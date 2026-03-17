Economía

ANSES: quiénes cobran hoy martes 17 de marzo de 2026

El organismo deposita automáticamente los montos ajustados en las cuentas bancarias de los titulares, sin necesidad de trámites y con acceso a consulta personalizada en la plataforma digital

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La ANSES paga hoy 17
La ANSES paga hoy 17 de marzo a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones con DNI finalizados en 6 (NA)

Una jornada clave para los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca el calendario previsional este martes 17 de marzo de 2026. Miles de argentinos recibirán hoy el pago correspondiente a sus prestaciones, en el contexto del reciente aumento del 2,88% que rige desde principios de mes.

La actualización de haberes impacta directamente en jubilaciones, pensiones y asignaciones, junto a la continuidad del bono extraordinario para los sectores de menores ingresos.

Quiénes cobran hoy, 17 de marzo

El cronograma fijado por la ANSES para marzo de 2026 organiza la acreditación de fondos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular de cada prestación.

Este martes, distintos grupos de beneficiarios están habilitados para cobrar en bancos y cajeros automáticos, sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Jubilados y pensionados con el haber mínimo

En esta jornada, cobran los jubilados y pensionados cuyos DNI terminan en 6. El pago incluye la jubilación mínima actualizada y el bono extraordinario de $70.000. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI finalizado en 6 también reciben hoy el pago correspondiente a marzo.

La Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) alcanzan los $132.814 este mes, según la actualización de ANSES

Asignación por Embarazo (AUE)

Las personas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y tienen DNI terminado en 5 acceden hoy a la acreditación de su prestación. El monto fue ajustado con el aumento de marzo y está sujeto a las mismas condiciones de liquidez automática que el resto de las asignaciones.

Asignación por Prenatal y Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal y Maternidad y poseen DNI terminado en 4 o 5 tienen acreditado el pago desde hoy. El acceso es automático en la cuenta bancaria declarada ante ANSES.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para titulares con DNI terminado en 6 o 7 correspondieron al 12 de marzo, por lo que hoy no hay pagos nuevos para este grupo.

El calendario de ANSES puede consultarse en la plataforma “Mi Anses” y en la aplicación móvil del organismo, con acceso personalizado usando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

La jubilación mínima de marzo de 2026 se estableció en $369.600,88, luego del ajuste por movilidad del 2,88%. Este monto se complementa con el bono extraordinario de $70.000, que sigue vigente. Así, ningún jubilado del sistema contributivo percibe menos de $439.600,88 en este período.

El haber máximo para jubilados y pensionados ascendió a $2.487.063,95. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima, se ubica en $295.680,70, más el bono de $70.000, alcanzando un total de $365.680,70. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez suman $258.720,62, y con el bono llegan a $328.720,62. Las madres de siete hijos, beneficiarias de la PNC, reciben el mismo importe que la jubilación mínima más el bono, totalizando $439.600,88.

Jubilados y pensionados que cobran
Jubilados y pensionados que cobran la mínima reciben $439.600,88 gracias al ajuste de haberes y al bono extraordinario (ANCCOM)

Todos los haberes se acreditan según la terminación del DNI y el monto percibido, conforme a la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también recibieron un incremento del 2,88% en marzo de 2026, según datos de la ANSES. El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) se ubica en $132.814 por menor de edad. De este monto, la ANSES retiene un 20% mensual, que se liquida al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos equivale a $66.414. Para hijos con discapacidad, la AUH alcanza $432.461 y la asignación familiar por hijo con discapacidad llega a $216.240.

Beneficiarios de la Asignación por
Beneficiarios de la Asignación por Prenatal y Maternidad con DNI terminados en 4 y 5 tienen acreditados los montos desde hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Asignaciones de Pago único (matrimonio, nacimiento, adopción) pueden cobrarse entre el 10 de marzo y el 10 de abril, mientras que la Prestación por Desempleo para titulares con DNI finalizados en 4 y 5 se acredita hoy, 16 de marzo, según el calendario oficial de la ANSES.

La entidad recuerda que la consulta sobre fechas y lugares de cobro puede realizarse a través de la plataforma “Mi ANSES” o en la aplicación móvil, accediendo con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Todos los incrementos y bonos se acreditan automáticamente, sin que los beneficiarios necesiten realizar trámites adicionales.

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