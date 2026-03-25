Crece la oferta de SUV compactos: cuáles son los 12 modelos más baratos del mercado

La llegada de nuevos competidores hizo más popular el precio de los SUV Compactos en el mercado. (Imagen ilustrativa Infobae)

La pelea de fondo será por lograr mayores ventas sin importar tanto lo que ofrece uno y otro a nivel de equipamiento o tecnología. Los SUV del segmento B serán las estrellas del mercado automotor argentino en 2026 y aunque haya diferencias transversales en la propuesta de las marcas, lo que se establecerá es si los usuarios eligen únicamente por precio o por otra condición en cada propuesta.

Los números de los dos primeros meses del año probablemente terminen pesando mucho al momento de definir el resultado del año, especialmente porque enero tuvo un resultado tan bueno que fue el segundo mejor mes de los últimos 7 años. Y uno de los modelos que se presenta entre los favoritos para pelear por el puesto número 1 del ranking cuando llegue diciembre no estaba en el mercado en el primer bimestre, el Toyota Yaris Cross.

En los dos primeros meses, el dominio de las ventas en este segmento tan concurrido fue el Volkswagen Tera, el modelo que la marca alemana lanzó a mediados de 2025 para conquistar esa porción de compradores que eligieron el SUV compacto como el tipo de vehículo para adoptar. Sumó 3.500 unidades entre enero y febrero, por delante del Chevrolet Tracker con 3.000 y el Peugeot 2008 con 2.785 unidades.

En marzo, con dos semanas parciales de ventas y el Toyota Yaris Cross ya en las concesionarias, el resultado mostró cambios esperables. Tracker sumaba 488 autos patentados, Yaris Cross 477, VW Tera 318 y Peugeot 2008 estaba cuarto con 217 unidades. A fin de marzo sabremos cómo le fue al Toyota en su primer mes cara a cara con sus rivales, que en todos los casos tienen como fortaleza un precio menor, mientras el producto japonés tiene la hibridación como diferencial sobre ellos.

Los 12 SUV más baratos del mercado

Citroën Basalt, el SUV compacto más barato del mercado argentino

1. Citroën Basalt: $32.090.000

Es el modelo más accesible de este competitivo segmento desde su lanzamiento a comienzos de 2025 en Argentina. Tiene 4 versiones, dos con motor aspirado 1.6 litros y dos con el turbo 1.0 de tres cilindros conocido como T200. Viene importado desde Brasil y es también el SUV-Coupé más accesible.

Nissan Kick Play, es el modelo que despide al icónico B-SUV de Nissan. La renovación se completará en abril con la llegada de su heredero, el Kait

2. Nissan Kicks Play: $35.647.800

El Kicks Play está recorriendo su última etapa en el mercado, ya que el mes próximo llegará su sucesor, el Nissan Kait, que comparte la plataforma y heredará su lugar ante el “crecimiento” del Kicks con su nueva generación lanzada a fin de año pasado, y que si bien se mantiene como un B-SUV, técnicamente podría ser de segmento C.

Volkswagen Tera, el nuevo jugador de la marca alemana en el segmento B de los SUV, con pretensiones de terminar el año como el más vendido del mercado

3. Volkswagen Tera: $36.755.250

Es el auto que Volkswagen creó para competir en precio con los SUV-B más baratos, tanto en Brasil como Argentina. Se vende en 4 versiones, la de acceso con el motor aspirado 1.6 y las siguientes tres con el motor turbo de 1.0 litros de 3 cilindros. La gama tiene la primera versión con caja manual y las restantes con caja automática.

Fiat Pulse, el más accesible SUV de la marca en Argentina y Brasil, tiene una versión deportiva Abarth con un motor turbo de 1.3 litros

4. Fiat Pulse: $36.860.000

Aunque muchos lo catalogan como un B-Hatch y no un B-SUV, técnicamente la marca lo comercializa en esta última categoría y es, por lo tanto, el SUV más barato de Fiat por delante del Fastback. Pulse viene también de Brasil y se vende en 6 versiones, de la cuales dos tienen el motor 1.3 aspirado, 2 tiene el turbo 1.0 y las dos finales, las denominadas Abarth, están motorizadas por el turbo 1.3 litros conocido como T270.

