Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% y el riesgo país volvió a subir por la guerra en Irán

El conflicto en Medio Oriente afectó a los mercados internacionales y provocó una caída generalizada de los activos argentinos. En paralelo, el dólar se mantuvo estable y el Banco Central volvió a comprar divisas

La volatilidad global terminó afectando a los activos argentinos, con caídas de hasta 6 por ciento.

La volatilidad internacional, producto del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, impactó de lleno en los activos argentinos, que en la rueda de este jueves no pudieron evitar el golpe. En efecto, tanto las acciones como los bonos cayeron y subió el riesgo país, mientras que el dólar se mantuvo estable y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas.

En el ámbito local, el S&P Merval anotó una baja de 2,7% en pesos hasta las 2.695.423,70 unidades y de 2,8% en dólares para ubicarse en 1.849,61 puntos. Esta dinámica se produjo por la caída de los papeles de Banco Macro (-5,3%), Banco Supervielle (-4,9%), Metrogas (-4,3%), Telecom (-4,3%) y Grupo Galicia (-4,3%), entre otras.

En paralelo, los ADR, certificados de depósito emitidos por bancos estadounidenses que representan acciones de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, cayeron hasta 6,1%, como en el caso de Globant y Banco Macro.

El comportamiento bajista se explica por la guerra en Irán. Los interrogantes en torno a cuánto se prolongará el cierre del estrecho de Ormuz, un estrecho marítimo de apenas 3 kilómetros de ancho por donde se mueve mas del 20% del petróleo y gas mundial. Su virtual clausura pone en jaque al mercado petrolero e hizo que el barril del Brent supere los USD 100 este jueves.

“El crudo volvió a operar al alza en medio de un conflicto que se intensifica en Medio Oriente y tras amenazas del nuevo líder iraní quien mencionó que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta el fin de la guerra, por lo que tanto el equity americano como EM operaron a la baja cerrando en los mínimos del día”, remarcó un informe de Proficio Investment.

En ese contexto de volátil, que se reflejó en la caída de los principales índices bursátiles de Estados Unidos, el riesgo país subió 15 unidades y se ubicó en 567 puntos básicos. Este movimiento del indicador calculado por el banco JP Morgan refleja una baja en las cotizaciones de los bonos soberanos argentinos.

“Bonos argentinos caen 0,4% promedio en el marco de una muy mala rueda a nivel global para emergentes. EMB cae 0,4% mientras que continua subiendo la tasa del tesoro de EEUU a 10 años que cotiza en 4,25% (+2 bps)”, subrayó el analista financiero Javier Giordano.

El índice actúa como referencia para los inversores, ya que indica la probabilidad de incumplimiento de deuda por parte de un país. Se determina a partir de la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos al mismo plazo, considerados libres de riesgo.

Respecto al plano cambiario, se mantuvo la calma. En el Mercado Libre de Cambios (MLC), se negociaron USD 527 millones, una cifra superior a la de jornadas anteriores. El tipo de cambio mayorista finalizó en $1.394,50, lo que representa una baja de $1,50 respecto al cierre del miércoles.

En relación con el esquema cambiario, el BCRA estableció el límite superior de la banda en 1.626,47 pesos. Así, la cotización mayorista se mantiene 16,63% por debajo de ese valor, con un margen de 231,97 pesos antes de que el Central deba intervenir para mantener el tipo de cambio dentro de los parámetros definidos.

El dólar minorista cerró sin variaciones a $1.415, según la información del Banco Nación. Las cotizaciones permanecieron estables en el segmento formal, mientras que los inversores siguieron atentos a señales del contexto internacional, especialmente por la situación en Medio Oriente.

En contraste, el blue aumentó 5 pesos hasta $1.420 en el mercado informal porteño. Por su parte, el MEP subió levemente hasta ubicarse en $1.414,37 y el contado con liquidación (CCL) hizo lo propio a 1.458,89 pesos.

Al mismo tiempo, el Banco Central compró USD 47 millones e hilvanó 47 ruedas cambiarias consecutivas con saldo positivo. De esta manera, la autoridad monetaria ya adquirió USD 3.253 millones en 2026, como parte de la fase 4 del programa monetario para robustecer las reservas internacionales. Esto implica más del 32% de la meta anual fijada. Según estimaciones del titular de la entidad, Santiago Bausili, se podrían sumar entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones a lo largo del año, condicionado a la demanda de dinero y el flujo de divisas en el MLC.

A propósito de las tenencias en moneda extranjera del organismo, experimentaron una leve baja de USD 3 millones y cerraron en 45.768 millones. El ritmo de acumulación se vio afectado por las obligaciones financieras del Tesoro, que recurrió al BCRA para adquirir divisas con el objetivo de afrontar pagos de vencimientos, lo que incidió en el resultado final.

