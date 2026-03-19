Suba de la nafta: qué autos necesitan combustible premium y cuánto se puede ahorrar cargando súper

Ante el aumento del petróleo, los combustibles subieron de precio en todo el mundo. Hoy un tanque de nafta Premium de un auto común ya supera los $100.000. Foto: Marketdata

Con la suba del precio internacional del petróleo y el consecuente aumento del valor del litro de combustible en las estaciones de servicio argentinas, regresó la preocupación de los usuarios por el costo de llenar un tanque.

Como se sabe, en el mercado local existen cuatro tipos de combustible con sus respectivas calidades. Está la nafta convencional, también llamada gasolina, y el diésel. En ambos casos hay una especificación mínima de octanaje y una de un nivel superior. Para simplificarlo, está la nafta Súper (95 octanos) y la nafta Premium (98 octanos) por un lado, y el gasoil común y el premium también.

Con las pick-up modernas no hay muchas alternativas, ya que por la exigencia de menor contenido de azufre, con los motores turbo actuales, es casi obligatorio cargar diésel premium y no el diésel común, que sí se puede utilizar en motores sin gasoleros sin turbo.

Sin embargo, con los autos comunes, los nafteros de marcas generalistas como puede ser un Fiat Cronos, un Peugeot 208, Chevrolet Onix, Renault Kwid, Toyota Yaris o VW Polo, es decir vehículos con motor aspirado o turbo convencionales, es posible usar nafta Súper sin poner en riesgo la mecánica.

Estación de servicio YPF en Argentina muestra los nuevos precios de la nafta, reflejando el reciente aumento que impacta a los consumidores del país. (Maximiliano Luna)

El costo de un tanque lleno

En este tipo de vehículos, con tanques de combustible de 48 a 50 litros de capacidad, llenar el depósito en la Ciudad de Buenos Aires cuesta cerca de $88.000, mientras que cargarle Premium lleva ese precio hasta los $98.000. En provincia de Buenos Aires, donde el combustible es más caro históricamente, dependiendo del municipio o la zona, el mismo tanque de Súper cuesta cerca de $90.000 y el de combustible de alto octanaje en muchos casos ya supera los $100.000.

En cualquier caso, la diferencia está cerca del 10% en el costo de ambos tanques completos. Dos años atrás, la diferencia de precio era mucho mayor y 4 tanques de Premium equivalían a 5 tanques de Súper. Las petroleras ajustaron esa diferencia y hoy es necesario cargar 9 tanques del combustible más caro para que el mismo dinero alcance para 10 tanques de la nafta de 95 octanos. Es un dato que sirve para ponderar el beneficio y el ahorro de uno u otro combustible.

“Si pudiéramos confiar en que la calidad del combustible es la misma de la especificación original de cada petrolera, en la mayoría de los autos convencionales se debería poder cargar nafta Súper sin ningún problema y los motores no tendrían inconvenientes, ni de desempeño ni de problemas mecánicos. Pero a veces la práctica está lejos de la teoría, lamentablemente”, explicó experto de la industria automotriz y consultor de terminales automotrices Luis Toso a Infobae.

Según el especialista, las naftas Premium tienen un aditivado que puede estar más relacionado con la limpieza y el mantenimiento del sistema de alimentación del vehículo, que por rendimiento o cumplimiento de especificación.

“Hay que tener la precaución de respetar la indicación del fabricante del vehículo, pero en general, tanto los motores aspirados como los turbo, aunque trabajan con una mayor compresión, recomiendan combustible 95 octanos, con lo cual cargando Súper no tiene que haber problemas”, detalló.

Los estándares de calidad de los combustibles argentinos son cada vez más altos por una demanda natural de la propia evolución técnica de los motores modernos. Y la relación de compresión es precisamente el principal factor que genera esa necesidad de mayor octanaje.

“Un motor V8 del año 75 trabajaba con una compresión de 8:1, y hoy tenemos todos los motores por encima de 10 o 10:1. Los aspirados están en esos valores, pueden llegar a 11:1, y los turbo están en el rango de 11 a 13:1 de compresión”, explicó Toso.

El manual de cada modelo tiene una especificación de combustible recomendada. La mayoría de los autos convencionales recomiendan 95 octanos. Con Súper alcanza (Maximiliano Luna)

Recomendaciones del fabricante

“Lo que hacemos siempre en los departamentos técnicos de las automotrices es respetar lo que menciona el manual del usuario. El 95% de los vehículos que están hoy en el mercado local de nafteros, sugieren simplemente un octanaje mínimo del combustible, que en general es de 94 o 95 octanos hacia arriba. Entonces, una nafta súper de buena calidad, es decir que se venda en estaciones que la almacenen en tanques en buen estado, es suficiente para que el motor tenga un rendimiento óptimo sin ningún tipo de riesgo”, aseguró el especialista.

Pero el estándar de calidad del combustible a veces no se mantiene inalterable en todo el proceso de distribución y almacenamiento. En muchos casos, la diferencia la hacen las estaciones de servicio, por lo que la primera recomendación es tratar de cargar regularmente en estaciones de confianza, tanto sea por tener una calidad histórica de combustibles sin problemas, como por ser instalaciones nuevas o renovadas en los últimos años.

“Normalmente, los tanques más limpios y nuevos son los que se usan para almacenar el combustible de mejor calidad. Entonces, dependiendo de las estaciones de servicio también puede haber una peor calidad del combustible Súper. Por eso para quienes salen de viaje, es importante quizás tratar de parar en estaciones nuevas si se quiere cargar Súper, pero si no está esa opción, en ese caso quizás conviene cargar Premium ante la duda de una posible mala calidad de las instalaciones donde se carga”, recomendó.

Sin embargo, ante esta problemática, existe el temor de cargar nafta Súper y poner en riesgo la vida útil de componentes vitales del motor o el sistema de combustible.

“Para estar más tranquilos, se puede cargar perfectamente Súper dos o tres veces y alternar con un tanque de Premium para limpiar. No es bueno cargar Súper y agregarle un aditivo para reemplazar las cualidades de la nafta Premium sin estar seguros qué tipo de aditivo es. Además, los aditivos muchas veces levantan la suciedad residual del fondo de los tanques y las envían al sistema de inyección, lo que puede causar daños o mal funcionamiento. Un auto en garantía, de hecho, podría tener daños que el fabricante no reconozca si se detecta presencia de un aditivo no recomendado”, aclaró Toso.

Finalmente, otro consejo del especialista tiene que ver con el uso y mantenimiento del auto, que también puede impactar en un buen funcionamiento del motor y menores riesgos mecánicos.

“Siempre se debería usar el auto con al menos la mitad de la capacidad del tanque completa, no dejar que baje de ese nivel. Mucha gente carga combustible cuando ya no queda nada o entra en reserva, y ese es un error muy común, porque la bomba de nafta chupa el fondo y ahí están los residuos de combustible”, concluyó.