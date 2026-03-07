Más cambios en el gobierno: Caputo suma un economista uruguayo al equipo económico

Talvi, en 2021, cuando anunció su retiro de la actividad política, luego de haber sido candidato presidencial, senador y canciller EFE

“Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico. Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina” señaló en un posteo en la red social X el ministro de Economía, Luis Caputo.

Desde el Palacio de Hacienda indicaron que Talvi se suma como asesor. Se trata de un economista uruguayo de marcada vocación política, a la que ingresó decididamente en 2018, cuando fundó el movimiento liberal-progresista “Ciudadanos”, dentro del Partido Colorado de Uruguay.

Hasta su incorporación al equipo económico se desempeñaba como investigador visitante del Americas Institute de la Universidad de Georgetown, en Washington, que encabeza el economista argentino-mexicano Alejandro Werner, exdirector del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. También es invesrigador en el Real Instituto Elcano, de España, y fue director de la iniciativa de Política Económica y Social en América Latina de la Brookings Institution en Washington.

Su fuerte vocación política quedó más marcada aún cuando fue candidato presidencial, senador electo y ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, pero se retiró de la vida política en 2021.

En cuanto a su formación académica, es Doctor en Economía y Master en Finanzas de la Universidad de Chicago, y Licenciado en Economía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay.

La incorporación de Talvi al equipo económico podría a su vez estar relacionada con la posible salida del economista chileno José Luis Daza, a quien se ha mencionado como probable miembro del gabinete del presidente electo de Uruguay, José Antonio Kast, que asumirá la presidencia chilena la semana próxima, más precisamente el miércoles, 11 de enero.

Si Talvi y Daza conviven en el gabinete económico argentino, Caputo bien podrá decir que su equipo es un combinado del Cono Sur. Desde Economía indicaron que Daza es el actual viceministro, aunque rehusaron responder afirmativamente acerca de su permanencia en el equipo que encabeza Caputo. “No hay cambios”, se limitaron a decir.

Recorrido internacional

Por sus credenciales como economista de recorrido internacional, Talvi podría aportar en particular en temas de comercio y acuerdos internacionales.

Un estudio de su autoría, publicado en diciembre pasado por el Real Instituto Elcano, aborda la cuestión del comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Talvi, en el centro, cuando asumió en 2020 como canciller del gobierno de Luis Lacalle Pou REUTERS/Andres Cuenca Olaondo

“La nueva realidad geopolítica y el impulso proteccionista de EEUU -dice el documento- está provocando una profunda transformación estructural en el sistema internacional de comercio: una redefinición de su arquitectura con nuevas prioridades que surgen centradas en la seguridad económica, la resiliencia de las cadenas de suministro, la autonomía estratégica y el realineamiento geopolítico”.

Según Talvi, en ese escenario de creciente rivalidad geopolítica y proteccionismo, la Unión Europea está rediseñando su arquitectura comercial global para fortalecer su seguridad económica y sus cadenas de suministro intensificando la expansión y modernización de su red de acuerdos de libre comercio. En tal contexto, explica, América Latina y el Caribe destaca como un socio confiable y afín y económicamente complementario. “La región ofrece precisamente lo que la UE necesita más, materias primas críticas como litio y cobre, y abundantes fuentes de energía renovable esenciales para la transición verde y digital. La UE, a su vez, tiene el capital, la tecnología y el conocimiento para promover el desarrollo de cadenas de producción birregionales de alto valor agregado”.

Según Talvi, una vez ratificado el acuerdo UE-Mercosur, la red de acuerdos comerciales de la UE con ALC cubrirá el 97% del PIB regional, muy por encima de la cobertura de Estados Unidos (44%) y China (14%).

Sin embargo, clara, “esta red aún no está completamente interconectada: la fragmentación de los regímenes de origen actuales impide la combinación de insumos de diferentes países —incluso si tienen acuerdos bilaterales con la UE y entre sí— para beneficiarse de las preferencias arancelarias, lo que limita la creación de cadenas de valor birregionales”.

Y para superar esa fragmentación propone un mecanismo de “acumulación diagonal flexible”, aprovechando los acuerdos bilaterales existentes. Eso, dice, permitiría que los insumos de países que tengan acuerdos bilaterales con la UE y entre sí sean considerados como “originarios”, sin necesidad de modificar las reglas de origen específicas de cada tratado. La adopción de un “protocolo común” sería la base regulatoria para implementar este sistema de “acumulación diagonal flexible” y se incorporaría como anexo a los acuerdos existentes entre la UE y los países o bloques de países de América Latina, sin necesidad de renegociarlos.

Esta propuesta, escribió, sería el trampolín para la creación de un área económica birregional integrada UE-América Latina “que abarcaría a 1.100 millones de personas y un PIB comparable al de Estados Unidos, un área que permitiría un incremento de hasta el 70% en el comercio birregional y del 40% en el comercio intrarregional, y facilitaría la articulación de cadenas industriales birregionales, con gran potencial en cadenas descarbonizadas de alto valor agregado”.