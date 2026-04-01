Mercados inestables: las acciones argentinas quedaron bien posicionadas tras un primer trimestre turbulento

Las acciones de YPF se dispararon 30% en marzo debido al encarecimiento del petróleo crudo.

Pasó un primer trimestre del año con varias materias aprobadas para la Argentina en el plano financiero, un resultado promisorio en el marco de las movimientos correctivos en las valuaciones internacionales.

En el mundo la convulsión geopolítica que representó el conflicto en Medio Oriente tuvo enormes repercusiones financieras. El petróleo regresó a niveles históricamente elevados por encima de USD 100 el barril, exacerbó los temores por una estanflación global y disipó el optimismo que había impulsado a Wall Street a niveles récord en el inicio del año.

La Argentina logró capitalizar en parte los efectos de la incertidumbre, con ganancias de 30,6% mensual para el ADR de YPF, y de 30,7% para Vista Energy como activos destacados. El S&P Merval quedó próximo a dos barreras psicológicas que en los últimos meses parecieron ser una resistencia, pero podrían ser un nuevo piso: los 3 millones de puntos en pesos y los 2.000 puntos en dólares.

El Dow Jones de Industriales cedió 4,2% en el primer trimestre; el S&P 500, un 4,8%, y el panel tecnológico Nasdaq, un 7,1 por ciento. Las “Siete Magníficas”, grandes compañías que habían impulsado a las bolsas mundiales en 2025, se alejaron de su récord, tal como ocurrió con Meta (-16% trimestral), Microsoft (-24,9%) Tesla (-19,3%), Nvidia (-11,5%) o Apple (-10,1%).

En cuanto al petróleo, la variedad Brent que llegó a operar sobre USD 118 el barril por primera vez desde junio de 2022, para finalizar a USD 104, con un alza acumulada de 82% desde el final de 2025.

En ese contexto frágil, el panel de acciones líderes S&P Merval redondeó en marzo un alza de 13,5% en pesos y de 12% en dólares “contado con liqui”, para reducir las pérdidas de 2026 a solo un 1,8 por ciento.

“Mientras Wall Street continúa en zona de corrección en medio de la tensión geopolítica y la suba del petróleo, los activos locales muestran un mejor desempeño impulsados por el fallo favorable vinculado a YPF y la fortaleza del sector energético”, señalaron los expertos de IOL Inversiones.

Suba de hasta 12% para los ADR

Las acciones estadounidenses registran un sólido repunte este martes después de que, según informes, el presidente Donald Trump comunicara a funcionarios de su administración que estaría dispuesto a poner fin a la guerra en Irán sin una reapertura total del estrecho de Ormuz.

Los principales indicadores de las Bolsas de Nueva York ascendieron entre 2,9% y 3,8% y contribuyeron a dar sustento a un alza de 4,6% para el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 2.997.780 puntos.

El impresionante rebote accionario se acentuó pasada la media rueda, cuando el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, indicó que el régimen podría estar dispuesto a negociar para poner fin a la guerra que devastó el mercado energético mundial.

Fueron los títulos bancarios los que “picaron en punta”, en relevo de las acciones ligadas al sector petrolero, que sufrieron la volatilidad. Por su atraso relativo, encabezaron Banco Francés (+12,2%), Banco Supervielle (+11,7%), Banco Macro (+10,5%) y Grupo Galicia (+8,6%). Se sumó Central Puerto (+8,9%).

La cotización del petróleo Brent del Mar del Norte se disparó 5% por la mañana, para superar los USD 118 para los contratos con entrega en mayo -máximos desde junio de 2022-. Esta tendencia impulsó a los ADR de YPF, que llegó a negociarse a USD 48,96, su cotización más alta desde los USD 52,18 intradiario del 14 de marzo de 2011, unos 15 años atrás.

La reversión del crudo, que en la variedad Brent cayó al cierre 2,4%, a USD 103,91 el barril, redujo la suba de YPF a un escaso 0,2%, a 46,22 dólares.

Los bonos soberanos en dólares de la Argentina -Bonares y Globales- recuperaron un 1% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan cedió 17 unidades para la Argentina, en los 617 puntos básicos.

Bajó el dólar, cedieron las reservas

Este martes se dio un incremento importante en el monto operado en el segmento de contado, que alcanzó los USD 485,9 millones, unos USD 80 millones o 20% más que el lunes, un ritmo de operaciones que anticipa un volumen creciente de cara al segundo trimestre del año, cuando se concentra el superávit comercial por las exportaciones del agro.

En ese aspecto, la amplia oferta habilitó una caída de 16 pesos o 1,1% del dólar mayorista, a $1.382, para cerrar un mes de marzo con baja de 15 pesos o 1,1 por ciento. En el primer trimestre del año el tipo de cambio oficial se redujo en 73 pesos o un 5%, que contrastó con una inflación acumulada que se aproximó al 10 por ciento.

“La divisa inició la rueda en $1.396, levemente por debajo del cierre anterior, y desde el comienzo -a diferencia de la fuerte demanda observada en la jornada previa por parte de empresas- se mostró claramente más ofrecida”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “Según comentarios de las mesas, esta dinámica respondió a un importante volumen de exportadores tomando deuda en dólares y vendiendo en el mercado. Si bien el tipo de cambio encontró cierto equilibrio inicial en la zona de $1.390, la oferta constante y el retiro progresivo de la demanda generaron una presión bajista sostenida”, añadió.

El Banco Central fijó para la fecha un límite superior de su régimen de bandas cambiarias en los $1.655,22, lo que dejó al dólar mayorista a 273,22 pesos o 19,8% de esa previsión.

El precio del dólar al público descontó en su totalidad la suba del lunes: restó 15 pesos o 1,1%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. De este modo, el billete minorista completó el mes de marzo con una caída de 15 pesos, mientras que en el balance del primer trimestre de 2026 experimentó una baja de 75 pesos o 5,1 por ciento

Por otra parte, el dólar blue cedió 15 pesos o 1,1%, a $1.410 para la venta. Así, el billete negociado en la reducida plaza marginal retrocedió 15 pesos en marzo, y 120 pesos o 7,8% en el primer trimestre del año.

El Banco Central compró este martes USD 140 millones en el mercado de cambios, el 28,5% de la oferta de contado, para completar un período de 58 ruedas operativas seguidas con saldo a favor por su intervención cambiaria.

El BCRA registró en marzo con una absorción de USD 1.671 millones, el mes con mejor saldo desde febrero de 2025 (USD 1.948 millones).

En el primer trimestre las compras alcanzaron además un total de USD 4.386 millones. La presente se trató de la segunda serie histórica para un primer trimestre del año, detrás de los USD 8.512 millones del período enero-marzo de 2024.

Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 1.291 millones en el día, a USD 42.091 millones (mínimo de 2026), básicamente por movimientos técnicos de divisas que los bancos retiran de cuentas del BCRA con el cierre del ejercicio mensual -y por lo tanto dejan de contabilizarse como reservas- y que van a reintegrarse a los activos en el inicio del nuevo mes, entre el miércoles 1 y el lunes 6 de abril, según indicaron a Infobae fuentes de la entidad.

Las reservas brutas cayeron USD 3.475 millones en marzo (-7,6%), mientras que crecieron en USD 924 millones (+2,2%) en el balance trimestral, desde los USD 41.167 millones del cierre de 2025.