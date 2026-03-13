Enrique Szewach: “Si la inflación empieza con 1 este año, firmo un empate”

Enrique Szewach aseguró que resulta improbable que la inflación mensual logre perforar el 1% en lo que resta del año

En línea con lo que opinan varios consultores privados en torno a la evolución de la inflación durante el curso del año, el economista Enrique Szewach aseguró que resulta improbable que la inflación mensual logre perforar el 1% en lo que resta del año.

“Si empieza con uno, firmo un empate”, dijo en declaraciones radiales, en referencia a la posibilidad de que el índice mensual registre una cifra inferior a ese umbral. Hay que recordar que la inflación viene registrando una notable aceleración en los últimos meses, con cifras que llegaron al 2,9% en enero y también en febrero, mes que estacionalmente es bajo en materia de suba de precios. Y para marzo se espera una cifra similar por el impacto del inicio escolar.

Szewach explicó que el proceso de ajuste de tarifas todavía no terminó. Indicó que se heredó un “desastre en materia de precios de los servicios públicos”, lo que significa que existen aumentos postergados que impactan en la dinámica de los precios. Según su visión, el año pasado, durante el proceso electoral, el gobierno anterior decidió congelar o retrasar incrementos en tarifas, generando un efecto que ahora condiciona los datos de inflación.

El economista remarcó que, en otros periodos, la administración nacional consiguió tasas de inflación similares a las actuales, pero lo hizo con el tipo de cambio quieto y las tarifas congeladas. Según Szewach, hoy la situación es diferente porque ya no se cuenta con esos instrumentos de contención. “Tenemos la misma tasa de inflación de Kicillof con los precios mejor puestos”, afirmó, comparando la coyuntura actual con momentos previos en los que la economía presentaba otras herramientas para frenar la suba generalizada de precios.

Límites a la baja en el corto plazo

Szewach señaló que la probabilidad de que la inflación mensual tenga un valor que “empiece con cero” es lejana. Dejó abierta la posibilidad de que, en algún mes puntual, el índice pueda ubicarse en 0,99%, pero sostuvo que ese escenario sería excepcional. Consideró que el proceso de reordenamiento de los precios relativos y el impacto de los ajustes tarifarios pendientes limitan las chances de una baja significativa en el corto plazo.

El economista señaló que los ajustes tarifarios pendientes impactan en la dinámica de los precios

En su análisis, Szewach insistió en el peso que tienen los factores heredados en la evolución de los precios. Mencionó que los incrementos postergados en los servicios públicos durante el año electoral anterior ahora presionan sobre la inflación, y advirtió que esa inercia dificulta el objetivo de una baja abrupta. El economista subrayó que el proceso de actualización de tarifas continúa, y que mientras este proceso siga vigente, será complicado registrar una inflación mensual por debajo del 1%.

También se refirió este viernes al plan del Gobierno y a la inflación el economista Carlos Melconian, quien señaló que el Gobierno enfrenta dificultades para alcanzar el objetivo de una inflación cercana a cero debido a la corrección pendiente de los precios relativos y al estancamiento de la actividad económica. Según su visión, la política económica actual muestra un desequilibrio entre el ajuste fiscal y el crecimiento.

También se refirió hoy a las expectativas oficiales de reducir la inflación fuertemente este año Camilo Tiscornia, quien en Infobae en Vivo consideró que lograr que la inflación llegue a 0 en agosto le parece “un poco ambicioso”.

“Lo importante es que la inflación vuelva a mostrar una tendencia descendente, especialmente la núcleo. El ritmo es muy difícil de precisar, porque Argentina arrastra mucha inflación y hay conductas inflacionarias que no son fáciles de cambiar. Por eso creo que es un proceso lento. Si se llega a cero, sería algo bueno, pero también habría que ver en qué contexto se da”, consideró.