Renault Kardian. La entrada a la gama de SUV que se complementará con Boreal y Koleos en el relazamiento de la marca

5. Renault Kardian: $36.860.000

El Kardian es el nuevo SUV-B que Renault presentó a fines de 2023 en Brasil para relanzar la marca en Latinoamérica. Tiene 5 versiones con dos distintas motorizaciones. Las primeras son impulsadas por el 1.6 litros de 4 cilindros, y las tres más elevadas de equipamiento con el Turbo TCe 1.0 litros de 3 cilindros. Las primeras tienen caja manual y las tres restantes caja automática de doble embrague.

Citroën Aircross, el único con capacidad para una tercer fila de asientos en el ranking

6. Citroën Aircross: $36.900.000

Aunque está distanciado en precio respecto del Basalt, el Aircross lo justifica por su capacidad interior, que lo hace parecer un verdadero SUV-B más allá de su mayor despeje del piso. El Aircross se vende en 5 versiones con la entrada de gama impulsada por el motor 1.3 aspirado y las siguientes cuatro con turbo 1.0 3 cilindros. Además, la versión más alta tiene capacidad interior para 7 pasajeros, única en la categoría.

Chevrolet Tracker, el SUV compacto argentino más barato y más vendido del mercado

7. Chevrolet Tracker: $39.159.900

Está más alta en precio respecto a muchos de sus competidores porque toda la gama tiene caja automática, lo que incrementa su precio. Tracker es el SUV más barato que se fabrica en Argentina con 4 versiones, todas con el motor turbo 1.2 litros y caja de variador continuo.

Honda WR-V, se lanzó en enero en Argentina y complementa al HR-V

8. Honda WR-V: $41.190.000

Recientemente presentado en Argentina, el Honda WR-V llega al mercado para ofrecer otra variable de uso del HR-V, también brasileño, que está en la franja de precios inmediata superior. El WR-V tiene solo una versión por el momento en el mercado argentino, impulsada por el motor 1.5 naftero de 4 cilindros y 212 CV de potencia, asociado a una caja de velocidades automática tipo CVT.

Toyota Yaris Cross, el nuevo jugador del segmento que empezó a venderse este mes

9. Toyota Yaris Cross: $41.464.000

Es la gran novedad del mercado por el impacto que tiene la entrada de Toyota con un producto brasileño en el segmento de los SUV compactos. Su presentación estaba prevista para noviembre de 2025, pero la destrucción de la planta de motores de Brasil en septiembre retrasó toda la producción. Entró al mercado argentino este mes con 5 versiones, dos de las cuales tienen propulsión híbrida como gran diferencia respecto a los competidores.

Renault Duster, es la única opción de tracción integral del ranking de los 12 modelos más accesibles

10. Renault Duster: $42.230.000

Este B-SUV se fabrica en Colombia y todavía sigue vigente en la propuesta del segmento ya que en sus versiones cuenta con una de tracción integral que ningún otro fabricante tiene en esta franja de precios. El Duster se vende en tres opciones, la más económica con motor 1.6 aspirado y caja manual, y las dos restantes con el conocido y eficiente 1.3 litros turbo y caja automática o manual de 6 marchas para la versión 4x4.

VW Nivus, el SUV-B que se distingue por su perfil tipo crossover

11. Volkswagen Nivus: $43.554.600

El Nivus es el otro B-SUV de Volkswagen de precio competitivo y cualidades distintivas, ya que hereda el formato de carrocería crossover que lo hace diferente a la mayoría de los modelos de la categoría. El Nivus es brasileño y se vende en 5 versiones, con la entrada de gama propulsada por el motor 1.6 aspirado y caja manual, y las restantes con el turbo 1.0 litros 3 cilindros y caja automática.

Peugeot 2008, el otro B-SUV de fabricación nacional

12. Peugeot 2008: $44.740.000

Es el otro SUV-B que se fabrica en Argentina. El 2008 fue lanzado a mediados de 2024 al mercado con una carrocería algo más grande de la que ofrecen la mayoría de sus competidores, lo que eleva su precio levemente sobre estos. Se vende en 3 versiones, todas con el motor turbo T200 de Stellantis, que es el 1.0 litros de 3 cilindros, y tiene en el tope de gama la versión GT con cualidades deportivas.