Economía

Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos afectados tendrán una prórroga de 90 días en sus cuotas hipotecarias

El Banco Ciudad anunció el diferimiento de los pagos para marzo, abril y mayo para los adjudicatarios de la zona 2 que fueron evacuados. La medida se implementará de forma automática

Guardar
Cerca de 300 residentes se
Cerca de 300 residentes se encuentran fuera de sus hogares tras el derrumbe (Gastón Taylor)

Tras el derrumbe en Parque Patricios, el Banco Ciudad anunció la implementación de una prórroga de 90 días para el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios destinada a los vecinos de la zona 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires. La medida alcanza a las familias que actualmente se encuentran imposibilitadas de habitar sus viviendas tras el siniestro ocurrido en el predio. Según informó la entidad financiera, durante los meses de marzo, abril y mayo no se realizarán los débitos correspondientes a las cuotas de dichos períodos.

Estos importes no serán condonados, sino que se diferirán a los tres meses posteriores al vencimiento del plazo original pactado en cada contrato hipotecario. El banco comunicó que se pondrá en contacto con los titulares de los préstamos de las unidades afectadas a partir del viernes 6 de marzo para presentarles la propuesta de espera. Un dato relevante para los damnificados es que la implementación de este beneficio se realizará de manera automática, sin que los clientes deban realizar trámites adicionales ante la institución.

Esta disposición busca acompañar las acciones coordinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a los residentes de los cuatro edificios que debieron ser evacuados de forma preventiva. El complejo, ubicado en el barrio de Parque Patricios, fue desarrollado bajo el programa ProCreAr y hoy enfrenta una situación de emergencia habitacional tras el colapso de una estructura interna.

Efectivos de la Policía y
Efectivos de la Policía y bomberos de la Ciudad custodian los edificios evacuados en Parque Patricios tras un reciente derrumbe, con personal de emergencia presente.

El incidente que motivó estas medidas de alivio financiero se produjo en el sector de estacionamientos del complejo. El derrumbe de una losa en el área de cocheras generó un efecto dominó que afectó la estabilidad estructural de las áreas circundantes, lo que derivó en la evacuación inmediata de aproximadamente 300 vecinos. Personal de Bomberos, Defensa Civil y equipos técnicos de la Ciudad trabajaron en el lugar para asegurar el perímetro y evaluar los daños, determinando que, por razones de seguridad, los residentes no podían permanecer en sus departamentos hasta que se garantice la solidez de las estructuras.

El papel de los seguros

Ante esta contingencia, surge el interrogante sobre la cobertura de los seguros y la responsabilidad de las empresas involucradas. En este tipo de eventos, coexisten diferentes pólizas que se activan según el origen del daño y los bienes afectados. En el caso de las viviendas, los créditos hipotecarios suelen incluir obligatoriamente un seguro de incendio y daños materiales. Estas pólizas cubren la estructura del edificio (continente), pero no siempre el mobiliario o los bienes personales dentro de la unidad (contenido), a menos que el propietario haya contratado un seguro de hogar adicional.

Para los edificios de propiedad horizontal, el consorcio debe contar con un seguro integral de consorcio. Este seguro es fundamental, ya que incluye la responsabilidad civil por daños a terceros y la cobertura de las partes comunes. En el escenario de Estación Buenos Aires, donde el colapso ocurrió en una zona común como el estacionamiento, esta póliza es la que debería responder inicialmente por los daños estructurales y las posibles lesiones. No obstante, si se determina que el derrumbe fue consecuencia de una falla de construcción o de vicios ocultos en la obra, las aseguradoras podrían iniciar acciones de repetición contra la empresa constructora o los responsables técnicos del proyecto.

La cobertura de los vehículos
La cobertura de los vehículos afectados dependerá del tipo de póliza contratada.

