El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto de litio en Catamarca por USD 251 millones

El proyecto busca aumentar la capacidad productiva de carbonato de litio en la operación Fénix

El Gobierno oficializó este lunes el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Minera del Altiplano, la cual hará una inversión de USD 251 millones para desarrollar la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.

La autorización quedó plasmada en la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía. El proyecto busca aumentar la capacidad productiva de carbonato de litio en la operación Fénix, que ya se encuentra en funcionamiento. La meta es elevar la producción anual de 28.500 a 38.000 toneladas.

La iniciativa implica la construcción de una nueva Planta de Adsorción Selectiva y una nueva Planta de Carbonato, la perforación de pozos de salmuera adicionales, la instalación de estanques, tuberías, servicios públicos y la construcción de edificios auxiliares para apoyar la operación y administración de la nueva producción de carbonato de litio.

La meta es elevar la producción anual de 28.500 a 38.000 toneladas de litio. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

También, incluye la construcción de una nueva Planta Compresora de Gas Natural en la localidad de Olacapato, departamento de Los Andes, provincia de Salta, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos “La Puna” y “Fénix”, instalaciones asociadas directamente al abastecimiento y transporte de gas natural para la nueva producción del proyecto “Expansión Fase 1B”.

El plazo de construcción está previsto entre julio de 2024 y noviembre de 2026, con el inicio de las operaciones programado para julio de este año.

La empresa destinará USD 92,6 millones durante los primeros dos años a partir de la notificación de la aprobación de su adhesión al régimen y del plan de inversión. Este monto se invertirá en su totalidad durante el primer año, superando así el mínimo requerido del 40 por ciento.

Además, la resolución indica que “el 60% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales”.

La empresa destinará USD 92,6 millones durante los primeros dos años a partir de la notificación de la aprobación de su adhesión al régimen y del plan de inversión. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Vale mencionar que la semana pasada el Ejecutivo probó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. La iniciativa cuenta con una inversión de USD 530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.

“Generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

El resto de los proyectos aprobados en el RIGI son:

YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo.

YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.

Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.

Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.

Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.

Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.

Diablillos: es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de USD 760 millones en Salta y Catamarca.

Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.

PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.

Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.

Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.

Veladero: corresponde a la ampliación de la mina de oro ubicada en San Juan con una inversión de más de USD 380 millones.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, anunció durante el foro CERAWeek que podrían incorporarse al RIGI entre 15 y 20 iniciativas adicionales antes de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece 30 años de estabilidad regulatoria y fiscal”, indicó.