CABA eliminó un impuesto que pesaba sobre tarjetas de crédito: qué beneficio genera para los que pagan el mínimo

La exención del Impuesto de Sellos aplica automáticamente sobre los resúmenes financiados en la Ciudad de Buenos Aires (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el anuncio reciente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la estructura de costos para quienes utilizan tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires experimentó una modificación importante. La entidad oficial comunicó la eliminación del Impuesto de Sellos del 1,2% sobre las operaciones de financiamiento de los resúmenes de estos instrumentos, lo que representa un alivio directo para quienes pagan el saldo mínimo y financian el resto.

La medida, aprobada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el respaldo de diversos bloques, refleja un cambio en la política tributaria local. El objetivo central de la decisión fue reducir la carga fiscal sobre los contribuyentes que se encuentran en situación de recurrir al financiamiento de sus consumos a través de tarjetas de crédito. Este segmento de usuarios, que abona solo el saldo mínimo mensual y financia el resto del resumen, veía incrementado su costo total por la presencia de este tributo.

La exención del Impuesto de Sellos se aplica de manera automática. Los usuarios no deben realizar ningún trámite para acceder al beneficio. Según la comunicación oficial, “de esta manera, aquellos contribuyentes que paguen el saldo mínimo y financien el resto del resumen de la tarjeta de crédito ya no deberán abonar este tributo del 1,2%”. Esta frase sintetiza el impacto inmediato de la disposición y marca un punto de inflexión en la modalidad de financiamiento de consumos cotidianos.

El contexto de la decisión está marcado por una situación económica en la que muchas personas recurren a la financiación con tarjeta de crédito o enfrentan mayores dificultades para cumplir con los pagos en tiempo y forma. La eliminación del impuesto genera un escenario donde las financiaciones tendrán un costo menor. Así, el monto total a pagar se reduce, otorgando un margen financiero adicional a los usuarios de este tipo de productos bancarios.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, instrumentó esta medida mediante la AGIP como parte de un paquete más amplio de iniciativas orientadas a otorgar alivio fiscal a los contribuyentes. Entre las acciones adoptadas previamente por la gestión local figura la exención del 100% del Impuesto de Sellos para la compra de una vivienda única y familiar. En ese contexto, se actualizó el valor máximo de la propiedad para acceder a este beneficio, fijándolo en $226.100.000 para el corriente año.

La AGIP instrumentó la eliminación del Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas de crédito, aplicando la exención de forma automática para los contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires

La política de alivio fiscal responde a una realidad donde los gastos fijos mensuales y las exigencias económicas presionan a los hogares porteños. El financiamiento de saldos con tarjeta se convirtió en una herramienta habitual para quienes buscan cumplir con sus obligaciones en un escenario de restricciones de liquidez. Al eliminar el impuesto, la ciudad busca mejorar la capacidad de pago y reducir el endeudamiento asociado a los costos financieros.

A lo largo de la comunicación oficial, la administración porteña remarcó que la exención se otorga en forma automática. No se establecieron requisitos adicionales ni procedimientos de validación para los titulares de tarjetas de crédito alcanzados por la medida. Además, la disposición incluye a todos los resúmenes que correspondan a consumos en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sin distinción entre entidades emisoras ni tipos de tarjetas.

La iniciativa recibió el aval de distintos bloques dentro de la Legislatura porteña, lo que permitió su aprobación y posterior aplicación por parte de la autoridad fiscal local. El respaldo político reflejó el entendimiento transversal sobre la necesidad de aliviar la carga financiera de los contribuyentes en el actual contexto económico.

El Impuesto de Sellos sobre el financiamiento con tarjeta de crédito se implementó como un gravamen adicional para quienes no podían cancelar el total de sus consumos en el mes. Su presencia aumentaba el costo de financiar saldos y podía generar un círculo de endeudamiento creciente para los usuarios más afectados por las dificultades económicas. Al eliminar esta carga, la administración porteña busca frenar ese efecto y otorgar mayor previsibilidad en los gastos financieros de los hogares.

La medida también se inscribe en un marco más amplio de revisión de tributos locales que afectan directamente a la economía familiar. Según la información oficial, la actualización del valor máximo para acceder a la exención en la compra de vivienda única y familiar, actualmente establecida en $226.100.000, responde a la necesidad de adecuar los beneficios a la realidad del mercado inmobiliario porteño.

El conjunto de disposiciones apunta a generar mejores condiciones para el acceso al financiamiento y la vivienda, dos áreas sensibles para la población de la ciudad. La eliminación del impuesto sobre el financiamiento de tarjetas de crédito modifica la ecuación de costos y puede influir en la decisión de pago de quienes habitualmente recurren a esta modalidad.

Mientras tanto, la atención de los usuarios y entidades financieras se centra en la implementación efectiva de la exención. La AGIP confirmó que la medida ya se encuentra vigente y opera de manera automática, sin requerir gestiones adicionales de parte de los beneficiarios. El impacto de la decisión se percibe en la liquidación de los resúmenes de tarjeta emitidos a partir de la fecha de entrada en vigor de la norma.

El mensaje enviado por la administración local a través de estas medidas apunta a aliviar la presión tributaria sobre sectores que presentan dificultades para cumplir con sus compromisos mensuales. La eliminación del impuesto sobre el financiamiento de tarjetas de crédito se suma a otras iniciativas de alivio fiscal que buscan acompañar a los contribuyentes frente a los desafíos económicos actuales. El alcance de la medida y su aplicación automática fueron señalados como elementos clave para agilizar el acceso a los beneficios y mejorar la situación financiera de los usuarios.