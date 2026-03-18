Boom del “oro verde”: cómo es y quiénes invierten en el proyecto que busca que el país sea un polo productivo del pistacho

Pistachos (Freepik)

El pistacho emergió como un producto de impacto global, reconocido por su vínculo con la gastronomía, sus aportes a la salud y su potencial como oportunidad de inversión. En Argentina, el cultivo avanzó y se posiciona entre los productos estratégicos para responder al crecimiento de la demanda internacional y generar retornos económicos competitivos para quienes apuestan por este sector.

En ese contexto de crecimiento para el rubro, en el proyecto agrícola de 100 hectáreas productivas, “La Memita”, impulsado por AgroFides en San Juan, surge un perfil inversor que rompe con los esquemas tradicionales del sector agropecuario. La compañía identificó un fenómeno creciente: la tierra como activo de largo plazo despierta interés más allá del campo, atrayendo a personas y capitales de perfiles diversos.

Según datos de la firma, quienes participan en la iniciativa provienen de siete provincias argentinas y de cuatro países distintos. La mayor concentración se da en residentes de CABA, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Juan, aunque también se suman argentinos radicados en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y Europa, junto a inversores sudafricanos.

De acuerdo con Juan Ignacio Ponelli, fundador y CEO de la empresa, se observa “un cambio en el perfil del inversor agropecuario. Hoy participan profesionales, ejecutivos, empresarios tecnológicos argentinos que viven fuera del país y extranjeros, que buscan diversificar en activos reales y dolarizados”.

Producción de pistachos en San Juan. (Fuente: AgroFides)

El interés por la tierra productiva vuelve a estar en el centro de las estrategias de inversión de quienes buscan alternativas vinculadas a la economía real. AgroFides plantea que los proyectos agrícolas de largo plazo, como la producción de pistacho, combinan activo físico, producción y potencial exportador, diferenciándose de los instrumentos financieros tradicionales. En este sentido, el pistacho representa un cultivo con demanda global sostenida, oferta limitada y ventajas competitivas para la Argentina, gracias a su capacidad de producción contraestacional.

A juicio de Ponelli, “el campo siempre fue un termómetro de la Argentina productiva. Lo interesante hoy es que personas que nunca habían tenido vínculo con el agro están entendiendo su lógica y buscando participar, no desde la gestión directa sino a través de modelos profesionales y administrados”.

El informe de la empresa revela que el ticket promedio de inversión se ubica en USD 90.000, con participaciones que parten desde USD 30.000, lo que amplía el acceso a perfiles históricamente alejados del sector. La diversidad también se refleja en la edad de los participantes: la mayoría de los inversores tiene entre 40 y 60 años, pero se observa un aumento del interés entre perfiles más jóvenes vinculados a sectores como tecnología, finanzas y servicios profesionales, así como en personas mayores de 60 que buscan diversificar sus carteras.

El pistacho aparece como un cultivo estratégico para las próximas décadas, por su demanda global en aumento, una oferta que no acompaña ese ritmo y las ventajas naturales que posee Argentina para consolidarse como referente del hemisferio sur en la industria.

A lo largo de la última década, el mercado internacional de pistacho evidenció una expansión constante. El consumo global creció a una tasa anual cercana al 6,5%, mientras que la oferta se concentró en Estados Unidos, Irán y Turquía. Esta diferencia entre la oferta disponible y la mayor demanda generó incrementos significativos en los valores internacionales y favoreció la aparición de nuevos productores interesados en abastecer mercados que enfrentan faltantes.

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Pistacho argentino

En el contexto argentino, el pistacho se presenta como una alternativa de inversión atractiva. Diversos proyectos agrícolas emplean esquemas que integran plantación, desarrollo de infraestructura y administración profesional bajo fideicomisos rurales. El desembolso por hectárea ronda los USD 72.000, sumando inversión inicial y mantenimiento anual. A partir del séptimo año, los cultivos comienzan a generar ingresos, con tasas de retorno anuales estimadas entre 14% y 20% en dólares. La longevidad de las plantas, que superan los 50 años de productividad, transforma al pistacho en un activo pensado para el largo plazo.

El crecimiento de este fruto en Argentina se refleja también en la gastronomía. En efecto, se integró de manera progresiva en recetas dulces y saladas, y ganó protagonismo en heladerías, chocolaterías y pastelerías. Ya no se limita a consumidores gourmet, sino que se instaló como una tendencia de consumo en el público general. En Buenos Aires y otras ciudades, es común encontrar helados, bombones y postres que lo incluyen, así como variantes que lo combinan con chocolate y otros frutos secos, ampliando su presencia en el mercado nacional.

En relación a sus características nutricionales, el pistacho contiene elevadas cantidades de proteínas, grasas saludables y minerales, lo que lo posiciona como un alimento funcional. Su aporte a dietas equilibradas y su perfil nutricional reforzaron su valoración entre quienes buscan opciones saludables y la industria alimentaria orientada a ingredientes naturales.

En términos de expansión, la superficie destinada al pistacho en Argentina creció de forma marcada. La provincia de San Juan lidera la producción nacional con unas 6.500 hectáreas, lo que representa cerca del 90% del total, mientras que Mendoza suma aproximadamente 770 hectáreas. Otras provincias, como La Rioja y La Pampa, incorporaron áreas adicionales dedicadas a este cultivo.