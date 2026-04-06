Economía

El Gobierno aprobó el ingreso al RIGI de un proyecto de litio en Catamarca por USD 251 millones

La iniciativa pertenece a la firma Minera del Altiplano y busca aumentar la producción anual a casi 40.000 toneladas de litio

Guardar
El proyecto busca aumentar la capacidad productiva de carbonato de litio en la operación Fénix
El proyecto busca aumentar la capacidad productiva de carbonato de litio en la operación Fénix

El Gobierno oficializó este lunes el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de la empresa Minera del Altiplano, la cual hará una inversión de USD 251 millones para desarrollar la explotación de litio en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.

La autorización quedó plasmada en la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía. El proyecto busca aumentar la capacidad productiva de carbonato de litio en la operación Fénix, que ya se encuentra en funcionamiento. La meta es elevar la producción anual de 28.500 a 38.000 toneladas.

La iniciativa implica la construcción de una nueva Planta de Adsorción Selectiva y una nueva Planta de Carbonato, la perforación de pozos de salmuera adicionales, la instalación de estanques, tuberías, servicios públicos y la construcción de edificios auxiliares para apoyar la operación y administración de la nueva producción de carbonato de litio.

La meta es elevar la producción anual de 28.500 a 38.000 toneladas de litio. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
La meta es elevar la producción anual de 28.500 a 38.000 toneladas de litio. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

También, incluye la construcción de una nueva Planta Compresora de Gas Natural en la localidad de Olacapato, departamento de Los Andes, provincia de Salta, que permitirá ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos “La Puna” y “Fénix”, instalaciones asociadas directamente al abastecimiento y transporte de gas natural para la nueva producción del proyecto “Expansión Fase 1B”.

El plazo de construcción está previsto entre julio de 2024 y noviembre de 2026, con el inicio de las operaciones programado para julio de este año.

La empresa destinará USD 92,6 millones durante los primeros dos años a partir de la notificación de la aprobación de su adhesión al régimen y del plan de inversión. Este monto se invertirá en su totalidad durante el primer año, superando así el mínimo requerido del 40 por ciento.

Además, la resolución indica que “el 60% de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales”.

La empresa destinará USD 92,6 millones durante los primeros dos años a partir de la notificación de la aprobación de su adhesión al régimen y del plan de inversión. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo
La empresa destinará USD 92,6 millones durante los primeros dos años a partir de la notificación de la aprobación de su adhesión al régimen y del plan de inversión. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Vale mencionar que la semana pasada el Ejecutivo probó la ampliación del proyecto de litio Fénix, de Rio Tinto, ubicado en el Salar del Hombre Muerto. La iniciativa cuenta con una inversión de USD 530 millones y posibilitará la incorporación de 9.500 toneladas anuales de capacidad adicional de producción.

“Generará 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación, entre empleos directos e indirectos. Además, aportará USD 165 millones de exportaciones por año, consolidando el crecimiento del litio argentino”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial de X.

El resto de los proyectos aprobados en el RIGI son:

  • YPF junto a Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell: el plan Vaca Muerta Sur prevé inversiones iniciales de USD 2.486 millones, con potencial para llegar a USD 3.000 millones. Se instalará infraestructura en Neuquén y Río Negro para aumentar la exportación de petróleo.
  • YPF: avanza en Mendoza con “El Quemado”, un parque solar que demandará una inversión de USD 211 millones. La obra se desarrollará en dos fases. La primera, sumará 200 MW de capacidad y la segunda, otros 105 MW.
  • Southern Energy (Pan American Energy y Golar LNG): instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. El desembolso estimado alcanza los USD 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a USD 6.878 millones a lo largo de 20 años de operación.
  • Rio Tinto: planea invertir USD 2.724 millones para ampliar el proyecto Rincón de Litio en Salta, con la meta de alcanzar una capacidad de 60.000 toneladas anuales para baterías, incluyendo la construcción de una nueva planta.
  • Sidersa: construirá una planta siderúrgica en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de USD 296 millones. Tendrá capacidad para 360.000 toneladas anuales de aceros largos y utilizará tecnología sostenible para la producción de acero “verde”. Se prevé la creación de más de 300 empleos directos y 4.000 indirectos.
  • Minera Galán Lithium: llevará adelante el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca, con un desembolso de USD 217 millones enfocado en la producción de cloruro de litio de alta pureza. Se estima que para 2029 las exportaciones alcanzarán los USD 180 millones anuales.
  • Diablillos: es una nueva mina de oro y plata que requerirá una inversión de USD 760 millones en Salta y Catamarca.
  • Los Azules: la empresa McEwen Cooper lidera el desarrollo del proyecto minero Los Azules en San Juan, destinado a la exploración y explotación de cobre, con una inversión proyectada de USD 2.672 millones.
  • PCR y Acindar: invertirán USD 255 millones en un nuevo parque eólico en Olavarría, Buenos Aires.
  • Timbúes: en Santa Fe, se construirá un puerto multipropósito gracias a una inversión de USD 277 millones. Allí se almacenarán fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
  • Gualcamayo: busca extender la vida útil de una mina en San Juan que se acerca al agotamiento de sus recursos. El plan contempla una inversión de USD 665 millones y la generación de aproximadamente 1.700 empleos directos.
  • Veladero: corresponde a la ampliación de la mina de oro ubicada en San Juan con una inversión de más de USD 380 millones.

Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, anunció durante el foro CERAWeek que podrían incorporarse al RIGI entre 15 y 20 iniciativas adicionales antes de julio de 2027. “Probablemente la característica que los inversores más valoran es que ofrece 30 años de estabilidad regulatoria y fiscal”, indicó.

Temas Relacionados

litioRIGIinversionesMinera del Altiplanoúltimas noticiasCatamarca

Últimas Noticias

Lecciones de la apertura australiana y las 4 razones por las que la Argentina no puede crecer tan rápido como post 2001

La herencia de 15 años de cepos, la mayor presión de los impuestos distorsivos y la baja capacidad instalada industrial son diferencias clave respecto de la recuperación tras la explosión del uno-a-uno, según un informe privado

Lecciones de la apertura australiana y las 4 razones por las que la Argentina no puede crecer tan rápido como post 2001

Cómo quedaron los sueldos de choferes de colectivo en abril de 2026

Un reciente aumento salarial impacta en la estructura de ingresos y modifica el valor de los pasajes en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Cómo quedaron los sueldos de choferes de colectivo en abril de 2026

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.415 en el Banco Nación. El blue se paga a $1.405

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 6 de abril

El Banco Nación negó un trato preferencial para los funcionarios públicos que pidieron créditos hipotecarios

La entidad aseguró que los integrantes del Gobierno obtuvieron sus préstamos en las mismas condiciones que los 27.000 clientes que calificaron para la línea “Más hogares con BNA”

El Banco Nación negó un trato preferencial para los funcionarios públicos que pidieron créditos hipotecarios

Qué ingresos extra utilizó Economía para mantener el superávit fiscal a pesar de la caída de la recaudación

Los ingresos tributarios volvieron a caer en marzo. En el primer bimestre del año, el saldo a favor se logró con ayudas transitorias y demoras en la devolución de impuestos, que conspiran contra la recuperación del nivel de actividad

Qué ingresos extra utilizó Economía para mantener el superávit fiscal a pesar de la caída de la recaudación
DEPORTES
Luisina Giovannini volvió a coronarse en Junín, ingresó al Top 200 y sueña con los Grand Slams

Luisina Giovannini volvió a coronarse en Junín, ingresó al Top 200 y sueña con los Grand Slams

La impactante presentación con la que el hijo de Arnold Schwarzenegger logró un nuevo título en una competencia de fisicoculturismo

La historia de Tomás Galván: de ser cedido a préstamo cuatro veces a ganarse un lugar en River

La divertida secuencia entre Coudet y una figura de River para que se haga amonestar: “Lo voy a matar”

Escándalo en Brasil con una estrella del Flamengo que jugará el Mundial: salidas nocturnas y actos de indisciplina en la concentración

TELESHOW
El divertido video de Luisana Lopilato que se volvió viral y enterneció a todos: “No están preparados para lo que viene”

El divertido video de Luisana Lopilato que se volvió viral y enterneció a todos: “No están preparados para lo que viene”

El inesperado reencuentro entre Solcito y Piñón Fijo: sellaron su reconciliación con un tema juntos

Coca Calabró compartió un domingo especial con sus hijas Iliana y Marina a un mes de su internación: las imágenes

Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron una cena romántica que terminó en una fuerte discusión y llanto

Ian Lucas y Sofía Gonet cada vez más cerca después de MasterChef: la foto que encendió rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay prorroga la firma por la planta de hidrógeno verde en Paysandú: cuál es el “cuello de botella”

Uruguay prorroga la firma por la planta de hidrógeno verde en Paysandú: cuál es el “cuello de botella”

La crisis y la caída de los gobiernos paradictatoriales en las Américas

Irvine Welsh: “Sin rebeldes que critiquen a la sociedad, no hay historias que escribir”

Mediadores impulsan un alto el fuego de 45 días mientras Trump afina el plan de bombardeos para el martes

Panamá libera más de 340 mil tortugas marinas en 2025 y activa plan nacional para reforzar su conservación en ambos océanos