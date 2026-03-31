Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 31 de marzo

El dólar al público es ofrecido a $1.410 para la venta en el Banco Nación. El blue cae a $1.415. El Banco Central compró USD 208 millones en el mercado

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13:11 hsHoy

¿A cuánto es vendido el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.420 para la venta en el Banco Nación, un máximo desde el 13 de marzo. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.419,32 para la venta y $1.368,51 para la compra.

13:10 hsHoy

La baja de las tasas y la aceleración de las compras del BCRA impulsaron al dólar: ¿corre riesgo el carry trade?

Los USD 208 millones acumulados ayer fueron para el mercado una indicación por parte del Gobierno sobre la necesidad de ponerle limite a la apreciación cambiaria

Las compras del BCRA y la baja de tasas impulsó al dólar y reduce el atractivo del carry trade. REUTERS/Willy Kurniawan
Las compras del BCRA y la baja de tasas impulsó al dólar y reduce el atractivo del carry trade. REUTERS/Willy Kurniawan

Luego de tocar el piso del año de $1.390 la semana pasada, el dólar minorista ganó algo de impulso entre la rueda del última rueda del viernes y la jornada de ayer. La cotización finalizó a $1.420, mientras que el mayorista cerró al borde de los 1.400 pesos. La compra por USD 208 millones que realizó ayer el Banco Central -el segundo monto más elevado del año- fue decisiva para empezar a darle movimiento a la divisa.

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13:06 hsHoy

El dólar subió por segundo día y se acercó a los $1.400: a cuánto está del techo de la banda cambiaria

El tipo de cambio oficial ganó 1,1% y cerró a $1.398, un máximo desde el 13 de marzo. La divisa al público subió a $1.420 en el Banco Nación

El dólar mayorista se mantiene a un 18% del techo de la banda cambiaria.
El dólar mayorista se mantiene a un 18% del techo de la banda cambiaria.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 405,4 millones, el dólar mayorista subió por segundo día y ganó 15,50 pesos o 1,1% este lunes, a $1.398, su precio más alto desde el 13 de marzo. En el recorrido del mes, el tipo de cambio oficial sube solo un peso, mientras que en el primer trimestre del año conserva una caída de 57 pesos o 3,9 por ciento.

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13:06 hsHoy

El BCRA compró USD 208 millones en el mercado

El Banco Central compró USD 208 millones en el mercado, el 51,3% de la oferta de contado. Las reservas internacionales brutas disminuyeron en USD 331 millones, a USD 43.381 millones, un mínimo desde el 2 de enero.

Fuentes del Banco Central precisaron a Infobae que “las compras oficial de esta rueda fueron las segundas más grandes de 2026, tras los USD 214 millones adquiridos por la entidad el 11 de febrero”.

Añadieron que “las reservas caen por dos motivos fundamentales. Uno es el pagos a organismos internacionales por unos USD 180 millones -principalmente BID, CAF y Club de París- y el otro son los movimientos habituales de fin de mes, eso se llevó algo más de USD 200 millones”, dado que los bancos retiran divisas depositadas en cuentas del BCRA -encajes- en cumplimiento de su posición global en moneda extranjera. Estos dólares regresan a reservas con el inicio del nuevo mes.

13:06 hsHoy

El dólar blue, a 1.425 pesos

Dada la tendencia general del mercado de cambios, el dólar blue gana diez pesos en el día o 0,7%, a $1.425 para la venta. Así, el dólar marginal es comercializado al mismo valor que registraba al cierre de febrero.

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