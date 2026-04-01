Fuerte apoyo empresario al proyecto de la Corte Suprema para transparentar la selección de jueces

El proyecto de la Corte Suprema busca establecer un proceso más transparente y objetivo para la selección de jueces nacionales

El proyecto impulsado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para transparentar la selección de jueces nacionales recibió un fuerte respaldo público de las principales entidades empresarias del país. El Grupo de los Seis (G6), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacaron la importancia de reglas claras y procesos abiertos en la designación de magistrados y reclamaron un sistema judicial que garantice previsibilidad, transparencia y confianza.

Integrado por Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), el G6 consideró que la iniciativa del tribunal máximo del país “introduce mejoras relevantes, como la menor ponderación de las entrevistas personales, la implementación de concursos anticipados y las mayores garantías de transparencia y anonimato en las evaluaciones, todo lo cual contribuye a un sistema más equitativo y previsible”.

“Un Poder Judicial independiente, eficiente y basado en el mérito es una condición esencial para la seguridad jurídica, la inversión y el desarrollo económico. En este sentido, el G6 insta al Consejo de la Magistratura, en el marco de sus funciones y atribuciones, a aprobar con celeridad el reglamento propuesto, lo que constituiría un paso concreto hacia el fortalecimiento institucional del país”, sumaron.

El Grupo de los Seis respaldó la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia.

La postura de ACDE se centró en la recuperación de la institucionalidad del ámbito judicial. En su documento, la entidad manifestó: “Queremos animar a los miembros de los tres poderes de nuestra República a que prontamente restauren la situación del Poder Judicial, que ha sufrido la descomposición institucional durante muchas décadas”.

Además, la entidad remarcó la necesidad de que los candidatos a magistrados sean “independientes, imparciales, prudentes e íntegros”, agregando que “el valor irrenunciable de la justicia garantiza el correcto funcionamiento de la vida pública, y si eso no ocurre, la injusticia impacta con fuerza en los más pobres, ya que alimenta la desigualdad”. La organización incluyó una invocación: “Rezamos confiados para que los jueces sigan el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad, y para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad y amor a nuestro país”.

Por su parte, IDEA respaldó de manera explícita el nuevo esquema que propuso la Corte Suprema para los concursos de selección de jueces. “IDEA expresa su apoyo al proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir vacantes de jueces”, sostuvo la entidad.

El documento especificó que el nuevo reglamento constituye “un gran avance, ya que incluye normas que tienden a brindar transparencia y disminuir la discrecionalidad”. IDEA argumentó que la iniciativa surge como respuesta a la demanda social por la gran cantidad de vacantes en los juzgados y la opacidad de los concursos públicos. El texto consideró que la medida representa “una sana y oportuna reacción de la Corte para mejorar el marco institucional de la Argentina, condición necesaria para promover la inversión y el desarrollo sostenible del país”.

ACDE, IDEA y AmCham Argentina reclamaron ética y reglas claras en la administración de justicia (Christian Heit)

La posición de IDEA también incluyó un llamado a que el Consejo de la Magistratura avance en los mismos criterios de transparencia, y propuso que la selección de magistrados cuente con mecanismos objetivos y procedimientos públicos. La entidad afirmó: “La transparencia en el proceso de selección, así como la idoneidad de quienes acceden a los cargos, resultan fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones”. IDEA resaltó la importancia de cumplir los plazos legales para cubrir vacantes y de coordinar acciones entre los poderes del Estado. Además, propuso implementar mecanismos de evaluación y control sobre la labor de los jueces para asegurar un desempeño acorde con la confianza pública y las exigencias del cargo. “Instamos a que se adopten criterios de selección sustentados en la ética, la independencia y la excelencia profesional”, expresó la organización.

AmCham Argentina también manifestó su aval a la propuesta de la Corte Suprema, destacando la relevancia de la independencia judicial para el desarrollo económico y la seguridad jurídica. La cámara señaló: “Desde AmCham Argentina valoramos la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de la Nación al impulsar a través de una Acordada un Proyecto de Reglamento para mejorar el actual proceso de selección de aspirantes que participan en los concursos para cubrir las vacantes de jueces”.

El comunicado remarcó la necesidad de medidas que “promueven mayor transparencia, previsibilidad y menor discrecionalidad, elementos indispensables para el desarrollo sostenible del país y la construcción de un entorno confiable para la inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico”. Según el documento, la propuesta de la Corte Suprema representó “un avance significativo frente a las debilidades que presenta el sistema actual, caracterizado por la opacidad de los Concursos Públicos en el Consejo de la Magistratura y la gran cantidad de vacantes existentes en los Juzgados”.

La declaración de AmCham Argentina subrayó que la certeza jurídica y la imparcialidad en la resolución de conflictos resultan indispensables para la estabilidad institucional y el crecimiento económico. La entidad llamó a cumplir los plazos legales para la cobertura de vacantes, a evaluar periódicamente el desempeño de los magistrados y a fomentar el acceso público a la información sobre los procesos judiciales. Además, promovió la participación de la sociedad civil y del sector privado en instancias de consulta y monitoreo institucional.