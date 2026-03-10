Licitación de deuda clave: el Gobierno mostró el menú y el mercado prevé que cambiará de estrategia

El Tesoro enfrenta vencimientos por 9,639 billones de pesos y apuesta a captar fondos con un menú variado de instrumentos. REUTERS/Irina Dambrauskas

Esta semana, el Tesoro argentino enfrenta vencimientos de deuda pública por $9,6 billones y realizará una nueva licitación. El mercado espera ver si el Gobierno cambia su estrategia o si vuelve a inyectar pesos, como hizo en la licitación anterior. Además, se lanzará la segunda oferta del Bonar 27 ante un cambio en el contexto internacional. El resultado será clave para saber a qué tasa el Gobierno podrá conseguir los dólares necesarios para pagar USD 4.200 millones que vencen en julio.

En el llamado a la licitación, Finanzas ofreció dos instrumentos a tasa fija, una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos con vencimiento el 15 de mayo 2026 (nueva) y otra el 30 de septiembre de 2026 (nueva). Cuatro instrumentos ajustados por CER entre los que hay una Letra del Tesoro Nacional en Pesos ajustada por CER al 15 de mayo de 2026, otra al 30 de septiembre de 2026 (nueva); Bono del Tesoro Nacional en pesos Cero Cupón con Ajuste por CER al 31 de marzo de 2027 y otro al 30 de junio de 2028.

Otros dos a tasa variable, entre los que hay una Letra del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 y un Bono del Tesoro Nacional en Pesos a Tasa TAMAR al 26 de febrero de 2027. Y dos dollar linked al 30 de abril de 2026 y 30 de septiembre de 2026, además del Bonar 2027 (OA 27) que es una reapertura.

El jueves 12, la Secretaría de Energía convocará a inversores institucionales y privados para renovar la LECAP S16M6 y el bono Dual tasa fija-TAMAR TTM26. Ana Albín, de Invertir en Bolsa (IEB), indicó que el monto a cubrir representa un desafío relevante para el flamante secretario de Finanzas, Federico Furiase. La experta recordó además que, en la licitación anterior, el Gobierno optó por no renovar el total de los vencimientos, alcanzando un rollover del 93,3 por ciento. Esta decisión inyectó pesos al mercado y buscó aliviar la presión sobre las tasas de interés, pero eso podría no replicarse en esta oportunidad.

Se trata de la primera licitación desde la llegada de Federico Furiase a la Secretaría de Finanzas.

El volumen de vencimientos y la experiencia reciente explican por qué varios analistas anticipan una posible modificación en la estrategia oficial. Según Albín, “desde esa fecha, la tasa overnight se ubica en la zona de 21% (estaba por encima del 35% en la víspera de la licitación), cerca del piso en el que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) toma los pesos en la rueda REPO en A3 (20%)”. El descenso de las tasas y la mayor liquidez del sistema abren espacio para un menú de instrumentos que, a criterio de especialistas, podría variar en función de la demanda de los inversores.

Para Adrián Yarde Buller, de Facimex Valores, el vencimiento que enfrenta Finanza no es tan significativo, por lo que es probable que el Tesoro se incline por un menú de instrumentos más enfocado en bajar el costo financiero. El economista observó que las tasas reales en el tramo corto de la curva CER se mantuvieron en terreno negativo durante buena parte de la semana pasada, lo que alienta a las autoridades a tentar a los inversores con opciones de cobertura inflacionaria más largas y así extender los plazos de la deuda. “El Tesoro podría aprovechar esta demanda de cobertura inflacionaria para tentar a los inversores con alternativas CER largas que permitan estirar vencimientos”, explicó Yarde Buller.

El comportamiento de los break-evens de inflación también influye en la táctica. “Los break-evens de inflación quedaron algo bajos en el tramo corto de la curva de tasa fija, por lo que es probable que volvamos a tener oferta de Lecap cortas, especialmente considerando que los vencimientos están concentrados en Lecap y Duales”, agregó el analista de Facimex Valores. El diseño del menú de instrumentos, entre alternativas a tasa fija y opciones ajustadas por CER, plantea interrogantes sobre la preferencia de los inversores en un entorno de tasas reales negativas y liquidez holgada.

Por su parte, Christian Buteler remarcó que generalmente, los instrumentos que se licitan en parte son consensuados con el mercado, porque a nadie le sirve salir a ofrecer lo que el mercado no quiere para que la licitación fracase. Y que el verdadero dato de interés no reside en la oferta, sino en cómo fue la adjudicación. “No hay que poner tanto el ojo en qué es lo que se ofrece, sino en lo que se toma, porque es donde se revela el interés del mercado, además de la tasa y el porcentaje de rollover”, sostuvo.

Buteler subrayó que la volatilidad internacional y el alza de tasas en los bonos también condicionan el resultado de la licitación, especialmente en lo que respecta al nuevo bono en dólares. “Va a tener un foco importante ver la licitación en dólares para ver a qué tasa sale. En principio, tendrían que colocar los USD 250 millones sin problema, pero hay que ver la tasa”, destacó.

El Gobierno enfrenta vencimientos por casi 10 billones de pesos. REUTERS/Agustin Marcarian

Cómo va a jugar el dato de inflación

La proximidad de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) introduce un elemento adicional de incertidumbre. La licitación se celebrará el jueves y las ofertas se recibirán hasta las 15 horas, una hora antes de que se conozca el dato oficial de inflación. Albín advirtió que este factor podría incidir en la toma de decisiones de quienes evalúan alternativas de cobertura. “Atentos al menú de instrumentos que puedan dar hoy por la tarde, donde seguramente se concentren entre instrumentos a tasa fija y con ajuste CER, en esta oportunidad esperamos un rollover elevado y no descartamos que supere el 100%, teniendo en cuenta que el sistema cuenta con una liquidez holgada”, enfatizó la analista de IEB.

La evolución de los bonos CER también condiciona la estrategia. De acuerdo a Albín, estos instrumentos “están en negativo o rindiendo 1-2% real en el tramo corto, el tesoro tiene mucho incentivo a licitar dichos instrumentos”. El atractivo de estos bonos radica en la posibilidad de captar fondos a tasas reales bajas o negativas, siempre que la demanda se mantenga activa.

La experiencia reciente, marcada por la decisión de no renovar todo el vencimiento anterior y liberar pesos para calmar la presión sobre tasas, habilitó un cambio de escenario. El descenso de las tasas overnight y la mayor liquidez disponible ofrecen al Tesoro una ventana para elegir entre opciones a tasa fija y alternativas indexadas, en función de la reacción de los inversores institucionales.

La interacción entre la oferta del Tesoro y la demanda del mercado se convertirá en el eje de la licitación. El resultado mostrará si el Gobierno logra sostener el esquema actual o si se ve obligado a ajustar la táctica ante señales de preferencia por plazos más cortos, tasas más elevadas o cobertura en dólares