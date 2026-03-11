ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 9

La ANSES publicó el calendario de pagos de marzo 2026, con fechas diferenciadas para cada prestación según la terminación del DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para marzo de 2026, que establece fechas diferenciadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Las personas cuyo DNI finaliza en 9 podrán consultar día y monto exacto de cobro para cada prestación, contemplando los ajustes por movilidad y los bonos extraordinarios dispuestos por el Gobierno nacional.

Según el cronograma oficial disponible en el portal de ANSES, los pagos para beneficiarios con DNI terminado en 9 se distribuyen en distintas fechas de marzo, dependiendo del tipo de prestación. Los montos incorporan el aumento del 2,88% establecido para este mes y los refuerzos vigentes, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Movilidad Previsional y las resoluciones del organismo previsional.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: fecha y monto para DNI terminado en 9

Quienes perciben jubilaciones o pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y cuyo importe no supera el haber mínimo, recibirán el pago correspondiente a marzo de 2026 el 20 de marzo, según el calendario oficial de ANSES. El haber mínimo actualizado es de $369.600,88 por beneficiario, y se otorga un bono extraordinario de $70.000. De este modo, el monto total a cobrar es $439.600,88.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo se cobra y cuál es el monto

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, el pago de marzo de 2026 se realizará el 30 de marzo si el DNI finaliza en 9, según el calendario difundido por ANSES. El haber máximo para este mes se estableció en $2.487.063,30, cifra que incluye la actualización del 2,88% respecto de febrero. Este segmento también recibe el incremento por movilidad, conforme lo estipula la legislación previsional vigente.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (AFH)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (AFH) con DNI terminado en 9 percibirán sus haberes el 20 de marzo de 2026. El monto de la AUH es de $132.814 por hijo, aunque la ANSES retiene el 20% mensual, por lo que el pago directo a la familia será de $106.251,20. En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio asciende a $432.461 por hijo, con un pago mensual de $345.968,80.

Para la AFH del primer tramo de ingresos del SUAF, el monto es de $66.414 por hijo, y para hijos con discapacidad, de $216.240. Estos valores se actualizan según la movilidad y varían de acuerdo con el rango de ingresos registrado en la base de datos de la ANSES.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 25 de marzo de 2026. El monto mensual es $132.814 por embarazo, con una retención del 20% que deja un pago directo de $106.251,20. Esta asignación se actualiza por el Índice de Precios al Consumidor y se acredita en la cuenta bancaria informada por la beneficiaria.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI terminado en 9 recibirán el pago el 19 de marzo de 2026. El monto de la Asignación por Prenatal, en el primer tramo del SUAF, fue fijado en $66.414. Para la Asignación por Maternidad, el monto corresponde al salario mensual de la trabajadora registrada, monotributista o beneficiaria de la Prestación por Desempleo, y se liquida entre el 10 de marzo y el 10 de abril de 2026.

Pensiones No Contributivas (PNC): pagos y montos para DNI terminado en 9

Las personas que perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y cuyo DNI finaliza en 9 cobrarán el 13 de marzo de 2026. El monto de la PNC por invalidez o vejez es de $328.720,62, mientras que la pensión para madres de siete hijos equivale al haber mínimo más bono, es decir, $439.600,88. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se situó en $365.680,70 para este mes.

Las Asignaciones Familiares de PNC se liquidan dentro del mismo calendario, con un monto de $66.414 por hijo y $216.240 por hijo con discapacidad, según el rango de ingresos informado a la ANSES.

Desempleo Plan 1: cuándo cobro y cuál es el monto

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI finalizado en 9 recibirán el pago el 30 de marzo de 2026. El monto a cobrar varía según el salario promedio previo del trabajador, pero para marzo la ANSES estableció un mínimo de $173.400 y un máximo de $346.800.

Para el Desempleo Plan 2, el pago se realiza entre el 5 y el 12 de marzo para todos los beneficiarios, sin distinción de la terminación del DNI. Los montos son idénticos a los del Plan 1, conforme a los topes vigentes.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción o nacimiento— se abonan sin distinción de terminación de DNI en dos períodos: del 10 de marzo al 10 de abril y del 20 de marzo al 10 de abril de 2026. Los montos informados por la ANSES son: $77.414 por nacimiento, $462.845 por adopción y $115.913 por matrimonio.