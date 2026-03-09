Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los bancos por depósitos de $1 millón

La competencia entre entidades impacta en los intereses ofrecidos, con diferencias de hasta $10.000 entre bancos para el mismo monto invertido

Guardar
Las entidades digitales y financieras
Las entidades digitales y financieras encabezan el ranking de tasas, con valores de hasta 33,5% anual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bancos publicaron hoy una nueva actualización de tasas para los plazos fijos en pesos a 30 días, con valores que van del 21% al 33,5% nominal anual y generan diferencias significativas en los rendimientos mensuales para los ahorristas. La competencia entre bancos tradicionales, digitales y financieras especializadas se refleja en la brecha de intereses, que puede superar los $10.000 por cada millón invertido en apenas 30 días. El sistema bancario sigue ajustando sus propuestas para captar fondos y ofrecer alternativas que permitan resguardar los ahorros frente a la inflación.

El Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires informaron hoy una tasa nominal anual de 25%. Si un ahorrista deposita $1.000.000 en cualquiera de estos bancos, recibe $1.020.548 al vencimiento del plazo. El Banco Santander Argentina S.A., el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco BBVA Argentina S.A. mantienen una tasa de 23%, con un resultado de $1.018.630 por cada millón invertido. El Banco Macro S.A. subió su tasa al 27% ($1.022.219), mientras que el Banco Credicoop Cooperativo Limitado y el Banco BBVA Argentina S.A. informaron 22% y 24% respectivamente ($1.018.082 y $1.019.726).

El Banco de la Ciudad de Buenos Aires informó 21%, el mismo valor que el Banco de Formosa S.A., con un resultado de $1.017.260. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. paga 23,5% ($1.019.315). El Banco Comafi Sociedad Anónima ofrece 24% ($1.019.726), mientras que el Banco de Corrientes S.A. y el Banco Masventas S.A. también pagan 24% ($1.019.726).

En el segmento digital y financiero, la competencia se traduce en tasas más elevadas. El Banco Bica S.A. paga 31%, lo que equivale a $1.025.452 por cada millón. El Banco CMF S.A. y el Banco Meridian S.A. lideran con 33,5% ($1.027.427). El Banco VOII S.A. iguala ese resultado ($1.027.427). El Banco del Sol S.A. informa una tasa máxima de 32% ($1.026.301) y el Banco Mariva S.A. y el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. ofrecen 29% ($1.023.973). El Banco Hipotecario S.A. alcanza 28,5% ($1.023.507) en su mejor alternativa. Reba Compañía Financiera S.A. paga 30% ($1.024.822).

El Banco de Comercio S.A., el Banco Dino S.A. y el Banco de Corrientes S.A. informan tasas de 27% ($1.022.219). El Banco Julio Sociedad Anónima ofrece 26,5% ($1.021.592). El Banco del Chubut S.A. y el Banco Comafi Sociedad Anónima informan 26% y 24,5% ($1.021.369 y $1.020.411). BiBank S.A. paga 28% ($1.022.877). El Banco Masventas S.A. ofrece su mejor tasa en 25% ($1.020.548).

El máximo del mercado lo marca hoy la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. con una tasa de 33,5% ($1.027.427). El Banco Provincia de Tierra del Fuego se mantiene en 25% ($1.020.548).

La evolución reciente de tasas muestra que los bancos digitales y las financieras sostienen el liderazgo en la oferta de rendimientos. En las últimas semanas, varias entidades ajustaron sus propuestas al alza, buscando captar depósitos en un contexto de inflación persistente. Las entidades tradicionales, en cambio, mantienen tasas estables o con leves variaciones, lo que amplía la brecha de intereses mensuales entre ambos grupos.

El contexto inflacionario y la
El contexto inflacionario y la política monetaria presionan los ajustes semanales en las tasas bancarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto inflacionario sigue impactando las decisiones de los ahorristas. En 2025, la inflación anual llegó a 31,5% y diciembre cerró con una suba mensual de 2,8%. Sectores como Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 3,1%, y Transporte subió 4%, lo que llevó a los bancos a ajustar su política de tasas para sostener la captación de fondos y no perder competitividad frente a la inflación.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina condiciona la evolución de las tasas, promoviendo competencia y absorción de pesos en el mercado. El simulador de rendimientos para $1.000.000 depositados en cada banco muestra que, mientras en un banco tradicional el total recibido oscila entre $1.017.260 y $1.022.219, en una entidad digital o financiera el monto puede llegar a $1.027.427. Esta diferencia es clave para quienes priorizan el interés mensual en su estrategia de ahorro.

El sistema bancario argentino continúa en un escenario de competencia por captar ahorros, con bancos digitales y financieras a la cabeza en la oferta de tasas. El diferencial de rendimiento mensual entre extremos se amplía y supera los $10.000 para un millón de pesos depositados en 30 días, lo que potencia la necesidad de comparar alternativas antes de invertir.

