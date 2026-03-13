Economía

ANSES: quiénes cobran hoy viernes 13 de marzo de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social deposita hoy los haberes de jubilados, pensionados y asignaciones que corresponden al aumento del 2,88% y al bono extraordinario

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La ANSES deposita hoy los
La ANSES deposita hoy los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, según el cronograma de pagos de marzo 2026 (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos correspondiente a marzo de 2026, tras la publicación de la resolución 38/2026 en el boletín oficial del Estado argentino. El organismo previsional aplicó un aumento del 2,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, conforme a la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Por su parte, el gobierno nacional también ratificó la continuidad del bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos.

Este viernes 13 de marzo de 2026, ANSES realizará los depósitos a titulares de distintas prestaciones, según la terminación del número de documento y conforme al calendario oficial publicado. Los pagos comprenden jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales, bonos de refuerzo y prestaciones no contributivas, depositados automáticamente en las cuentas bancarias informadas.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de la plataforma ‘Mi ANSES’ o la aplicación móvil.

Quiénes cobran hoy, 13 de marzo

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyo haber mensual no supera el mínimo y cuyo DNI termina en 4 recibirán hoy el depósito correspondiente. Según ANSES, este grupo accede al pago desde el inicio del calendario de marzo, ajustado por el aumento del 2,88% y el bono extraordinario de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI finalizado en 4 perciben hoy el monto actualizado. El calendario para AUH y SUAF está unificado, por lo que ambos grupos siguen el mismo esquema de pagos durante marzo 2026.

Asignación por Embarazo (AUE)

Quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE) y poseen DNI terminado en 3 acceden al pago hoy, conforme a la programación oficial. El monto también fue actualizado por la fórmula de movilidad y se abona directamente en la cuenta bancaria del titular.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las beneficiarias de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 0 y 1 tienen su fecha de cobro asignada para el día de hoy, conforme al calendario de ANSES.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan hoy a quienes tienen DNI terminado en 8 y 9. Este pago corresponde a quienes no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva y se encuentra sujeto al incremento de marzo.

El pago de jubilaciones y
El pago de jubilaciones y pensiones de ANSES este 13 de marzo incluye un aumento del 2,88% y el bono extraordinario de $70.000 (ANSES)

De cuánto son las jubilaciones en marzo 2026

Con el incremento del 2,88% dispuesto por la fórmula de movilidad y el pago del bono extraordinario, la jubilación mínima asciende a $369.600,88. Sumando el bono de $70.000, ningún beneficiario del régimen contributivo percibirá menos de $439.600,88 en marzo. El haber máximo del sistema previsional alcanza los $2.487.063,95, según lo informado por ANSES y publicado en el Boletín Oficial.

Este ajuste mensual responde a la variación del IPC de dos meses previos, mecanismo que busca preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. La acreditación de los fondos se realiza de forma automática, sin necesidad de gestiones adicionales.

De cuánto son las asignaciones en marzo 2026

Las asignaciones familiares y universales también reflejan el aumento del 2,88%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) tienen un valor de $132.814 por cada menor de edad, de los cuales se retiene un 20% que se liquida de forma anual tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos se ubica en $66.414. Para los hijos con discapacidad, los montos se incrementan en línea con la fórmula de movilidad: la AUH para hijos con discapacidad es de $432.461 y la Asignación por hijo con discapacidad asciende a $216.240.

Las Asignaciones de Pago Único —como matrimonio, nacimiento y adopción— y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su esquema de cobro habitual, con pagos entre el 10 de marzo y el 10 de abril para todas las terminaciones de documento.

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