, como resultado de incrementos nominales recientes.

Dentro del sector servicios, el informe señala que los salarios de programadores son más bajos en cuatro de los cinco países analizados, lo que refleja tensiones en la competitividad del sector tecnológico. Según el relevamiento, un sueldo promedio en la Argentina ronda los USD 2.190 mensuales, frente a más de USD 8.300 en Estados Unidos. En Chile y Brasil se ubican en torno a los USD 1.900, mientras que Paraguay presenta el valor más bajo, con unos USD 918 mensuales.

La Argentina tiene el segundo valor más competitivo de la región en energía eléctrica para la industria
La Argentina tiene el segundo valor más competitivo de la región en energía eléctrica para la industria

En cuanto al costo del servicio de internet, Uruguay (USD 45,6) y Estados Unidos (USD 72,9) presentaron costos aún más elevados que Argentina (USD 24,8). Por el contrario, Chile (USD 24) y Brasil (USD 20,4) presentan valores inferiores al resto de la región.

En el caso de la energía eléctrica para la industria, la Argentina tiene el segundo valor más competitivo de la región. Se ubica luego de Paraguay (USD40 por megavatio hora), con un valor promedio de USD 94 por MWh. Le siguen Uruguay (USD 124), Brasil (USD 131), Estados Unidos (148) y Chile (161).

Según el estudio, el 44% de los insumos industriales, de servicios y mano de obra resultaron menos costosos en los países vecinos que en la Argentina, consolidando una “brecha estructural de competitividad que el país no logra revertir”. Esta diferencia, resalta el informe, se acentuó especialmente en la industria, la construcción y la tecnología.

Las distorsiones acumuladas

En comparación con el segundo semestre de 2025, cuando casi el 80% de los insumos registró subas en pesos, la situación muestra una leve mejora: actualmente, el 56% de los insumos aumentó su precio en moneda local y el 31% bajó. Al analizar los precios en dólares, la mitad de los insumos subió y el 44% bajó, lo que refleja el impacto de los movimientos del tipo de cambio, según el informe.

El informe subraya que las diferencias de costos en Argentina no responden a un único factor, sino a “la combinación de distorsiones y dinámicas diversas en cada segmento de la economía”. Este mosaico de factores cruzados prolonga la desigualdad de precios y desafía la capacidad de la producción local para avanzar hacia estándares de competitividad alineados con la región.

La política cambiaria surge como elemento decisivo en estas comparaciones. La Fundación Mediterránea sostiene que la evolución futura del tipo de cambio y de los precios relativos será determinante para saber si la brecha de costos se reduce o se amplía aún más frente a Brasil, Chile y Paraguay. Mientras tanto, la presión de la competencia regional se mantiene intensa sobre los sectores más expuestos.

“La inflación en Argentina continúa presente en la dinámica de precios de insumos, aunque haya disminuido respecto de años previos, y ejerce un efecto persistente que mantiene afectada la competitividad en algunos componentes de costos. En el resto de los países también hay reajustes de precios relativos y la política cambiaria juega”, finaliza el informe.

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