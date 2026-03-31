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El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

El cierre parcial del estrecho de Ormuz y las amenazas de nuevos ataques a instalaciones energéticas en Irán generaron temores de desabastecimiento en los mercados internacionales

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El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente
El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

El barril de petróleo Brent, referencia en el mercado europeo, cerró marzo en 118,35 dólares tras registrar un aumento mensual del 63%. El fuerte incremento fue impulsado por el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de crudo global.

Durante marzo, el Brent para entrega en mayo subió casi un 5% en la última jornada, consolidando una escalada histórica que llevó el precio a niveles no vistos desde 2022.

La guerra iniciada el 28 de febrero intensificó la incertidumbre sobre el suministro mundial, alimentando temores de desabastecimiento por la persistente inestabilidad militar en la región. Aunque el precio sigue por debajo del récord absoluto de 2008, la subida mensual es la más pronunciada desde la introducción de los contratos de futuros en el Intercontinental Exchange (ICE) en 1988.

El cierre parcial del estrecho de Ormuz agravó la tensión en el mercado. Este paso marítimo es responsable del tránsito de casi una quinta parte del petróleo mundial. Las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre nuevos ataques a instalaciones energéticas en Irán si no se alcanza un acuerdo y se reabre la vía marítima, reforzaron la presión alcista.

El fuerte incremento en el precio del petróleo fue impulsado por el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz
El fuerte incremento en el precio del petróleo fue impulsado por el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz

Si los países quieren petróleo, que vayan y lo tomen ellos mismos”, dijo Trump, dejando claro que no habrá intervención inmediata para restaurar la circulación en el estrecho.

El Brent alcanzó un pico intradía de 119,5 dólares, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cerró el mes en 101,38 dólares, un 51% más caro que a comienzos de marzo.

La volatilidad actual recuerda a los episodios de los años 70 y 80, cuando los precios del petróleo, fijados entonces por la OPEP, respondían a crisis geopolíticas como la guerra de Yom Kipur o la revolución iraní. Sin embargo, el mercado actual opera bajo un sistema de cotización en bolsa de futuros, lo que ha amplificado la reacción ante la tensión militar y los bloqueos de rutas estratégicas.

El impacto de la guerra sobrepasó el mercado petrolero. El gas natural también experimentó una subida significativa, con un avance de más del 64% en marzo, marcando la mayor alza mensual desde noviembre de 2022, cuando la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia alteraron el equilibrio energético en Europa.

El cierre parcial del estrecho de Ormuz agravó la tensión en el mercado. Este paso marítimo es responsable del tránsito de casi una quinta parte del petróleo mundial (REUTERS/Stringer/Archivo)
El cierre parcial del estrecho de Ormuz agravó la tensión en el mercado. Este paso marítimo es responsable del tránsito de casi una quinta parte del petróleo mundial (REUTERS/Stringer/Archivo)

A pesar del aumento mensual, el gas en el mercado TTF de Países Bajos retrocedió un 8% en la última sesión, situándose en 50,3 euros por megavatio hora.

Las principales bolsas europeas cerraron la jornada con ganancias moderadas: París subió un 0,57%, Frankfurt un 0,52%, Londres un 0,48%, Milán un 1,11% y Madrid un 0,47%. Sin embargo, el índice parisino acumuló la mayor caída mensual desde 2020, con una pérdida cercana al 9% en marzo, reflejando la cautela de los inversores ante la escalada militar.

Analistas advierten que, si la tensión en Oriente Medio se prolonga y el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, el Brent podría acercarse a los máximos de 2008, cuando la cotización rozó los 150 dólares por barril tras la invasión de Irak. El precio del crudo se mantiene como un termómetro inmediato de la inestabilidad geopolítica y cualquier movimiento diplomático o militar es seguido de cerca por los mercados globales.

Antes del conflicto, el Brent cotizaba en torno a 60 dólares. La guerra y el bloqueo duplicaron el precio en pocas semanas, complicando a los países importadores y elevando el riesgo de inflación global.

(Con información de EFE y AFP)

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