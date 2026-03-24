Economía

Mercados: la mayor parte de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York suben durante el feriado argentino

Varias compañías nacionales experimentan movimientos en sus papeles en Wall Street mientras la actividad local permanece interrumpida

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El riesgo país avanza levemente
El riesgo país avanza levemente por menor volumen de operaciones con bonos argentinos (Reuters)

El feriado por el Día de la Memoria en Argentina limita las operaciones financieras locales, pero no detiene la negociación de activos argentinos en Nueva York. Este martes, la mayor parte de los ADR de empresas argentinas muestra avances durante la sesión, en una jornada donde los mercados de referencia en Estados Unidos registran variaciones moderadas y la negociación con bonos soberanos argentinos se reduce, lo que repercute en la estabilidad del riesgo país.

La operatoria de los American Depositary Receipts (ADR) permite que las acciones de empresas argentinas sigan cotizando en el exterior, incluso cuando los mercados locales permanecen cerrados. En el arranque de la jornada, YPF se destaca con una suba de 2,52%, al ubicarse en 42,25 dólares. Entre las energéticas, Vista asciende 5,29% hasta 71,44 dólares y TGS avanza 3,06% a 33,97 dólares. Pampa Energía también presenta un incremento, con un alza de 1,41% y un valor de 84,83 dólares. Por su parte, Central Puerto permanece casi sin cambios, con una leve baja de 0,13% y un precio de 15,38 dólares. En tanto, Edenor registra una baja de 1,62%, ubicándose en 28,89 dólares.

Dentro del sector bancario, el comportamiento resulta dispar. Grupo Galicia retrocede 1,25% hasta 44,88 dólares, mientras que Banco Macro sube 0,13% a 70,42 dólares. Banco BBVA Argentina cae 1,54% a 14,03 dólares y Supervielle baja 0,45% a 8,82 dólares. Entre las tecnológicas, Globant desciende 4,02% hasta 43,05 dólares, mientras que Mercado Libre cae 2,50% y cotiza en 1.624,42 dólares.

El desempeño de otras compañías argentinas también resulta positivo en varios casos. Loma Negra avanza 1,63% a 10,96 dólares, Irsa suma 3,64% con un valor de 15,08 dólares y Corporación América sube 0,80% a 25,23 dólares. Agrometal muestra un aumento de 3,79% hasta 13,69 dólares, mientras que Tenaris se incrementa en 0,42% y cotiza a 57,35 dólares. Ternium sube 2,11% a 39,13 dólares. La biotecnológica Bioceres presenta una mejora de 7,13%, al alcanzar 0,4175 dólares.

El feriado en Argentina por el Día de la Memoria, que conmemora el golpe de Estado de 1976, implica la suspensión de todas las actividades en el mercado local, tanto para operaciones de acciones como de bonos. Sin embargo, los títulos argentinos continúan negociándose en los mercados internacionales, aunque suelen registrar menor volumen durante los días en que la plaza doméstica permanece cerrada. Esta situación repercute en la dinámica del riesgo país, que en la jornada avanza 5 puntos, o 0,83%, y se sitúa en 603 unidades. La suba resulta acotada, en parte, por la menor cantidad de transacciones con bonos soberanos.

Los mercados de referencia en
Los mercados de referencia en Estados Unidos registran movimientos dispares en la jornada (EFE)

Mientras tanto, los mercados de Estados Unidos experimentan movimientos destacados tras una sesión previa de alzas. El índice Dow Jones sube 0,10%, el S&P 500 baja 0,11% y el Nasdaq cae 0,55%. Durante la jornada, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se recupera y sube 3,89%, superando los 92 dólares por barril, mientras que el Brent se mantiene por encima de 104 dólares. Estos movimientos se producen en un contexto internacional marcado por la persistencia del conflicto en Medio Oriente y la expectativa por la publicación de datos de manufactura en Estados Unidos, así como el cierre de la temporada de balances.

El lunes, los mercados estadounidenses registraron un fuerte repunte luego de que el presidente Donald Trump declaró que existieron conversaciones productivas con Irán para resolver las tensiones recientes. Sin embargo, la reacción del mercado perdió fuerza después de que medios iraníes negaron la existencia de negociaciones directas y se reactivaron las preocupaciones por una posible escalada en la región. Durante el fin de semana previo, Trump advirtió sobre eventuales ataques a la infraestructura energética iraní, mientras que las autoridades iraníes respondieron con amenazas a activos estadounidenses.

En este contexto, la negociación de los ADR argentinos en Nueva York permite que los inversores mantengan exposición a acciones nacionales aun cuando la plaza local no opera. La dispersión de rendimientos entre los diferentes papeles refleja tanto factores propios de cada compañía como el humor general de los mercados internacionales. El volumen de negocios suele ser inferior al habitual durante los feriados locales, lo que puede amplificar la volatilidad de los precios en algunos casos.

El comportamiento del riesgo país también se encuentra influido por la menor actividad que genera el feriado. La variación limitada que exhiben los bonos argentinos durante la jornada responde a la cautela de los inversores internacionales y a la falta de referencia de precios locales. Este índice, que mide el diferencial de tasas entre los bonos argentinos y los títulos del Tesoro estadounidense, sirve como termómetro de la percepción de riesgo sobre la deuda soberana argentina en los mercados internacionales.

Las compañías argentinas que cotizan en Nueva York forman parte de sectores diversos, como energía, bancos, tecnología, agroindustria y servicios. La performance dispar que presentan los papeles bancarios contrasta con el avance de empresas energéticas y del segmento agroindustrial. Los movimientos de precios observados en la sesión reflejan tanto la reacción a noticias internacionales como factores propios de cada sector y compañía.

La jornada ofrece una radiografía del impacto que tienen los feriados locales en la operatoria financiera internacional de activos argentinos. La continuidad de la negociación en el exterior permite que los precios de las acciones y bonos reflejen en tiempo real la evolución de variables globales y regionales, aun cuando el mercado argentino permanece inactivo por motivos conmemorativos.

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