Respecto a los vehículos que quedaron atrapados o resultaron destruidos bajo los escombros, la situación depende del tipo de cobertura contratada por cada propietario. Las pólizas de “Responsabilidad Civil” (seguro contra terceros básico) no cubren daños propios del vehículo en estas circunstancias. Sin embargo, quienes posean coberturas de “Terceros Completo” o “Todo Riesgo” pueden reclamar a sus propias compañías. En el caso de Todo Riesgo, el seguro cubre el daño independientemente de la culpabilidad, mientras que en Terceros Completo se debe analizar si el evento encuadra en las cláusulas de daños por accidentes o desastres específicos contemplados en el contrato.

En términos legales y técnicos, las compañías de seguros suelen enviar peritos al lugar del siniestro para determinar las causas exactas del derrumbe. Este paso es crucial, ya que si se demuestra negligencia grave en el mantenimiento o errores críticos de ingeniería, las pólizas de responsabilidad civil del consorcio o de la constructora son las que deben enfrentar las indemnizaciones a los particulares. Los damnificados tienen derecho a reclamar no solo por los daños materiales directos, sino también por los gastos derivados de la imposibilidad de uso de la vivienda, como pueden ser los costos de alojamiento temporario o mudanzas de emergencia.

La normativa vigente establece que el seguro de responsabilidad civil del consorcio debe cubrir los daños causados por “vicios de construcción” si estos se manifiestan mediante un evento súbito, aunque existen limitaciones temporales y cláusulas de exclusión que las autoridades y abogados de los vecinos están analizando. En paralelo, el seguro de caución, en caso de estar vigente por tratarse de una obra relativamente reciente, podría activarse si se comprueba el incumplimiento de las normas de calidad constructiva.

Temas Relacionados

ProcrearEstación Buenos AiresParque PatriciosDerrumbeBanco CiudadCuotasCrédito hipotecarioÚltimas noticiasDerrumbe en Parque Patricios

Últimas Noticias

La guerra en Irán postergó el intento del Gobierno de relajar las condiciones monetarias e impulsar la actividad

La reacción del mercado argentino ante el conflicto internacional llevó a las autoridades a sacar pesos del mercado con títulos atados al dólar para contener la demanda de cobertura y evitar impactos directos en el tipo de cambio local

Infobae

El mercado de autos opera a ciegas hace un mes, sin una sola cifra: qué harán las principales marcas con sus planes de ventas

El 5 de febrero fue el último día de información detallada de ventas de vehículos 0 km. Desde entonces no se tuvo acceso a los números y solo el sábado 28 se conoció un número suelto que sorprendió a todos

El mercado de autos opera

Mercados sin refugio: Argentina soportó mejor la debacle, pero persiste la volatilidad por la guerra en Irán

El conflicto en Medio Oriente genera zozobra entre los inversores globales, con caídas generalizadas en la región. Cómo evolucionaron las variables argentinas en un contexto de fuerte incertidumbre

Mercados sin refugio: Argentina soportó

¿La empresa de la familia de Marcos Galperin también en crisis?: qué pasa con el negocio de la histórica curtiembre Sadesa

La empresa extendió su Procedimiento Preventivo de Crisis. Planea suspender empleados y relocalizar su producción para economizar costos. También pidió la baja de la federación industrial santafesina tras dejar de abonar la cuota mensual

¿La empresa de la familia

Uno por uno, todos los impuestos que bajó el Gobierno y cuál fue el impacto en las cuentas fiscales

Los cambios en materia tributaria provocan una merma en los ingresos para el Estado nacional y para las provincias. La estrategia oficial para generar una mayor recaudación sin tocar el gasto

Uno por uno, todos los
DEPORTES
Un europeo de perfil bajo:

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Franco Colapinto terminó 16° en la primera práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

Boca Juniors habría llegado a un acuerdo con una figura del fútbol argentino para sumarla como refuerzo: cuándo es la fecha límite

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

Qué leer esta semana: los

Qué leer esta semana: los increíbles viajes del Alzheimer, la IA ¿humana? y la dictadura en primera persona

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo

Las muertes masivas de aves marinas en Europa encienden las alarmas sobre el impacto de la crisis climática

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán: atacó más de 2.000 objetivos y destruyó 30 embarcaciones