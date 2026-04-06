ANSES: cuándo cobro en abril 2026 si mi DNI termina en 3

El cronograma de pagos de ANSES para abril mantiene la acreditación automática de haberes según la terminación del DNI en todo el país

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de abril para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, con un aumento del 2,9% en todos los haberes. Según informaron desde el organismo, el cronograma mantiene la modalidad de acreditación en función de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), mecanismo que continúa en todo el país para garantizar el orden en la distribución de fondos.

De acuerdo con lo comunicado por ANSES, la actualización de montos responde a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, lo que permite que jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales reflejen el impacto de la inflación mensual. Las resoluciones 74/2026 y 79/2026, publicadas en el Boletín Oficial, establecen los nuevos valores para el mes, incluyendo el bono extraordinario para quienes perciben el haber mínimo.

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y poseen DNI terminado en 3 cobran el lunes 15 de abril - NA

Quiénes cobran hoy, 15 de abril, si el DNI termina en 3

Jubilaciones y Pensiones que no superan el haber mínimo: $380.319,31 + bono ($450.319,31)

Los titulares de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo con DNI terminado en 3 cobrarán el lunes 15 de abril. El haber mínimo garantizado para abril es de $380.319,31 y, sumando el bono extraordinario, el monto total asciende a $450.319,31.

Jubilaciones y Pensiones que superan el haber mínimo: hasta $2.559.188,80

Quienes superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 o 3 cobrarán el lunes 27 de abril. El monto máximo para jubilaciones y pensiones en este segmento es de $2.559.188,80.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo / AUH por discapacidad: $445.003

Las personas con Asignación Universal por Hijo (AUH) y DNI terminado en 3 recibirán el pago el lunes 15 de abril. El monto actualizado es de $136.666 por hijo. Para quienes perciben AUH por discapacidad, el valor sube a $445.003 por hijo.

Asignación Familiar por Hijo: $68.341 por hijo / Hijo con discapacidad: $222.511

La Asignación Familiar por Hijo, para el primer rango de ingresos, corresponde a $68.341 por hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto es de $222.511. El pago para DNI terminado en 3 se realiza el lunes 15 de abril.

Asignación por Embarazo: $136.666

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 3 acceden a su pago el lunes 15 de abril. El monto para abril es de $136.666.

Asignación por Prenatal: desde $68.341

La Asignación por Prenatal para DNI terminados en 2 y 3 se abona el lunes 15 de abril. Para el primer rango de ingresos, el monto es de $68.341 y varía de acuerdo a la escala salarial.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 3 acceden a su pago también el 15 de abril

Asignación por Maternidad: monto según salario

La Asignación por Maternidad se paga entre el 14 de abril y el 12 de mayo, independientemente de la terminación del documento. El monto de esta prestación corresponde al salario de la trabajadora, conforme a la ley vigente.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): montos según tipo de prestación

Las Asignaciones de Pago Único pueden cobrarse entre el 13 de abril y el 12 de mayo, sin importar la terminación del DNI. Los montos varían según la prestación (matrimonio, nacimiento o adopción) y se actualizan cada mes por movilidad.

Pensiones No Contributivas (PNC): PUAM $304.255,45 / PBU $173.978,72

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 2 y 3 cobran el lunes 13 de abril. Para abril, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $304.255,45 y la Prestación Básica Universal (PBU) asciende a $173.978,72.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: montos según tipo de asignación

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pueden cobrar entre el 10 de abril y el 12 de mayo. Los montos corresponden a los valores actualizados por movilidad para cada asignación familiar.

Prestación por Desempleo: monto según aportes y antigüedad

La Prestación por Desempleo para titulares con DNI terminado en 2 y 3 se acredita el miércoles 23 de abril. El monto y la duración dependen de los aportes realizados y del tiempo trabajado, con el ajuste del 2,9% correspondiente a abril.

La jubilación mínima en abril 2026 queda en $380.319,31 y con el bono extraordinario alcanza los $450.319,31 según ANSES

De cuánto son las jubilaciones en abril 2026

ANSES dispuso a partir de abril un incremento del 2,9% en todas las jubilaciones y pensiones, conforme a la variación del IPC de febrero. Según la información oficial, la jubilación mínima se ubica en $380.319,31 y, sumado el bono extraordinario confirmado por el Gobierno nacional, el monto final asciende a $450.319,31.

El haber máximo garantizado del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) alcanza los $2.559.188,80. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el valor se fijó en $304.255,45, mientras que la Prestación Básica Universal (PBU) sube a $173.978,72. Además, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se establece en $128.091,45 y la máxima en $4.162.912,57, informaron desde ANSES.

El organismo asegura que todos los montos actualizados se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales para acceder al incremento o al bono extraordinario.

La Asignación Universal por Hijo se establece en $136.666 y la AUH por discapacidad asciende a $445.003 desde abril con el nuevo ajuste

De cuánto son las asignaciones en abril 2026

Las asignaciones familiares y universales también reflejan el aumento del 2,9% desde abril. ANSES detalló que la Asignación Universal por Hijo (AUH) queda fijada en $136.666 por cada hijo, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $445.003.

La Asignación Familiar por Hijo, para el primer rango de ingresos, se ubica en $68.341 por cada hijo. En el caso de hijos con discapacidad, el monto alcanza los $222.511 para el mismo rango. Todas estas prestaciones se acreditan automáticamente según el calendario y pueden consultarse en el sitio oficial o la aplicación móvil.

El cronograma de pagos de ANSES para abril mantiene la misma estructura de meses previos, con fechas escalonadas según la terminación del DNI. Además, otras prestaciones como la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento y adopción) tienen fechas diferenciadas, pero con el mismo ajuste por inflación.