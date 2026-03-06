Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos afectados tendrán una prórroga de 90 días en sus cuotas hipotecarias

Cerca de 300 residentes se encuentran fuera de sus hogares tras el derrumbe (Gastón Taylor)

Tras el derrumbe en Parque Patricios, el Banco Ciudad anunció la implementación de una prórroga de 90 días para el pago de las cuotas de los créditos hipotecarios destinada a los vecinos de la zona 2 del complejo habitacional Estación Buenos Aires. La medida alcanza a las familias que actualmente se encuentran imposibilitadas de habitar sus viviendas tras el siniestro ocurrido en el predio. Según informó la entidad financiera, durante los meses de marzo, abril y mayo no se realizarán los débitos correspondientes a las cuotas de dichos períodos.

Estos importes no serán condonados, sino que se diferirán a los tres meses posteriores al vencimiento del plazo original pactado en cada contrato hipotecario. El banco comunicó que se pondrá en contacto con los titulares de los préstamos de las unidades afectadas a partir del viernes 6 de marzo para presentarles la propuesta de espera. Un dato relevante para los damnificados es que la implementación de este beneficio se realizará de manera automática, sin que los clientes deban realizar trámites adicionales ante la institución.

Esta disposición busca acompañar las acciones coordinadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a los residentes de los cuatro edificios que debieron ser evacuados de forma preventiva. El complejo, ubicado en el barrio de Parque Patricios, fue desarrollado bajo el programa ProCreAr y hoy enfrenta una situación de emergencia habitacional tras el colapso de una estructura interna.

Efectivos de la Policía y bomberos de la Ciudad custodian los edificios evacuados en Parque Patricios tras un reciente derrumbe, con personal de emergencia presente.

El incidente que motivó estas medidas de alivio financiero se produjo en el sector de estacionamientos del complejo. El derrumbe de una losa en el área de cocheras generó un efecto dominó que afectó la estabilidad estructural de las áreas circundantes, lo que derivó en la evacuación inmediata de aproximadamente 300 vecinos. Personal de Bomberos, Defensa Civil y equipos técnicos de la Ciudad trabajaron en el lugar para asegurar el perímetro y evaluar los daños, determinando que, por razones de seguridad, los residentes no podían permanecer en sus departamentos hasta que se garantice la solidez de las estructuras.

El papel de los seguros

Ante esta contingencia, surge el interrogante sobre la cobertura de los seguros y la responsabilidad de las empresas involucradas. En este tipo de eventos, coexisten diferentes pólizas que se activan según el origen del daño y los bienes afectados. En el caso de las viviendas, los créditos hipotecarios suelen incluir obligatoriamente un seguro de incendio y daños materiales. Estas pólizas cubren la estructura del edificio (continente), pero no siempre el mobiliario o los bienes personales dentro de la unidad (contenido), a menos que el propietario haya contratado un seguro de hogar adicional.

Para los edificios de propiedad horizontal, el consorcio debe contar con un seguro integral de consorcio. Este seguro es fundamental, ya que incluye la responsabilidad civil por daños a terceros y la cobertura de las partes comunes. En el escenario de Estación Buenos Aires, donde el colapso ocurrió en una zona común como el estacionamiento, esta póliza es la que debería responder inicialmente por los daños estructurales y las posibles lesiones. No obstante, si se determina que el derrumbe fue consecuencia de una falla de construcción o de vicios ocultos en la obra, las aseguradoras podrían iniciar acciones de repetición contra la empresa constructora o los responsables técnicos del proyecto.

La cobertura de los vehículos afectados dependerá del tipo de póliza contratada.

Respecto a los vehículos que quedaron atrapados o resultaron destruidos bajo los escombros, la situación depende del tipo de cobertura contratada por cada propietario. Las pólizas de “Responsabilidad Civil” (seguro contra terceros básico) no cubren daños propios del vehículo en estas circunstancias. Sin embargo, quienes posean coberturas de “Terceros Completo” o “Todo Riesgo” pueden reclamar a sus propias compañías. En el caso de Todo Riesgo, el seguro cubre el daño independientemente de la culpabilidad, mientras que en Terceros Completo se debe analizar si el evento encuadra en las cláusulas de daños por accidentes o desastres específicos contemplados en el contrato.

En términos legales y técnicos, las compañías de seguros suelen enviar peritos al lugar del siniestro para determinar las causas exactas del derrumbe. Este paso es crucial, ya que si se demuestra negligencia grave en el mantenimiento o errores críticos de ingeniería, las pólizas de responsabilidad civil del consorcio o de la constructora son las que deben enfrentar las indemnizaciones a los particulares. Los damnificados tienen derecho a reclamar no solo por los daños materiales directos, sino también por los gastos derivados de la imposibilidad de uso de la vivienda, como pueden ser los costos de alojamiento temporario o mudanzas de emergencia.

La normativa vigente establece que el seguro de responsabilidad civil del consorcio debe cubrir los daños causados por “vicios de construcción” si estos se manifiestan mediante un evento súbito, aunque existen limitaciones temporales y cláusulas de exclusión que las autoridades y abogados de los vecinos están analizando. En paralelo, el seguro de caución, en caso de estar vigente por tratarse de una obra relativamente reciente, podría activarse si se comprueba el incumplimiento de las normas de calidad constructiva.