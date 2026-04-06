Economía

ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 4

La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el cronograma oficial de pagos, detallando fechas y montos para jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones

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El calendario de pagos ANSES para abril establece fechas diferenciadas según la terminación del DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Quienes tienen el DNI terminado en cuatro podrán consultar aquí las fechas exactas para el cobro de cada prestación, así como los montos actualizados tras el ajuste del 2,9% vinculado a la inflación de febrero, de acuerdo con lo dispuesto en las resoluciones oficiales del Gobierno nacional.

Los titulares de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pensiones No Contributivas, Asignaciones de Pago Único y Prestación por Desempleo percibirán sus haberes en distintas fechas de abril, según la terminación de su DNI.

A continuación, se detallan las fechas y los montos para cada beneficio, según el calendario oficial de ANSES.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en cuatro cobrarán el 16 de abril de 2026. En este mes, el monto mínimo garantizado se elevó a $380.319,31, mientras que el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional permite que el total a cobrar alcance $450.319,31. El incremento corresponde a la actualización del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que registró una variación del 2,9 % en febrero.

La fecha de cobro y el recibo de haberes pueden consultarse en el portal oficial Mi ANSES. El calendario de pagos mantiene el esquema habitual por terminación de DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo y tienen DNI terminado en cuatro, el pago se realizará el 28 de abril de 2026. El haber máximo para este período se fijó en $2.559.188,80, de acuerdo con la Resolución 79/2026 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La base imponible mínima para el cálculo de aportes y contribuciones es de $128.091,45 y la máxima de $4.162.912,57. Estos parámetros fueron actualizados conforme a la normativa vigente y pueden verificarse en los recibos de haberes disponibles en el sistema Mi ANSES.

anses y jubilados
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, con DNI finalizado en cuatro, cobrarán el 16 de abril (ANSES)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en cuatro cobrarán el 16 de abril de 2026. El monto actualizado para la AUH, tras el incremento del 2,9 %, es de $136.666 por hijo. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo, el valor se ajusta según el rango de ingresos y la zona geográfica, con un monto general de $68.341 para el primer rango.

Estos pagos se efectúan de acuerdo con el cronograma anunciado por ANSES y pueden consultarse en el portal Mi ANSES. La acreditación se realiza en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en cuatro recibirán el pago el 16 de abril de 2026.

La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria informada, y los detalles pueden verificarse en el recibo de haberes disponible en el sistema Mi ANSES.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en cuatro perciben el beneficio el 16 de abril de 2026. El monto se ajusta de acuerdo con el rango salarial y la zona, con un valor base de $26.279 para el primer tramo.

Ambas prestaciones se rigen por el mismo calendario de pagos y pueden consultarse en el sistema Mi ANSES.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para quienes tienen DNI terminado en cuatro se abonarán el 14 de abril de 2026. El monto mensual de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $304.255,45, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) es de $173.978,72.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle y la fecha de cobro en el portal oficial de ANSES.

anses
Las Pensiones No Contributivas, incluida la PUAM y la PBU, para DNI finalizado en 4, serán abonadas el 14 de abril de 2026, según el cronograma oficial (ANSES)

Asignaciones de Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento se pagan entre el 13 de abril y el 12 de mayo de 2026 para todos los DNI, sin distinción por terminación. Los montos varían según el tipo de evento: $79.660 por nacimiento, $476.268 por adopción y $119.275 por matrimonio.

La información sobre estas asignaciones y los requisitos puede consultarse en el portal Mi ANSES.

Prestación por Desempleo

Los beneficiarios del Plan 1 de la Prestación por Desempleo con DNI terminado en cuatro cobrarán el 24 de abril de 2026. Para este mes, el monto mínimo es de $62.712 y el máximo de $357.800, según la escala vigente.

La consulta del recibo y la acreditación se realiza a través del sistema Mi ANSES, donde también pueden gestionarse los trámites relacionados con la prestación.

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